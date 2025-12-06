Perú

Costa Verde otra vez cerrada este domingo 7 de diciembre: Rutas bloqueadas en este horario por nueva maratón

Durante casi nueve horas, la Costa Verde permanecerá inhabilitada para todo tipo de vehículos por la maratón Mapoli 2025. El cierre complica el tránsito en varios distritos mientras miles de limeños buscan rutas alternas para movilizarse por la ciudad

Maraton Lima 42K: Más de
Maraton Lima 42K: Más de 15 mil personas participaron en evento deportivo en Miraflores. (María Elena Mamani / Infobae)

El domingo 7 de diciembre la ciudad de Lima enfrenta, una vez más, el cierre total de la Costa Verde por la maratón Mapoli. Desde las 3 de la madrugada hasta el mediodía, la Municipalidad de San Miguel implementa esta medida para facilitar los recorridos de 10K, 21K y 42K, con el objetivo declarado de resguardar la seguridad de los atletas y asegurar el avance del evento.

Organizadores y autoridades municipales exhortan a los residentes y conductores a reprogramar sus desplazamientos y evitar la Costa Verde hasta pasado el mediodía.

“Utilicen vías alternas, planifiquen con antelación y extremen precauciones durante toda la duración de la competencia”, indicó la comuna edial.

Se sugiere como primeras opciones las avenidas Brasil y Ejército, aunque admiten una alta probabilidad de congestión también en esas rutas.

La repetición de bloqueos y desvíos ya ha causado “amplias colas y demoras recientes en sectores como Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos, especialmente durante horarios de mayor actividad”.

Impacto acumulativo de cierres viales

La maratón Mapoli 2025 incluye participantes en tres distancias, con puntos de partida y llegada en la Explanada Costa Verde, y concentra a los primeros corredores desde las 4.00 a. m.

El circuito extiende su afectación a miles de residentes en los distritos costeros, ya que quienes asisten a trabajos, centros educativos o deben trasladarse por compromisos familiares encaran largas filas para sortear los desvíos.

El cierre de esta arteria estratégica intensifica un fenómeno que ya sufren los limeños durante la semana, producto de obras públicas y privadas en principales avenidas.

El efecto “tapón” se incrementa por el calendario deportivo y cultural, que suma frecuentemente otros eventos, como los Juegos Bolivarianos recientes, lo cual complica aún más la movilidad urbana.

¿Existen alternativas para eventos futuros?

Entre las propuestas de ciudadanos aparece el traslado de eventos masivos a la carretera Panamericana en Lurín, una vía evaluada por su menor impacto en la vida cotidiana limeña. Sin embargo, hasta ahora, la Costa Verde mantiene su protagonismo como escenario de actividades deportivas y recreativas, a costa de la rutina de miles de personas.

Las autoridades anticipan que el tránsito normal se restablecerá al mediodía del domingo 7 de diciembre, pero piden a la población anticipar sus salidas y considerar que, inclusive después de esa hora, se prevé tráfico intenso por la reanudación simultánea de vehículos.

Cierres pasados

El cierre temporal de esta importante vía costera obliga a miles de conductores a buscar alternativas viales. Durante el viernes 5 y sábado 6 de diciembre, la congestión vehicular en Lima alcanzó niveles inusuales.

Vías principales como la Panamericana Sur, Panamericana Norte, Vía Expresa y avenida Evitamiento presentaron retrasos superiores a las dos horas en horas pico.

La situación empeoró debido al aumento de la movilidad en el contexto de fin de año y a la coincidencia con obras viales en varias zonas de la ciudad.

En redes sociales, usuarios denunciaron las complicaciones del tránsito. Frases como “el tráfico de Lima es un desastre” y referencias directas a los cuellos de botella en la avenida Javier Prado y el Malecón de la Marina reflejan el malestar ciudadano.

Trascendió que calles normalmente secundarias absorbieron una carga vehicular inusual, sumando presión a la logística urbana propia de un evento deportivo internacional.

Costa VerdeMaratónChorrillosSan Miguelperu-noticias

