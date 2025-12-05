Perú

Resultados ganadores del Gana Diario del 4 de diciembre de 2025

Como cada jueves, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4420

Guardar
Gana Diario realiza un sorteo
Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada jueves, La Tinka difundió los números ganadores del último sorteo de Gana Diario. Descubra si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: jueves 4 de diciembre de 2025.

Número del sorteo: 4420

Resultados: 34 7 13 27 10

Cuándo se juega Gana Diario

Gana Diario celebra un sorteo diariamente, de lunes a domingo.

Los resultados se publican después de las 8:30 horas de la noche.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Estos son los números de días estipulados para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Es importante señalar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

¿Cómo se juega Gana Diario?

Como cada jueves, se llevó
Como cada jueves, se llevó a cabo un sorteo de la Gana Diario (Pixabay)

Para jugar en el sorteo de Gana Diario se debe de entrar a su portal de internet, aquí se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es escoger cinco números de una lista que va del 1 al 35, con los cuales se organizará la combinación.

Se puede escoger cualquier número para armar la apuesta, pero si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar”, con ella el sistema la escogerá de forma aleatoria.

Si por algún motivo, al elegir la combinación hay un error, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya formado la jugada, se da clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmar la adquisición y listo.

Para obtener el premio mayor de Gana Diario, se debe de obtener los seis aciertos de la jugada ganadora. Sin embargo, se logra una recompensa si la apuesta coincide con al menos dos de los números del sorteo.

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles, mientas las recompensas de quienes acertaron de tres a cinco números va de los cinco a los 500 soles y si son dos aciertos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año tras año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

Gana DiarioGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Kábala del jueves 4 de diciembre: descubre los ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este jueves? Descubra si resultó el afortunado ganador del premio mayor

Kábala del jueves 4 de

¿Cuál es la diferencia entre la faringitis y la amigdalitis?

Aunque a veces se usan indistintamente, la faringitis y la amigdalitis no son lo mismo, el nombre refleja qué parte de la garganta está inflamada

¿Cuál es la diferencia entre

Suheyn Cipriani celebra la boda civil de su padre y conmueve al reunirse con sus hermanos: “Se casó mi papito”

La modelo y exreina de belleza compartió con sus seguidores la alegría de ver a su familia reunida en un día especial, recibiendo una ola de cariño y felicitaciones por este emotivo reencuentro

Suheyn Cipriani celebra la boda

Perú vs Colombia 3-2: resumen del triunfazo ‘blanquirrojo’ y clasificación a final de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025

El conjunto peruano supo imponerse en un duelo muy exigente, sumó su segunda victoria del torneo y aseguró su presencia en el partido por la medalla de oro

Perú vs Colombia 3-2: resumen

Peluchín estalla contra Samahara Lobatón por aparecer en discoteca donde cantaba Bryan Torres: “Qué tales enfermos”

El conductor señaló que la influencer actuó en contradicción con su comunicado y generó más dudas sobre su separación con el cantante de salsa

Peluchín estalla contra Samahara Lobatón
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba ampliación del Reinfo

Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta 2026: Parlamento redujo plazo inicial tras críticas y objeciones del Ejecutivo

Apagón en pleno discurso de Rafael López Aliaga durante cumbre Edircom 2025: exalcalde fue retirado del escenario

El 84% no sabía quién era José Jerí antes de ser presidente, pero el 62% aprueba su gestión, según encuesta

Defensoría del Perú en riesgo de perder acreditación internacional: GANHRI acuerda someter a revisión gestión de Josué Gutiérrez

Rafael López Aliaga plantea retirar a embajadores improductivos e incautar “todos los activos de Odebrecht” en Perú

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani celebra la boda

Suheyn Cipriani celebra la boda civil de su padre y conmueve al reunirse con sus hermanos: “Se casó mi papito”

Peluchín estalla contra Samahara Lobatón por aparecer en discoteca donde cantaba Bryan Torres: “Qué tales enfermos”

Carolina Braedt enciende TikTok con misterioso mensaje antes de su boda con Javier Millership: ¿fue al ‘Morsi’?

Christian Domínguez no descarta reality ‘La Granja Vip’, y Karla Tarazona le advierte: “Mientras no sea de baile”

Magaly Medina pide a empresas beca para ‘Pol Deportes’ tras invitación a España: “Los sueños no tienen límites”

DEPORTES

Perú vs Colombia 3-2: resumen

Perú vs Colombia 3-2: resumen del triunfazo ‘blanquirrojo’ y clasificación a final de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 tras el triunfo ante Colombia

Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025: así van los partidos de la ‘bicolor’ en el certamen

“Christian Cueva vino gordo y se fue más gordo”: el lapidario comentario de la prensa ecuatoriana al ‘10′ tras su salida de Emelec

El consejo de Facundo Morando al plantel de Alianza Lima antes del debut en el Mundial de Clubes: “Pide que nos divirtamos”