Perú recibirá tres aviones Black Hawk el 9 de diciembre y avanza en la transferencia total de la flota para la lucha antidrogas

Helicópteros UH-60 Black Hawk. (Foto: defensa.com)

La cooperación antinarcóticos entre Estados Unidos y Perú atraviesa una fase decisiva con la llegada de tres helicópteros Black Hawk adicionales a Pucallpa el 9 de diciembre. Este refuerzo, anunciado por la Embajada de Estados Unidos en Lima, representa un avance en la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú para enfrentar el crimen organizado y el tráfico de drogas, según explicó Rob McInturff, director de la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Lima. El despliegue de estos helicópteros responde a una transferencia gradual de la responsabilidad operativa, administrativa y financiera de la flota al gobierno peruano, con la meta de que el país asuma el control total de estos recursos estratégicos en los próximos años.

Durante esta transición, Estados Unidos mantiene su compromiso de proporcionar capacitación, mantenimiento y apoyo técnico a las fuerzas peruanas. McInturff precisó que la entrega de los Black Hawk implica no solo la transferencia de aeronaves, sino también un programa integral de formación para más de 130 pilotos, tripulantes y técnicos peruanos.

“El donativo no incluye solo los Black Hawks, sino también la capacitación y el entrenamiento para todo el equipo”, afirmó el funcionario a Infobae Perú. Este esfuerzo busca que el personal local cuente con las competencias necesarias para operar y mantener la flota de manera autónoma.

El proceso de transferencia de la flota Black Hawk prevé una transición de cinco años en los que Estados Unidos continuará brindando asistencia técnica y formación. McInturff enfatizó: “Estamos en un periodo de transición de cinco años de transferir gradualmente al Perú la plena responsabilidad operativa, administrativa y financiera de esta flota. Estados Unidos continuará brindando la capacitación, mantenimiento y el apoyo necesario para estas operaciones importantes”. Una vez alcanzados los hitos clave, el gobierno peruano asumirá la propiedad total de las aeronaves, lo que, según el funcionario, “refleja nuestra convicción de que el Perú debe contar con las herramientas necesarias para combatir las drogas ilícitas y enfrentar de manera eficaz e independiente al crimen transnacional”.

Resultados de la cooperación bilateral

Las autoridades presumen que la droga tenía como objetivo llegar a Europa o Estados Unidos, donde su valor se multiplica. Composición: Panorama/ Infobae Perú

El impacto de la colaboración binacional se evidencia en los resultados del último año. Según McInturff, hasta el 2 de diciembre, el apoyo estadounidense permitió que la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (CORAH) erradicara 35 mil 364 hectáreas de cultivos de coca, cifra que representa el 103% de la meta anual y equivale a casi 50 mil canchas de fútbol.

“Es un número supergigante, es impresionante nada más por Perú, pero globalmente”, indicó el director de INL Lima. En más de 40 años de cooperación, la erradicación acumulada supera las cuatrocientas ochenta y tres mil hectáreas, una superficie semejante al departamento de Tumbes.

La inversión de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en Perú durante el presente año supera los 25 millones de dólares. De este monto, más de dos millones de dólares se emplearon en operaciones de erradicación de coca y veintitrés millones de dólares en apoyo aéreo y logístico para misiones de detección y erradicación. Además, se destinó más de un millón de dólares para capacitar a más de cuatro mil funcionarios de aduanas, agentes de la Policía Nacional y otros especialistas dedicados a combatir los narcóticos ilícitos y el crimen organizado.

Capacitación y mantenimiento para la autonomía operativa

Serán destinados a las operaciones contra el tráfico de drogas, de acuerdo a información de las autoridades peruanas.

El mantenimiento de los helicópteros es central en la estrategia de sostenibilidad. José Barajas, asesor de mantenimiento aeronáutico de INL, explicó que la segunda clase de mecánicos y pilotos peruanos está por culminar, y una tercera comenzará en enero. “Eso está produciendo los técnicos calificados para el mantenimiento de la aeronave y a los pilotos para la transición de un helicóptero monomotor a un helicóptero bimotor mucho más avanzado”, precisó Barajas. Los cursos se dictan según las normas del ejército de Estados Unidos, que opera estos helicópteros.

La colaboración entre ambos países no se ha visto afectada por la inestabilidad política en Perú, donde los cambios de presidentes y ministros son frecuentes. McInturff aseguró que, a pesar de las variaciones en las administraciones de ambos países, la erradicación de cultivos ilícitos sigue siendo una prioridad compartida. “Este tipo de trabajo ha estado continuando por más de cuarenta años. Obviamente, el cambio de presidente, cambio de administración, ha cambiado algunas políticas, etcétera. Pero en el tema de erradicación, nuestros socios en el gobierno de Perú han continuado su trabajo”, afirmó el director de INL Lima.

El seguimiento y la evaluación de los programas de capacitación son pilares de la cooperación. McInturff explicó que el vínculo con los egresados de los cursos es estrecho, en especial en áreas técnicas como la operación y el mantenimiento de aeronaves.

“Con capacitación de pilotos y mecánicos, tenemos un vínculo muy, muy cerca con los expertos de las aeronaves. Los expertos en antinarcóticos también tenemos vínculos bastante fuertes y cercas con sus oficinas”, señaló. Aunque algunos funcionarios capacitados se trasladan a otras áreas, el funcionario destacó el valor de que lleven consigo la experiencia adquirida, lo que fortalece las capacidades institucionales del Estado peruano.

Renovación de la interdicción aérea

Fotografía de archivo e donde se ve un helicóptero black hawk. EFE/CJ GUNTHER

En materia de interdicción aérea, el año pasado Estados Unidos y Perú reanudaron la cooperación bajo el acuerdo de intercepción aérea no letal, tras una década de suspensión. Según McInturff, “apoya los esfuerzos de Perú para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional”. A inicios de este año, la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Fuerza Aérea del Perú firmaron acuerdos de intercambio de información, estableciendo un marco para fortalecer la colaboración en la detección e interceptación de aeronaves sospechosas de transportar drogas. El proceso de integración de sistemas y otros esfuerzos conjuntos sigue en desarrollo, con la participación de expertos de ambos países.