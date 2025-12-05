Magaly Medina defiende a Laura Spoya y desmiente a Brian Rullan: “La vi desde que estaba en México como una mujer trabajadora”

Magaly Medina defiende a Laura Spoya y saca cara por su trabajo. Video: Magaly TV La Firme

Magaly Medina ha salido en defensa de Laura Spoya, resaltando su esfuerzo como madre y profesional, y ha dirigido críticas directas a Brian Rullan, expareja de la modelo, por sus actitudes y declaraciones tras la separación. La periodista afirmó que el exesposo de la modelo solo se ha dedicado a hablar mal de ella, pero cuidándose de no dejar evidencia de ello, por eso decidió sacar a la luz las pruebas que demuestran lo contrario.

Defensa de Laura Spoya como mujer trabajadora

Desde el inicio de su intervención, Magaly Medina enfatizó la trayectoria de Laura Spoya, destacando su constancia y entrega en el ámbito profesional y familiar. “Desde que yo recuerdo haber conocido de alguna forma a Laura Spoya y haberla seguido a través de sus redes sociales, yo la he visto desde que estaba en México casada, dedicándose a las redes sociales con un ahínco muy fuerte, como una mujer trabajadora”, afirmó Medina en su programa.

La periodista relató cómo Spoya comenzó a crecer en redes sociales desde su departamento en Acapulco, mostrando su día a día como ama de casa y madre, mientras desarrollaba contenido creativo: “Comenzaba a cocinar, hacía comedias, se inventaba canciones, hacía raps, comenzó a crecer en redes sociales desde su departamentito que tenía en Acapulco. Desde ahí, compartiendo sus labores como ama de casa, criando a su hija mayor, dedicándose a trabajar muy, pero muy duro”, detalló Medina.

Medina desmintió la imagen de que Spoya hubiera llevado una vida acomodada a costa de su pareja. “No es que viviera en Acapulco como si fuera la esposa de un millonario. Para nada. Y eso lo digo porque sí, yo sí fui a la casa de ellos. Siempre fue bien trabajadora”, sostuvo la conductora.

Magaly afirma que Brian Rullan critica a Laura Spoya sin pruebas. Video: Magaly TV La Firme

La periodista también recordó que Spoya, ya estando acá en Perú, renunció a un programa televisivo (’La noche habla’) para priorizar el cuidado de sus hijos, lo que, a su juicio, evidencia su compromiso tanto con la maternidad como con su carrera.

“Cuando ella llega a trabajar acá a Lima, cuando se pone a trabajar y la contratan muchísimas marcas, cuando entra a la televisión a un programa a las once de la noche, ella en un momento deja el trabajo porque estaba descuidando a sus pequeños hijos, los dos niños que tuvo con Brian Rullan. Entonces ella deja, abandona el trabajo y se va y sigue con sus redes sociales y luego le dan el programa de los sábados”, relató Medina.

En un momento clave, Medina compartió una confesión privada que Spoya le hizo antes de la separación: “Me cansé de tratar de sacarlo a él adelante. Ya me cansé de ser yo la única, el motor y la que trabaje, la que chambee, la que se mate trayendo la plata a la casa. Ya me cansé”. Para Medina, este testimonio refleja el desgaste y la decepción que muchas mujeres pueden experimentar en relaciones desiguales.

Críticas a Brian Rullan y exposición de sus actitudes

En la segunda parte de su intervención, Magaly Medina dirigió sus críticas a Brian Rullan, cuestionando su comportamiento tras la ruptura y el doble discurso que, según ella, ha mantenido en público y en privado. “Yo creo que hace mucho nosotros debimos de sacar esto, porque Brian Rullan, que la pega de un hombre buena gente, que no dudo que sea buena gente, pero la pega del hombre que respeta, que no habla mal, que no dice nada sobre su expareja. Sin embargo, durante todo el tiempo, tanto a dos de mis reporteros como a mí misma, él ha dicho cosas que son seriamente cuestionables”, declaró Medina.

Magaly cuestiona y critica duramente a Brian Rullan por hablar mal de Laura Soya. Video: Magaly TV La Firme

La conductora explicó que Rullan buscaba que otros hablaran mal de Spoya, mientras él mantenía una imagen intachable ante las cámaras. “Él busca que sean otras las personas que rajen y hablen mal de Laura. Pero él, cuando se le pone una cámara adelante, dice: ‘No, yo no tengo nada malo que hablar’. Sin embargo, sí lo ha hecho”, sostuvo Medina.

Medina detalló que su equipo recopiló conversaciones con Rullan, quien, según ella, intentaba evitar dejar pruebas de sus afirmaciones. “Nosotros hemos hecho un compilado de los chats que hace varios meses intercambiamos, mis reporteros intercambiaron con Brian Rullan, la expareja de Laura Spoya”, explicó la conductora.

En uno de los mensajes atribuidos a Rullan, este culpaba al entorno de Spoya por el fin de la relación: “Me la envenenaron cada vez peor entre la suegra y sus amigos. Se volvió una falsa”. Medina cuestionó que Rullan expresara ese tipo de calificativos a periodistas, esperando que después se repitieran públicamente.

“Cuando tú le estás echando la culpa al resto del fracaso de tu relación, estás mal. Porque uno siempre, cuando termina una relación, la culpa no es de uno, la culpa es de dos, porque el matrimonio es de dos, la pareja es de dos y los dos fallaron, en algo, pero fallaron. No es que fue ella, como él señala. Y, ¿y él? Fue un santo. Él no hizo nada para decepcionarla, para que ella fuera perdiendo la ilusión del matrimonio”, argumentó Medina en su programa.

El programa de Magaly Medina presentó mensajes donde el empresario critica las actitudes de Laura y expresa su molestia por su cercanía con colegas del pódcast. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La periodista también criticó el “chantaje emocional” y las actitudes machistas que, según ella, se evidencian en los mensajes de Rullan. “El chantaje emocional no me gusta, no estoy de acuerdo con eso, ni en hombres ni en mujeres. Y dice: ‘Ella sigue en su papel de estrella’. Es que lo es ahora, es uno de los nuevos talentos que ha surgido en la televisión y en las redes sociales. Déjala brillar”, sentenció Medina.

Medina concluyó su intervención reafirmando su rechazo a las actitudes que considera desleales y reiteró que no está dispuesta a tolerar comportamientos que, a su juicio, solo buscan dañar a otros desde el anonimato o la manipulación. Para la conductora, el reconocimiento y el orgullo por los logros ajenos deberían prevalecer sobre la envidia y el resentimiento en las relaciones personales.