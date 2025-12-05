Magaly Medina arremete contra Brian Rullan y rechaza su doble discurso: “Déjala brillar, no le tengas envidia a Laura Spoya”

Magaly Medina critica el doble discurso que tuvo Brian Rullan sobre Laura Spoya. Video: Magaly TV La Firme

Magaly Medina no dudó en lanzar fuertes críticas contra Brian Rullan, empresario mexicano y expareja de Laura Spoya. La conductora decidió hacer públicos los mensajes privados que su equipo mantuvo con Rullan, en los que este realiza graves acusaciones contra Spoya sin aportar pruebas.

La conductora justificó su decisión al afirmar que no tolera actitudes que considera “cobardes” y que rechaza el doble discurso de quienes, en privado, difunden rumores y, en público, se muestran como víctimas.

Magaly Medina deja en clara su postura acerca de Brian Rullan

Desde el inicio, Medina dejó clara su postura sobre la necesidad de exponer la conducta de Rullan. “Yo creo que hace mucho nosotros debimos de sacar esto, porque Brian Rullan, que la pega de un hombre buena gente, que no dudo que sea buena gente, pero la pega del hombre que respeta, que no habla mal, que no dice nada sobre su expareja. Sin embargo, durante todo el tiempo, tanto a dos de mis reporteros como a mí misma, él ha dicho cosas que son seriamente cuestionables”, afirmó la conductora.

Magaly explica por qué decidió mostrar los mensajes de Brian Rullan: "No comulgo con ese tipo de cobardías". Video: Magaly TV La Firme

La periodista explicó que Rullan buscaba que otros hablaran mal de Spoya, mientras él mantenía una imagen intachable ante las cámaras. “Él busca que sean otras las personas que rajen y hablen mal de Laura. Pero él, cuando se le pone una cámara adelante, dice: ‘No, yo no tengo nada malo que hablar’. Sin embargo, sí lo ha hecho”, sostuvo Medina, quien recalcó que la decisión de difundir los mensajes se tomó porque forman parte de las conversaciones que su equipo mantuvo con el empresario.

“A mí me fastidia el doble discurso, a mí me fastidia esa cuestión estratégica que tienen algunos hombres de: ‘Otros hablen por mí, otros tiren la piedra, porque yo escondo la mano’. Yo aparento ser el bueno, yo aparento ser el que a mí me dejaron, el que me abandonaron, la mala mujer esa. Eso es lo que aparentan y eso a mí de verdad sí me molesta”, expresó la conductora, quien insistió en que no se debe utilizar a terceros para lanzar acusaciones y luego intentar mantener una imagen de “hombre bueno y compasivo”.

Acusaciones y comportamiento de Brian Rullan según Magaly

Medina detalló que su equipo recopiló conversaciones con Rullan, quien, según ella, intentaba evitar dejar pruebas de sus afirmaciones. “Nosotros hemos hecho un compilado de los chats que hace varios meses intercambiamos, mis reporteros intercambiaron con Brian Rullan, la expareja de Laura Spoya. Brian Rullan ayer vino y le comenté lo que un chófer de nuestra absoluta confianza, un señor mayor, nos dijo a mi productor”, comentó.

Magaly afirma que Brian Rullan critica a Laura Spoya sin pruebas. Video: Magaly TV La Firme

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ comentó que Brian realizó algunas confesiones al taxista, sin conocerlo. “Durante el trayecto de su casa hasta acá le había comentado. Algo que me pareció una cosa de locos. ¿cómo así a un desconocido le dices que tu expareja te ha sacado la vuelta varias veces? ¿Cómo le puedes afirmar? Lógicamente, se lo suelta, se lo dice, para que este señor le diga a su vez a otras personas”, relató Medina.

La periodista indicó que Rullan nunca presentó pruebas de sus acusaciones y que sus comentarios carecían de fundamento. “No hay prueba alguna, no hay ningún tipo de cosa que él haya mostrado a alguna de las personas con las que ha hablado”, revelando también que él solía comunicarse con su equipo a través de mensajes temporales, que se borran automáticamente, con la intención de no dejar rastro. “Para que nadie guarde lo que él escribe. Esta vez, nosotros sí tenemos esos mensajes y quiero que la gente lo vea y lo analice”, afirmó.

Magaly Medina sale en defensa de Laura Spoya

En su defensa de Laura Spoya, Medina fue enfática al rechazar los rumores y cuestionamientos que Rullan difundía sobre la modelo. “Y yo no veo en ninguna de las cosas que ella ponía y posteaba nada que pueda sonar a que ella estaba haciendo algo de malo”, argumentó.

Magaly Medina defiende a Laura Spoya y saca cara por su trabajo. Video: Magaly TV La Firme

La conductora criticó que Rullan buscara afectar la reputación de Spoya mientras él intentaba quedar como víctima. “Él se encarga de estar tirando este tipo de bombitas de acá por allá y a periodistas de espectáculo para que lo escuchen y para comiencen a hacer como un regadero y cosas que arruinan la reputación de ella y él queda bien parado, él queda como el pobrecito, al que lo dejaron, al que lo abandonaron... ‘Ay, tan guapo, tan exitoso, tan dueño de tanto, en Acapulco’... ‘Y cómo lo dejó la Laura, qué mala’... Eso es lo que él quiere, ese efecto lastimero de la gente y eso es algo que a mí no me gusta”, manifestó.

Medina también rechazó el “chantaje emocional” y las actitudes machistas que, según ella, se evidencian en los mensajes de Rullan. “El chantaje emocional no me gusta, no estoy de acuerdo con eso, ni en hombres ni en mujeres. Y dice: ‘Ella sigue en su papel de estrella’. Es que lo es ahora, es uno de los nuevos talentos que ha surgido en la televisión y en las redes sociales. Déjala brillar. Si tú no brillas, es tu problema, porque cada uno en lo suyo, no le tienes que tener envidia a la persona que es madre de tus hijos, deberías sentirte orgulloso de ella”, sentenció.

Al concluir, Medina reafirmó su rechazo a las actitudes que considera desleales y reiteró que no está dispuesta a tolerar comportamientos que, a su juicio, solo buscan dañar a otros desde el anonimato o la manipulación.