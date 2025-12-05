Perú

La gasolina más barata y más cara de Lima este 5 de diciembre

El costo de los carburantes se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

Guardar
Diversos factores alteran el costo
Diversos factores alteran el costo de las gasolinas. (Infobae)

La plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) publicó los precios de las gasolinas y el diésel en Perú, Lima para este viernes 5 de diciembre.

Checa a continuación los costos más altos y más bajos de los combustibles registrados durante la jornada.

Es importante mencionar que los costos actualizados por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de las gasolinas

Fecha: 5 de diciembre

Ciudad: Lima

Gasohol regular

Precio máximo: 17,5 soles el galón

Precio mínimo: 12,39 soles el galón

Gasohol premium

Precio máximo: 17,9 soles el galón

Precio mínimo: 12,99 soles el galón

Diésel

Precio máximo: 19,9 soles el galón

Precio mínimo: 13,99 soles el galón

Facilito: cómo funciona

El precio de los carburantes
El precio de los carburantes en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el valor de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de los combustibles, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con la mejor tarifa.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos factores son los que definen el costo de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también lo hagan y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los costos de las gasolinas. Perú es grande y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

gasolinagasoholperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Llovizna y frío en Lima: cuántos días durará la DANA ‘Qori’ y qué zonas serán las más afectadas, según Senamhi

Las persistentes lloviznas que cubren desde hace días a Lima, acompañadas por una humedad que roza el cien por ciento y temperaturas inusualmente bajas, tienen su causa en la presencia de la DANA ‘Qori’

Llovizna y frío en Lima:

Las contundentes razones por las que Alianza Lima fichará a Jairo Vélez: ¿por qué dejará Universitario?

Los ‘blanquiazules’ pagarán cláusula de salida por el jugador a César Vallejo, dueño de su pase. Está cerca de convertirse en nuevo fichaje de los victorianos

Las contundentes razones por las

Ataque en Puente Piedra: Balean a pareja de la asesora de la congresista Milagros Jáuregui

Jhonny Slim Pérez Ramos se desempeña como gerente de una conocida ladrillera y fue interceptado por los atacantes. El hombre fue trasladado a una clínica

Ataque en Puente Piedra: Balean

Trabajadores CAS de la Sunat tendrán gratificación y CTS: Pasarán al régimen 728

El Pleno del Congreso votó el dictamen de la Comisión de Economía que busca “asegurar el adecuado funcionamiento de la Sunat”

Trabajadores CAS de la Sunat

Solicitud del retiro de AFP se podrá registrar hasta enero: Este será el último día

Sin cronograma. El octavo retiro de AFP seguirá hasta el siguiente año. Así se detallan las siguientes fechas para mandar tu solicitud

Solicitud del retiro de AFP
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba ampliación del Reinfo

Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta 2026: Parlamento redujo plazo inicial tras críticas y objeciones del Ejecutivo

Apagón en pleno discurso de Rafael López Aliaga durante cumbre Edircom 2025: exalcalde fue retirado del escenario

El 84% no sabía quién era José Jerí antes de ser presidente, pero el 62% aprueba su gestión, según encuesta

Defensoría del Perú en riesgo de perder acreditación internacional: GANHRI acuerda someter a revisión gestión de Josué Gutiérrez

Rafael López Aliaga plantea retirar a embajadores improductivos e incautar “todos los activos de Odebrecht” en Perú

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel responde a críticas

Gisela Valcárcel responde a críticas tras su regreso a Panamericana TV: “Volver a la TV y recibir tanto amor me emociona”

Laura Spoya lanza potente dardo musical tras entrevista a Brian Rullán: “Espero que no vuelvas, pues habrá otro ocupando tu lugar”

Brian Rullán fulmina a compañeros de podcast de Laura Spoya: “Desde que ella entró ahí todo se fue a la mie...”

Magaly Medina destapa chats de Brian Rullán: celos, reclamos y el quiebre definitivo con Laura Spoya: “Me la envenenaron”

Samahara Lobatón minimiza al ex de Dayanita tras coincidir en discoteca: “No sabía ni quién era, sale con mi amigo”

DEPORTES

Sorteo del Mundial 2026: día,

Sorteo del Mundial 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento de selecciones organizado por FIFA

Las contundentes razones por las que Alianza Lima fichará a Jairo Vélez: ¿por qué dejará Universitario?

Perú vs Colombia 3-2: resumen del triunfazo ‘blanquirrojo’ y clasificación a final de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 tras el triunfo ante Colombia

Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025: así van los partidos de la ‘bicolor’ en el certamen