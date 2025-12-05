Hallan celulares en pabellón 4 del penal en Arequipa durante revisión inopinada

Una revisión inopinada en el pabellón 4 del penal de Arequipa permitió encontrar cuatro celulares y un cable USB en un área común.

En el penal de Arequipa, una intervención rutinaria abrió un nuevo capítulo en las inspecciones internas. El movimiento en los pasillos del pabellón 4 se mantuvo constante desde primeras horas, con el personal de seguridad atento a cada zona común. En medio de ese recorrido, una revisión inopinada permitió detectar elementos que no debían permanecer dentro del establecimiento.

La alerta surgió en cuestión de minutos. Agentes penitenciarios encontraron cuatro dispositivos móviles y un cable con entrada USB en un punto del área común. El hallazgo sorprendió a los responsables de la seguridad interna, que dieron aviso inmediato a las autoridades externas. El procedimiento se ejecutó sin contratiempos, bajo protocolos ya establecidos.

De forma paralela, se notificó a la Fiscalía de Turno de Paucarpata y a la comisaría de Socabaya. Ambas instituciones recibieron la información correspondiente para continuar con las diligencias, tal como exige la normativa vigente dentro del sistema penitenciario. La coordinación buscó asegurar que cada elemento incautado quede registrado bajo control judicial.

La intervención respondió a una disposición expresa del director del penal, Rolando Cárdenas Campos. El equipo lo integraron el jefe de seguridad, Henry Sonco Castro, y el alcaide de servicio, Luis Medina Torres, quienes supervisaron cada paso del operativo.

Revisión interna y alerta inmediata

El personal penitenciario activó de inmediato la alerta y comunicó el caso a la Fiscalía de Turno de Paucarpata y a la comisaría de Socabaya.

Según los reportes entregados por los responsables del recinto, el personal inspeccionó “los pisos de las áreas comunes” cuando encontró los objetos. La comunicación externa se realizó de inmediato, debido a que la presencia de dispositivos electrónicos implica un riesgo dentro de la dinámica carcelaria.

El equipo de seguridad informó que se mantienen acciones estrictas dentro del penal. De acuerdo con la información compartida desde el establecimiento, se busca “extremar las revisiones y rondas de vigilancia en los pabellones, a fin de frenar cualquier acto ilícito que pudiera estar gestándose”.

Incautaciones acumuladas en el 2025

La Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE registró cifras significativas desde enero del 2025. Según su reporte oficial, se incautaron “un total de 697 celulares”. De ese conjunto, “674 fueron decomisados en operativos y requisas; y solo 23 fueron incautados a visitantes en puerta principal”.

Los números describen la dimensión del problema dentro de los penales, donde los equipos electrónicos continúan ingresando por vías diversas. Cada intervención busca reducir ese flujo y reforzar el control institucional.

55 chips en un reloj

Un reloj que portaba despertó sospechas; al abrirlo, los agentes hallaron 55 chips de telefonía. (Difusión)

En noviembre, los agentes del Instituto Nacional Penitenciario revisaron aún docente del Centro de Educación Técnico Productivaque ingresó al establecimiento para cumplir funciones programadas. La verificación corporal, que forma parte de los protocolos internos, reveló un indicio inusual que encendió las alertas del personal.

Uno de los relojes que el visitante llevaba presentó señales inusuales al ser manipulado. El equipo de seguridad decidió abrir el dispositivo para descartar cualquier irregularidad y, en cuestión de segundos, confirmó la sospecha inicial. Dentro del objeto aparecieron múltiples chips de telefonía, lo que marcó el inicio de un procedimiento formal que involucró a las autoridades externas competentes.

El intervenido fue identificado como Rubén Víctor Reynoso Gonzales. La situación motivó una acción coordinada con el Ministerio Público y la Policía Nacional, tal como establecen las normas del sistema penitenciario para este tipo de hallazgos. Tras el aviso oficial, se levantaron las actas correspondientes y se procedió con la incautación del material prohibido.