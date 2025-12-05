Perú

Precio del dólar baja: Así abrió el tipo de cambio hoy 5 de diciembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

¿Cuál es la tendencia del precio del dólar en Perú?

Precio del dólar hoy viernes 5 de diciembre en Perú. El tipo de cambio ha abierto a S/3,3590 en Bloomberg. Cabe recordar que la divisa cerró ayer con nueva baja en S/3,3620, según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú. Mientras, en la página ‘Cuánto está el dólar’ se detalla que en el mercado paralelo el precio del tipo de cambio se encuentra en estos valores:

  • Compra: S/3,350
  • Venta: S/3,370.
Así abrió el dólar hoy.

Este año el valor del dólar ha sufrido una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para el 2026 aún su proyección a futuro es incierta. Informes de bancos han dado también adelantos de cómo cambiará su precio en 2025 y 2026.

Así cerró el dólar del 4 de diciembre en Perú.

Tipo de cambio de Sunat

Consulta también cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad:

  • Compra: S/3,356
  • Venta: S/3,363.

Es de conocimiento público que este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Proyecciones económicas de Perú

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

La resistencia del sol peruano

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Congreso: proponen que locales donde funcionen comedores populares no paguen impuesto predial

Congreso oficializa inhabilitación de Delia Espinoza por 10 años y el levantamiento de su fuero

Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta 2026: Parlamento redujo plazo inicial tras críticas y objeciones del Ejecutivo

Apagón en pleno discurso de Rafael López Aliaga durante cumbre Edircom 2025: exalcalde fue retirado del escenario

El 84% no sabía quién era José Jerí antes de ser presidente, pero el 62% aprueba su gestión, según encuesta

Magaly Medina critica la presencia de Samahara Lobatón en el show de Bryan Torres: “Son tan tóxicos”

Gisela Valcárcel responde a críticas tras su regreso a Panamericana TV: “Volver a la TV y recibir tanto amor me emociona”

Laura Spoya lanza potente dardo musical tras entrevista a Brian Rullán: “Espero que no vuelvas, pues habrá otro ocupando tu lugar”

Brian Rullán fulmina a compañeros de podcast de Laura Spoya: “Desde que ella entró ahí todo se fue a la mie...”

Magaly Medina destapa chats de Brian Rullán: celos, reclamos y el quiebre definitivo con Laura Spoya: “Me la envenenaron”

Se filtró si Pablo Ceppelini cumplió la estricta condición que Alianza Lima le puso para su renovación en 2026

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 HOY en Perú: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del duelo de vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 HOY en Perú: canal tv online del evento FIFA de selecciones

Sorteo del Mundial 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento de selecciones organizado por FIFA