Bono de S/1.560 para el Minedu lleva un año de retraso: Ya debería pagarse este diciembre

El bono alimenticio de S/1.560 tiene su origen justamente en la negociación colectiva firmada el 2023 y aún no se paga. - Crédito Andina

Tal como informó la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase) inició una huelga a fines de noviembre, la que incluyó una “movilización exitosa y un contundente respaldo de sus bases en todo el país”.

“Miles de trabajadores se han mantenido en las calles desde el 27 de noviembre, frente a un Ministerio de Educación que continúa incumpliendo acuerdos formales”, acotó al CGTP.

¿A qué se debe? La huelga responde al incumplimiento (reiterado, según el gremio) del Minedu respecto al Bono Económico Extraordinario de S/1.560, acordado en la negociación colectiva de 2023 y validado por el Ministerio de Trabajo, el cual debió entregarse en diciembre del año pasado. Así, ya lleva un año de retraso. Pero un una Ley haría que máximo este diciembre se pague.

Los trabajadores administrativos del sector Educación esperan poder cobrar el bono de S/1.560. - Crédito UGEL02

¿Qué pasó con el bono de S/1.560?

“Pese a la solidez legal del acuerdo, la ejecución del bono fue trabada por la incapacidad técnica y falta de sustento de los funcionarios responsables de elevar el informe correspondiente al MEF”, explica la CGTP,

Pero, en su huelga, además del bono, la Fentase exige respeto a la negociación colectiva descentralizada, el nombramiento de trabajadores CAS y garantías plenas de estabilidad laboral para el sector administrativo, el cual señala como “el peor remunerado dentro del sistema educativo”.

“El viernes 29 de noviembre, la dirigencia sostuvo una reunión con el Minedu. La propuesta planteada por la autoridad fue rechazada por ser considerada insuficiente, débil y completamente alejada de las expectativas de los trabajadores. El propio MEF ha señalado que la fallida presentación de sustento técnico, legal y presupuestal fue responsabilidad directa de los funcionarios del ministerio”, informa la CGTP.

El Gobierno tendrá que pagar los beneficios monetarios pendientes de convenios colectivos del 2023 este año. - Crédito CITE Perú

A su vez, la Fentase denunció “maniobras desinformativas impulsadas por sectores paralelos que intentaron debilitar la huelga mediante la difusión de un falso bono de S/200 soles, acciones que ‘le hacen el juego al Gobierno y buscan sabotear la unidad de los trabajadores’.

José Delgado, Secretario General de la Fentase, reafirmó el compromiso de la federación con un mensaje directo a todo el país: “Convocamos a todas y todos a defender no solo el bono de S/1.560, sino la dignidad de quienes somos el sector administrativo que menos gana en el sector Educación. Este es un derecho firmado y una causa justa. La huelga continúa hasta que el Ministerio cumpla”.

Medida en crédito suplementario emplaza a pagarlo

Como se sabe, en un crédito suplementario del Ejecutivo aprobado por el Congreso este año se incluyó la siguiente octava disposición complementaria final: “Financiamiento de convenios colectivos suscritos en el año 2023″.

Así se vería el proyecto de ley para aprobar el bono S/1.560, que aún debe confirmarse en la mesa de trabajo, para ser enviado para el Congreso buscando su aprobación. - Crédito Captura de Fentase

La “Ley que aprueba el crédito suplementario para el financiamiento de mayores gastos asociados a la consolidación económica, a la seguridad ciudadana y al desarrollo social y dicta otras medidas” tiene este apartado que se coloca para que se cumplan las disposiciones de convenios firmados el 2023, en el marco de la Ley 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal en el Nivel Descentralizado en el Ámbito por Entidad Pública.

Cabe recordar que los convenios colectivos son acuerdos entre el Estado y gremios para implementar mejoras en el sistema público, especialmente en favor de los trabajadores estatales. Pero a pesar de que estos involucran comúnmente medidas como aumentos y bonos que se aplican en el 2023 o 2024, algunos han demorado en pagarse.

Así, se dicta que estos sean implementados en el 2025 sin mayor demora. Sin embargo, esto sucederá “siempre que no cuenten con el financiamiento en la específica de gasto a habilitar y no se cuente con solicitudes pendientes de atención de convenios suscritos en el año 2024″.