Alumnos de la Escuela de Suboficiales FAP pueden acceder a becas y estudiar en academias aéreas del extranjero

La institución abrió su proceso de admisión 2026 con 220 vacantes y nuevos convenios para capacitación técnica fuera del país

Estudiantes de la ESOFA pueden estudiar becados y capacitarse en instituciones aeronáuticas fuera del país. (Crédito: X/@Agencia Andina)

La Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú (ESOFA) reafirma su apuesta por la formación especializada y las oportunidades internacionales a través de un sistema de becas que permite a los alumnos más destacados estudiar en prestigiosas academias aéreas del extranjero. Dos de los casos más recientes son los de Luis Fernando Quintana, natural de Lima, y Yadira Suma Valdivia, oriunda de Huancayo, quienes acaban de retornar al país luego de dos años de formación técnica en Brasil. Esta política educativa se integra a los convenios que la institución mantiene con escuelas aeronáuticas de la región, impulsando la profesionalización del personal técnico.

Ambos estudiantes concluyeron su preparación en la Escola de Especialistas de Aeronáutica, ubicada en Sao Paulo, donde cursaron estudios becados al 100%. Su principal desafío al llegar fue dominar el idioma portugués, un obstáculo que lograron superar con rapidez durante los primeros meses de formación. A lo largo de su estancia, contaron con soporte logístico, acceso a equipos aeronáuticos y entrenamiento práctico en áreas clave para el mantenimiento y operación de aeronaves militares.

Durante su formación, Quintana adquirió conocimientos en sistemas hidráulicos, refrigeración y mantenimiento de aeronaves empleadas en patrulla marítima, competencias esenciales para fortalecer las capacidades técnicas de la FAP. Suma Valdivia, por su parte, se especializó en electricidad e instrumentos, área equivalente al mantenimiento electrónico en el Perú. Ambos destacaron que estas becas representan oportunidades que difícilmente podrían haber obtenido en sus ciudades de origen sin el acceso a la ESOFA.

Jóvenes de la Escuela de Suboficiales FAP pueden postular a becas para estudiar en centros de formación del exterior. (Foto: Agencia Andina)

Experiencias de los becados

Los estudiantes resaltaron que alcanzar un buen rendimiento académico en la ESOFA es clave para acceder a estas plazas internacionales. Quintana explicó que, tras obtener un puntaje sobresaliente, fue convocado para participar en un concurso de selección para la beca en Brasil, donde finalmente obtuvo una vacante. Para él, “aprovechar el tiempo y estudiar con disciplina” es fundamental en la rutina exigente de la institución.

Suma Valdivia también destacó la importancia del apoyo familiar para continuar con su formación en Lima y luego postular a la beca. Relató que, debido a la escasez de oportunidades similares en Huancayo, debió trasladarse junto a sus padres para ingresar a la Escuela de Suboficiales. Su desempeño académico le permitió acceder a la formación en Brasil, experiencia que considera un logro personal y profesional significativo.

La Fuerza Aérea del Perú impulsa estas becas como parte de un sistema educativo que busca fortalecer el nivel técnico de sus suboficiales. Además de los convenios internacionales, los alumnos reciben capacitaciones continuas, acceso a infraestructura modernizada y la posibilidad de integrarse a especialidades relacionadas con el mantenimiento y la operación de aeronaves. Quintana y Suma Valdivia se graduarán este 19 de diciembre, y ambos manifestaron su compromiso de aplicar los conocimientos adquiridos en favor de la institución.

Luis Fernando Quintana y Yadira Suma destacan tras formarse en academias aeronáuticas de Brasil. (Foto: Agencia Andina)

Proceso de admisión y requisitos

La FAP anunció la convocatoria al proceso de admisión 2026 para la ESOFA, que ofrece 220 vacantes dirigidas a jóvenes interesados en obtener formación técnica aeronáutica en áreas como mantenimiento de aeronaves, telecomunicaciones, electrónica y otras especialidades vinculadas a la aviación militar. Esta convocatoria representa una vía de acceso clave para quienes aspiran a desarrollar una carrera en la Fuerza Aérea en un contexto de modernización de sistemas y flota.

Para postular, los aspirantes deben cumplir con requisitos básicos como:

  • Ser peruano por nacimiento.
  • Tener entre 15 y 24 años.
  • Contar con talla mínima de 1.55 m en mujeres y 1.60 m en varones.
  • Presentar la documentación requerida en la plataforma de inscripción.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de enero de 2026 y se realizarán de manera virtual mediante un formulario en línea donde también deberán adjuntarse los documentos solicitados. El costo de inscripción es de S/ 366.20, que debe pagarse a través del Banco de la Nación. En caso de obtener una vacante, el postulante deberá cancelar una garantía de S/ 10.700.

Formación global: estudiantes de la ESOFA pueden acceder a becas para entrenarse en academias del extranjero. (Foto: Agencia Andina)

Los jóvenes que postulen deberán aprobar ocho evaluaciones para obtener una vacante, entre ellas: exámenes médicos, pruebas físicas, evaluaciones de conocimientos y de aptitud académica. Todas estas son de carácter eliminatorio. Posteriormente se aplicará una evaluación psicológica, una prueba de veracidad, una visita domiciliaria y una entrevista personal, con el fin de garantizar que el postulante cumple con los estándares institucionales.

