Pampas de Reque: acumulación de más de 200 bolsas de residuos confirma el deterioro ambiental del sitio arqueológico

Acumulación de residuos volvió a afectar la superficie arqueológica de Pampas de Reque.

La extensión de Pampas de Reque volvió a quedar expuesta ante la acumulación de residuos que afectó la superficie del sitio arqueológico. En este punto del distrito de Reque, en la provincia de Chiclayo, la presencia constante de desechos impulsó una jornada que reunió a instituciones públicas, voluntarios y autoridades locales. El objetivo se centró en despejar la zona y reforzar el vínculo comunitario con su entorno histórico, una tarea que involucró a grupos heterogéneos y que permitió cuantificar un problema persistente.

Desde primeras horas del día, los participantes se distribuyeron por sectores del sitio para retirar bolsas, envases, restos domésticos y otros materiales abandonados. La presencia de más de 250 personas dio forma a una intervención amplia. Esta acción reflejó un esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Lambayeque, y la Municipalidad Distrital de Reque.

El volumen de desechos recolectados dio una medida del impacto ambiental acumulado: se reunieron más de 200 bolsas de residuos sólidos, un indicador de la presión que enfrenta el lugar y que motivó la continuidad del programa “Patrimonio Limpio y Activo”.

Limpieza y participación comunitaria

Jornada de limpieza realizada el 28 de noviembre, con más de 250 participantes entre instituciones públicas, estudiantes, voluntarios y organizaciones locales.

La jornada se desarrolló el 28 de noviembre. Las instituciones participantes se integraron alrededor de una misma tarea, mientras las brigadas avanzaban por distintos sectores del sitio arqueológico. La actividad formó parte de un programa que impulsa acciones para la protección del patrimonio cultural e incorpora procesos de sensibilización con estudiantes, ciudadanos y representantes de organizaciones públicas y privadas.

En este trabajo participaron el subdirector de la DDC Lambayeque, el arqueólogo Martín Gómez, y el alcalde de Reque, Manuel Neciosup Rivera. También se integraron estudiantes de la Institución Educativa Diego Ferré, personal del Centro de Salud Reque, integrantes de la PNP Reque, jóvenes de la Asociación Samaritano Ruales, adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público y alumnos de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional Héroe Nacional Cap. PNP Alipio Ponce Vásquez, además del apoyo de Agro Rural.

Durante el año, la DDC ejecutó siete intervenciones de limpieza en distintos puntos de Lambayeque, entre ellos Santa Rosa III, Ventarrón y Huaca El Pueblo. El sitio Pampas de Reque se integró a esta lista mediante la última jornada, que se centró en retirar residuos acumulados sobre la superficie arqueológica.

Observaciones sobre el área y acciones de protección

Se recolectaron más de 200 bolsas de residuos sólidos, evidencia de un problema persistente.

En una visita previa al sector sur del Cerro Reque, el arqueólogo Luis Martín Gómez Acosta explicó el valor histórico y ambiental de este territorio. Durante el recorrido, indicó: “El complejo arqueológico Cerro Reque es un sitio muy importante, no solo desde el punto de vista arqueológico, sino también ambiental. Está constituido por varios sectores con estructuras que evidencian ocupaciones de cientos de años. Además, es el último reducto de lomas en la región”.

El especialista señaló que la DDC evalúa una propuesta de intervención presentada por la Municipalidad Distrital de Reque. La iniciativa pasa por una revisión técnica en la Dirección de Gestión de Monumentos. Gómez Acosta destacó el trabajo conjunto con el municipio, al precisar: “Venimos articulando muy bien con la Municipalidad de Reque en la defensa del patrimonio. Nuestro mensaje a la comunidad es proteger y difundir el patrimonio, y comunicar cualquier afectación por invasiones, excavaciones o nivelaciones no autorizadas”.

Propuesta municipal y control de áreas protegidas

El alcalde de Reque expuso una propuesta vinculada al circuito turístico del Cerro Reque, con puntos de observación y áreas de visita. Sobre este plan, indicó que busca integrar la zona sur del cerro y sus vistas hacia el valle y las Pampas de Reque.

El burgomaestre explicó que el sector presenta restricciones debido a su condición de zona intangible, declarada por el Ministerio de Cultura. La comunidad campesina fue notificada sobre las limitaciones. En palabras del alcalde: “Lo que buscamos es ser respetuosos con las zonas intangibles, pero también aprovechar, con la autorización de Cultura, los espacios permitidos para generar un atractivo turístico que beneficie al distrito”.