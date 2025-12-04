Caos total en la Panamericana Sur: tráiler deja caer container y paraliza el tráfico en pleno retiro de Rutas de Lima

(Video: Exitosa Noticias)

Lurín volvió a registrar un intenso caos vehicular este jueves, luego de un accidente de tránsito en la Panamericana Sur que sorprendió a miles de conductores en plena hora de mayor flujo. El hecho ocurrió alrededor del mediodía, a la altura del kilómetro 28, donde un tráiler perdió estabilidad y terminó dejando caer un container en plena vía, bloqueando por completo uno de los carriles más usados por quienes se desplazan entre la capital y el sur chico.

La situación generó una enorme congestión vehicular en ambos sentidos, afectando a quienes intentaban avanzar hacia Lima o continuar su ruta hacia balnearios y distritos del sur. Varios conductores reportaron largas filas y tiempos de espera que superaron los 40 minutos, sin posibilidad de desviar su trayecto, debido a la falta de rutas alternas disponibles en la zona.

Caos por cierre del puente Conchán y retiro de Rutas de Lima

Composición: Infobae Perú

Según verificaron equipos de prensa presentes en el punto del incidente, el tráiler quedó atravesado en la calzada luego de que el container que transportaba se desprendiera y cayera sobre el carril en sentido sur–norte, interrumpiendo completamente la circulación desde el puente San Pedro. Minutos después, el tráfico también quedó detenido en el sentido contrario, debido a la presencia de una grúa que intentaba levantar la pesada estructura.

Al lugar acudió personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que asumió labores de control y ordenamiento vehicular tras el reciente retiro de Rutas de Lima, concesionaria que tenía la responsabilidad de atender emergencias de este tipo. Este cambio en la administración generó preocupación entre los usuarios, quienes señalaron que la falta de coordinación podría agravar episodios similares.

Aunque no se registraron personas heridas, la molestia de los conductores fue evidente. La única vía alterna para evitar el tráfico, el puente Conchán, permanece cerrado desde marzo por daños estructurales, lo que ha dejado a miles de usuarios sin opciones para descongestionar la zona en casos de emergencia.

Autoridades locales han insistido desde hace meses en que se aceleren los trabajos de reparación, pero la responsabilidad de la obra continúa en disputa entre la Municipalidad de Lima y la exconcesionaria. Mientras no exista una solución clara, episodios como el de este jueves alertan sobre la posibilidad de mayores dificultades en la próxima temporada de verano, cuando el flujo vehicular por la Panamericana Sur se incrementa considerablemente.

¿Qué está pasando con Rutas de Lima y por qué dejó de operar la Panamericana Sur?

La Municipalidad de Lima ha afirmado que retomará el control apenas culmine la operación de la concesionaria, aunque aún no detalla un plan de contingencia ni los horarios exactos para el despliegue de su personal y unidades

Desde la madrugada del 3 de diciembre, el corredor de la Panamericana Sur muestra el impacto visible de la salida de Rutas de Lima (RDL). Las casetas de peaje lucen vacías, sin personal ni equipos, luego de que la concesionaria retirara computadoras, mobiliario y sistemas de cobro que hasta hace pocos días permanecían operativos. Pese a este retiro, durante la mañana aún se observaron grúas y cuadrillas de la empresa realizando sus últimas labores, dado que RDL mantiene responsabilidad sobre la vía hasta las 11:59 p. m. del mismo día.

El retiro ocurre en medio de un proceso de traspaso acelerado que, según la concesionaria, no ha podido planificarse adecuadamente. La empresa asegura que solicitó reuniones anticipadas para organizar una transferencia técnica sin riesgos; sin embargo, afirma que la Municipalidad de Lima retrasó el primer encuentro hasta el 1 de diciembre, apenas dos días antes de su salida definitiva. La comuna ha señalado que retomará el control de las vías de inmediato, aunque aún no ha presentado un plan detallado sobre cómo se desplegarán brigadas, grúas o unidades de emergencia desde la medianoche.

La decisión de retirarse responde, según RDL, a una imposibilidad económica y operativa generada por medidas adoptadas por el propio Estado, entre ellas la suspensión del cobro en los peajes. La empresa sostiene que esta situación volvió “insostenible” la continuidad del servicio e invocó el artículo 1432 del Código Civil, que permite resolver un contrato cuando el cumplimiento se vuelve imposible por causas ajenas al operador. Aunque deja la vía este 3 de diciembre, la concesionaria recalca que no renuncia a sus derechos y que tanto la empresa como sus accionistas se reservan acciones frente al Estado.