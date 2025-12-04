Perú

Caos total en la Panamericana Sur: tráiler deja caer container y paraliza el tráfico en pleno retiro de Rutas de Lima

El accidente generó una enorme congestión vehicular en ambos sentidos con tiempos de espera que superaron los 40 minutos, sin posibilidad de desviar su trayecto debido a la falta de rutas alternas

Guardar
(Video: Exitosa Noticias)

Lurín volvió a registrar un intenso caos vehicular este jueves, luego de un accidente de tránsito en la Panamericana Sur que sorprendió a miles de conductores en plena hora de mayor flujo. El hecho ocurrió alrededor del mediodía, a la altura del kilómetro 28, donde un tráiler perdió estabilidad y terminó dejando caer un container en plena vía, bloqueando por completo uno de los carriles más usados por quienes se desplazan entre la capital y el sur chico.

La situación generó una enorme congestión vehicular en ambos sentidos, afectando a quienes intentaban avanzar hacia Lima o continuar su ruta hacia balnearios y distritos del sur. Varios conductores reportaron largas filas y tiempos de espera que superaron los 40 minutos, sin posibilidad de desviar su trayecto, debido a la falta de rutas alternas disponibles en la zona.

Caos por cierre del puente Conchán y retiro de Rutas de Lima

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Según verificaron equipos de prensa presentes en el punto del incidente, el tráiler quedó atravesado en la calzada luego de que el container que transportaba se desprendiera y cayera sobre el carril en sentido sur–norte, interrumpiendo completamente la circulación desde el puente San Pedro. Minutos después, el tráfico también quedó detenido en el sentido contrario, debido a la presencia de una grúa que intentaba levantar la pesada estructura.

Al lugar acudió personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que asumió labores de control y ordenamiento vehicular tras el reciente retiro de Rutas de Lima, concesionaria que tenía la responsabilidad de atender emergencias de este tipo. Este cambio en la administración generó preocupación entre los usuarios, quienes señalaron que la falta de coordinación podría agravar episodios similares.

Aunque no se registraron personas heridas, la molestia de los conductores fue evidente. La única vía alterna para evitar el tráfico, el puente Conchán, permanece cerrado desde marzo por daños estructurales, lo que ha dejado a miles de usuarios sin opciones para descongestionar la zona en casos de emergencia.

Autoridades locales han insistido desde hace meses en que se aceleren los trabajos de reparación, pero la responsabilidad de la obra continúa en disputa entre la Municipalidad de Lima y la exconcesionaria. Mientras no exista una solución clara, episodios como el de este jueves alertan sobre la posibilidad de mayores dificultades en la próxima temporada de verano, cuando el flujo vehicular por la Panamericana Sur se incrementa considerablemente.

¿Qué está pasando con Rutas de Lima y por qué dejó de operar la Panamericana Sur?

La Municipalidad de Lima ha afirmado que retomará el control apenas culmine la operación de la concesionaria, aunque aún no detalla un plan de contingencia ni los horarios exactos para el despliegue de su personal y unidades

Desde la madrugada del 3 de diciembre, el corredor de la Panamericana Sur muestra el impacto visible de la salida de Rutas de Lima (RDL). Las casetas de peaje lucen vacías, sin personal ni equipos, luego de que la concesionaria retirara computadoras, mobiliario y sistemas de cobro que hasta hace pocos días permanecían operativos. Pese a este retiro, durante la mañana aún se observaron grúas y cuadrillas de la empresa realizando sus últimas labores, dado que RDL mantiene responsabilidad sobre la vía hasta las 11:59 p. m. del mismo día.

El retiro ocurre en medio de un proceso de traspaso acelerado que, según la concesionaria, no ha podido planificarse adecuadamente. La empresa asegura que solicitó reuniones anticipadas para organizar una transferencia técnica sin riesgos; sin embargo, afirma que la Municipalidad de Lima retrasó el primer encuentro hasta el 1 de diciembre, apenas dos días antes de su salida definitiva. La comuna ha señalado que retomará el control de las vías de inmediato, aunque aún no ha presentado un plan detallado sobre cómo se desplegarán brigadas, grúas o unidades de emergencia desde la medianoche.

La decisión de retirarse responde, según RDL, a una imposibilidad económica y operativa generada por medidas adoptadas por el propio Estado, entre ellas la suspensión del cobro en los peajes. La empresa sostiene que esta situación volvió “insostenible” la continuidad del servicio e invocó el artículo 1432 del Código Civil, que permite resolver un contrato cuando el cumplimiento se vuelve imposible por causas ajenas al operador. Aunque deja la vía este 3 de diciembre, la concesionaria recalca que no renuncia a sus derechos y que tanto la empresa como sus accionistas se reservan acciones frente al Estado.

Temas Relacionados

LurínPanamericana SurRutas de LimaAccidenteMunicipalidad de Limaperu-noticias

Más Noticias

PNP y Fuerzas Armadas destruyen más de S/1 millón en logística del narcotráfico en la Amazonía

El despliegue de las autoridades afectó laboratorios, campamentos y rutas en la selva peruana, incautó 20 toneladas de hoja de coca y dañó más de 100 hectáreas de cultivos ilegales durante una operación sin precedentes

PNP y Fuerzas Armadas destruyen

Cencosud cancela la construcción de uno de sus centros comerciales más ambiciosos

El impacto recae directamente sobre la división Cenco Malls, que se ve forzada a descartar un proyecto diseñado para redefinir un sector clave. La inversión prevista alcanzaba los USD 125 millones

Cencosud cancela la construcción de

Detienen a madre de familia cobrando cupo a bodeguero en Ate: lloró y dijo que extorsionaba por necesidad

La mujer de 27 años y su cómplice fueron arrestados y señalados de integrar una red dedicada a extorsionar a bodegueros y comerciantes de Santa Clara y Santa Anita mediante amenazas y cobros por banca móvil

Detienen a madre de familia

Brenda Carvalho reveló que casi muere debido a una parálisis intestinal: hasta recibió la extremaunción

La artista brasileña relató que vivió una experiencia límite al atravesar una parálisis intestinal provocada por una hemorragia interna. La gravedad fue tal que recibió la visita de un sacerdote

Brenda Carvalho reveló que casi

“No soy LGBTI, no estoy a favor de la unión civil”: Norma Yarrow discute en vivo con presentador y anuncia acciones legales

La congresista y candidata a la vicepresidencia defendió la propuesta de unión patrimonial impulsada desde su bancada y anunció acciones legales por los comentarios sobre su orientación sexual

“No soy LGBTI, no estoy
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cecilia García, aspirante a vicepresidenta,

Cecilia García, aspirante a vicepresidenta, pagó S/10 mil soles para postular en Podemos Perú: “La mejor inversión de mi vida”

José Jerí defiende permanencia de jefe del INPE, pero le pide programar su prueba de polígrafo: “Para dar el ejemplo”

“No soy LGBTI, no estoy a favor de la unión civil”: Norma Yarrow discute en vivo con presentador y anuncia acciones legales

Delia Espinoza pide un millón de soles a Fernando Rospigliosi por difamación: “Para que aprenda a lavarse la boca”

Relatora de la ONU rechaza inhabilitación de la fiscal suprema Delia Espinoza por parte del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Brenda Carvalho reveló que casi

Brenda Carvalho reveló que casi muere debido a una parálisis intestinal: hasta recibió la extremaunción

Alfredo Benavides rechaza seguir a su hermano Jorge Benavides a Panamericana TV por Susana Umbert: “Ni muerto”

Santi Lesmes llevará al niño Pol Deportes a la Champions League para que narre el partido Real Madrid vs. Manchester City

Jorge Salinas: de crecer entre las galerías de Gamarra a ser reconocido por Donatella Versace en los Latin American Fashion Awards

Así fue el ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV: “Estoy feliz de regresar”

DEPORTES

Fabio Gruber envía inesperada respuesta

Fabio Gruber envía inesperada respuesta a Reimond Manco por la referencia a su primer partido con Perú: “Lo agradezco”

Bolivia alista su plantel para disputar amistoso con Perú en Chincha: se presentará solo con jugadores locales

Sorteo del Mundial 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento de selecciones organizado por FIFA

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 en Perú: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos

Paolo Guerrero se defiende y niega ser responsable de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Me afecta mucho, no soy un robot”