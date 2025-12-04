Buses de Línea 20 de Etcimosa suspenden actividades tras asesinato de conductor en Chorrillos

Ataque a bus en Chorrillos reaviva alarma vecinal en plena emergencia por seguridad en Lima y Callao

Este jueves, los buses de la Empresa de Transportes Comercializadora e Importadora Mártir Olaya S.A. (Etcimosa), conocida como Línea 20, permanecieron fuera de circulación tras el asesinato de uno de sus conductores, ocurrido la tarde anterior.

Según informó RPP Noticias, las instalaciones de la empresa, ubicadas en el distrito de Chorrillos, permanecen cerradas desde esta mañana. En este lugar, se realizará el velatorio del conductor víctima del ataque, una vez que el cuerpo sea retirado de la Morgue Central de Lima.

La suspensión de las actividades de Etcimosa no tiene una fecha definida, ya que tanto choferes como cobradores se encuentran atemorizados por el reciente hecho violento que afectó a su compañero. Las unidades continúan estacionadas y la empresa permanece completamente cerrada.

Detalles del asesinato

Dos hombres a bordo de una motocicleta acabaron con la vida del conductor de un vehículo de transporte público perteneciente a la empresa Etcimosa, conocida como ruta 20, y una pasajera resultó lesionada. El crimen se registró en la avenida La Chira, en el sector de Nueva Caledonia, dentro del distrito limeño de Chorrillos.

Ataque armado contra bus que cubría la ruta Pamplona Alta–San Genaro.

Según relataron testigos y residentes, los atacantes siguieron al vehículo por la citada avenida y realizaron varios disparos desde el lado derecho. El conductor fue auxiliado por vecinos, quienes lo llevaron al centro de salud más próximo, aunque solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La víctima, Andrés Caira Caicca, de 43 años, contaba con una larga trayectoria como chofer de la empresa y era padre de familia. El estado de la pasajera herida permanece bajo reserva. Agentes de la Policía informaron que la compañía de transportes ya había recibido amenazas extorsivas y varios de sus trabajadores habían sido perjudicados.

De acuerdo con datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, durante 2025 se han reportado 56 conductores asesinados en Lima Metropolitana y Callao, cifra que creció con este último ataque.

La Fiscalía resaltó que la mayoría de los homicidios comparten el mismo modus operandi: los agresores emplean motocicletas y disparan directamente a los choferes.

El asesinato ocurre en medio del estado de emergencia declarado por el Gobierno desde el 22 de octubre de 2025. La medida, vigente en Lima Metropolitana y el Callao, busca frenar el avance de delitos como extorsión, homicidios y tráfico ilícito de drogas. El Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM establece que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas y que las zonas de intervención se determinan según “inteligencia, indicadores y mapas del delito”.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

Línea 1818 : Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.

Celular 942841978 : Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.

Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú : 116

Centro de Emergencia Mujer : 100

SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106