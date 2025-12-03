Tilsa Lozano compara a Samahara Lobatón con Melissa Klug tras ruptura con Bryan Torres: “Es digna hija de su madre”

Tilsa Lozano compara a Samahara Lobatón con Melissa Klug: “Ella es una digna hija de su madre”. Video: La Noche Habla

La controversia en torno a la reciente ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres ha generado revuelo desde que fue anunciado y fue Tilsa Lozano, quien puso en duda la autenticidad y la permanencia del anuncio realizado por la hija de Melissa Klug. La conductora de televisión y exmodelo, conocida por su estilo directo, cuestionó la manera en que Samahara comunicó el fin de su relación, sugiriendo que la decisión podría ser impulsiva y que la reconciliación no estaría descartada.

Durante su intervención en el programa La noche habla, Tilsa Lozano expresó su escepticismo respecto al comunicado difundido por Samahara Lobatón en redes sociales, en el que la joven afirmaba estar “reconstruyendo su vida” tras la separación. Lozano, quien también ha atravesado procesos de separación y divorcio, consideró que este tipo de reconstrucción personal requiere tiempo y no puede resolverse con un simple mensaje público.

“Uno no reconstruye su vida en cinco segundos. No reconstruyes tu vida en un comunicado. Eso toma meses, semanas y conversaciones. También un duelo. Después de eso mandas tu comunicado”, afirmó Tilsa Lozano en su programa La noche habla.

Tilsa Lozano compara a Samahara Lobatón con su madre

La exintegrante de realities fue más allá al comparar la actitud de Samahara con la de su madre, Melissa Klug, sugiriendo que ambas comparten una tendencia a manejar sus rupturas de manera pública y emocionalmente impulsiva. “Esto es, sinceramente, con el cariño que le tengo a Melissa Klug, ella es una digna hija de su madre”, declaró Tilsa Lozano, una frase que generó debate en el ámbito del espectáculo.

En su análisis, Lozano también puso en tela de juicio la solidez de la ruptura, insinuando que la pareja podría retomar su relación en breve. “Para mí, en quince días máximo están de regreso. Para mí sí se han peleado, pero ella es impulsiva como la madre. Hacen lo mismo. Pone y quita y después regresan”, sostuvo Tilsa Lozano, reforzando la idea de que la separación podría ser solo un episodio más en una relación marcada por la inestabilidad.

¿Por qué Samahara Lobatón terminó su relación con Bryan Torres?

El comunicado de Samahara Lobatón, difundido el lunes 1 de diciembre, detalló que la decisión de terminar con Bryan Torres se debió a “una falta de respeto y compromiso” por parte del cantante y padre de sus dos últimos hijos. “Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, escribió Samahara Lobatón en su pronunciamiento.

La influencer también subrayó que había advertido previamente a Torres que no toleraría situaciones que pusieran en riesgo la tranquilidad de su familia: “Por experiencias previas, de conocimiento público, dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de nuestra familia. Lamentablemente, esos límites fueron vulnerados”, afirmó en el comunicado.

En el mismo mensaje, Samahara Lobatón manifestó su intención de cerrar esta etapa con dignidad y enfocarse en el bienestar de sus hijos. “Cierro esta etapa con la frente en alto. Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida y en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza”, señaló la joven, quien también agradeció el apoyo de sus familiares y amigos.

“Agradezco profundamente a mis amigos y a mi familia, quienes me recuerdan cada día todo lo que he mejorado en mi vida y me impulsan a seguir adelante, esta vez, sola pero más fuerte que nunca”, manifestó la influencer.

Por su parte, Bryan Torres respondió a través de su cuenta de Instagram, negando que la ruptura se debiera a una infidelidad y asegurando que fue él quien tomó la decisión de terminar la relación. “Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo. ¡Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan, y cuando hay que irse hay que irse! ¡En el momento exacto, sin esperar más!”, escribió el productor musical.

Melissa Klug respalda totalmente a Samahara Lobatón luego que anunciara el fin de su relación con Bryan. Video: América Hoy

Torres enfatizó que su entorno cercano conoce la verdad de lo ocurrido y descartó la existencia de terceras personas: “No es por un tercero, ni conversaciones, ni infidelidad como lo quieren hacer ver para despistar la realidad de las cosas”, sostuvo. Además, aseguró que continuará enfocado en su trabajo y en el bienestar de sus hijos: “¡Así que seguiré con mi vida tranquila como lo vengo haciendo, estoy puesto solo el trabajo y mis hijos! Esto no me lo ha redactado nadie, lo hablo desde mi corazón”.

En medio de la polémica, Melissa Klug fue consultada sobre la situación y expresó su respaldo incondicional a su hija. “Mamacita, yo no tengo nada que comentar de esta persona (Bryan), será mi hija la indicada, la que tiene que hablar”, declaró la empresaria en el programa América Hoy. Al ser preguntada si apoyaba a Samahara, respondió de manera tajante: “Totalmente, es mi hija”.