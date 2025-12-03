Perú

Tilsa Lozano compara a Samahara Lobatón con Melissa Klug tras ruptura con Bryan Torres: “Es digna hija de su madre”

La conductora de televisión no se guardó nada y cuestionó la forma en que la influencer anunció el fin de su relación, sugiriendo que comparte con su madre el estilo impulsivo para manejar sus separaciones

Guardar
Tilsa Lozano compara a Samahara Lobatón con Melissa Klug: “Ella es una digna hija de su madre”. Video: La Noche Habla

La controversia en torno a la reciente ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres ha generado revuelo desde que fue anunciado y fue Tilsa Lozano, quien puso en duda la autenticidad y la permanencia del anuncio realizado por la hija de Melissa Klug. La conductora de televisión y exmodelo, conocida por su estilo directo, cuestionó la manera en que Samahara comunicó el fin de su relación, sugiriendo que la decisión podría ser impulsiva y que la reconciliación no estaría descartada.

Durante su intervención en el programa La noche habla, Tilsa Lozano expresó su escepticismo respecto al comunicado difundido por Samahara Lobatón en redes sociales, en el que la joven afirmaba estar “reconstruyendo su vida” tras la separación. Lozano, quien también ha atravesado procesos de separación y divorcio, consideró que este tipo de reconstrucción personal requiere tiempo y no puede resolverse con un simple mensaje público.

“Uno no reconstruye su vida en cinco segundos. No reconstruyes tu vida en un comunicado. Eso toma meses, semanas y conversaciones. También un duelo. Después de eso mandas tu comunicado”, afirmó Tilsa Lozano en su programa La noche habla.

Tilsa Lozano compara a Samahara Lobatón con su madre

La exintegrante de realities fue más allá al comparar la actitud de Samahara con la de su madre, Melissa Klug, sugiriendo que ambas comparten una tendencia a manejar sus rupturas de manera pública y emocionalmente impulsiva. “Esto es, sinceramente, con el cariño que le tengo a Melissa Klug, ella es una digna hija de su madre”, declaró Tilsa Lozano, una frase que generó debate en el ámbito del espectáculo.

Tilsa Lozano compara a Samahara
Tilsa Lozano compara a Samahara Lobatón con Melissa Klug: “Ella es una digna hija de su madre”.

En su análisis, Lozano también puso en tela de juicio la solidez de la ruptura, insinuando que la pareja podría retomar su relación en breve. “Para mí, en quince días máximo están de regreso. Para mí sí se han peleado, pero ella es impulsiva como la madre. Hacen lo mismo. Pone y quita y después regresan”, sostuvo Tilsa Lozano, reforzando la idea de que la separación podría ser solo un episodio más en una relación marcada por la inestabilidad.

¿Por qué Samahara Lobatón terminó su relación con Bryan Torres?

El comunicado de Samahara Lobatón, difundido el lunes 1 de diciembre, detalló que la decisión de terminar con Bryan Torres se debió a “una falta de respeto y compromiso” por parte del cantante y padre de sus dos últimos hijos. “Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, escribió Samahara Lobatón en su pronunciamiento.

La influencer también subrayó que había advertido previamente a Torres que no toleraría situaciones que pusieran en riesgo la tranquilidad de su familia: “Por experiencias previas, de conocimiento público, dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de nuestra familia. Lamentablemente, esos límites fueron vulnerados”, afirmó en el comunicado.

En el mismo mensaje, Samahara Lobatón manifestó su intención de cerrar esta etapa con dignidad y enfocarse en el bienestar de sus hijos. “Cierro esta etapa con la frente en alto. Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida y en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza”, señaló la joven, quien también agradeció el apoyo de sus familiares y amigos.

“Agradezco profundamente a mis amigos y a mi familia, quienes me recuerdan cada día todo lo que he mejorado en mi vida y me impulsan a seguir adelante, esta vez, sola pero más fuerte que nunca”, manifestó la influencer.

Por su parte, Bryan Torres respondió a través de su cuenta de Instagram, negando que la ruptura se debiera a una infidelidad y asegurando que fue él quien tomó la decisión de terminar la relación. “Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo. ¡Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan, y cuando hay que irse hay que irse! ¡En el momento exacto, sin esperar más!”, escribió el productor musical.

Melissa Klug respalda totalmente a Samahara Lobatón luego que anunciara el fin de su relación con Bryan. Video: América Hoy

Torres enfatizó que su entorno cercano conoce la verdad de lo ocurrido y descartó la existencia de terceras personas: “No es por un tercero, ni conversaciones, ni infidelidad como lo quieren hacer ver para despistar la realidad de las cosas”, sostuvo. Además, aseguró que continuará enfocado en su trabajo y en el bienestar de sus hijos: “¡Así que seguiré con mi vida tranquila como lo vengo haciendo, estoy puesto solo el trabajo y mis hijos! Esto no me lo ha redactado nadie, lo hablo desde mi corazón”.

En medio de la polémica, Melissa Klug fue consultada sobre la situación y expresó su respaldo incondicional a su hija. “Mamacita, yo no tengo nada que comentar de esta persona (Bryan), será mi hija la indicada, la que tiene que hablar”, declaró la empresaria en el programa América Hoy. Al ser preguntada si apoyaba a Samahara, respondió de manera tajante: “Totalmente, es mi hija”.

Temas Relacionados

Tilsa Lozano Melissa KlugSamahara LobatónBryan Torresperu-entretenimiento

Más Noticias

JNE inicia proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por invocar a Dios en su propaganda electoral, prohibido por ley

El organismo electoral inició un procedimiento contra el líder de Renovación Popular, al aplicar normas que vetan referencias religiosas en la propaganda electoral. El congresista Alejandro Muñante consideró la medida como un intento de censura

JNE inicia proceso sancionador contra

Fiscal es detenido en baño de Saga Falabella por presunto cobro de USD 3 mil a investigado por estafa

La operación se ejecutó en pleno horario comercial luego de que un denunciante afirmara haber sido presionado para entregar efectivo a cambio de beneficios en un proceso penal. El acta fiscal confirmó el hallazgo del monto pactado

Fiscal es detenido en baño

Tres sismos el mismo día en Lima y Callao: ¿Qué dispositivos electrónicos incluir en tu mochila de emergencia?

La prevención es clave ante los sismos, pero durante una emergencia, estar comunicado puede marcar la diferencia. Los dispositivos tecnológicos permiten acceder a información vital y pedir ayuda cuando más se necesita

Tres sismos el mismo día

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los celestes tienen a Yoshimar Yotún en el banco de suplentes por decisión técnica. Mientras que los ‘blanquiazules’ juegan con un once similar al del triunfo ante UTC. Sigue las incidencias del cotejo

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Andrea Arana sufre caída en vivo y provoca risas y asistencia de Gian Piero Díaz y Gino Tassara

La conductora sufrió una aparatosa caída en pleno cierre del programa, generando una ola de reacciones tanto en el estudio como en redes sociales.

Andrea Arana sufre caída en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE inicia proceso sancionador contra

JNE inicia proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por invocar a Dios en su propaganda electoral, prohibido por ley

Congreso aprueba suspender viáticos y pasajes para parlamentarios y asesores durante la campaña electoral

Delia Espinoza acusa a juez Torres Tasso de coludirse con la JNJ tras no denunciarlos por incumplir reposición: “Lo voy a denunciar”

Rafael Belaunde se pronuncia tras salir ileso de ataque a balazos en Cerro Azul: “Es un milagro que solo tenga raspones”

Elecciones 2026: Lista del APRA de los candidatos a senadores y diputados

ENTRETENIMIENTO

Bryan Torres abandona casa de

Bryan Torres abandona casa de Samahara Lobatón con gran bolsa negra con sus cosas: “Su mamá lo ayudó”

La acalorada discusión que habría anticipado la ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres por su hija mayor: “No voy a dejarla tirada”

Pamela López expone chequeo de ETS y pide nuevamente el divorcio a Christian Cueva: “Qué asco”

Darinka Ramírez cuestiona rumores de boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro y lo critica por no visitar a su hija

Andrea Arana sufre caída en vivo y provoca risas y asistencia de Gian Piero Díaz y Gino Tassara

DEPORTES

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Antonio Rizola reconoce un panorama complicado para Perú Sub 19 rumbo a los Bolivarianos 2025: “Será un campeonato difícil”

Peter Arévalo invitó a Pol Deportes a narrar en vivo el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “El fútbol te dará el lugar que mereces”

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: titulares confirmados para semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025