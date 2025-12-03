Arrestan a comisario acusado de recibir coimas de policías para permitirles faltar a labores en Santa Anita y El Agustino

Fuente: Latina

El mayor Luis Guillén Ticona, comisario de la jurisdicción de Villa Hermosa y responsable de la seguridad de los distritos de Santa Anita y El Agustino, fue detenido este miércoles junto a cuatro suboficiales durante una operación de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y el Ministerio Público.

Todos son señalados como integrantes de una organización dedicada a cobrar a efectivos para justificar ausencias laborales. El general Luis Lira, jefe de Dircocor, indicó que el grupo es investigado por permitir supuestamente que agentes percibieran su salario sin acudir a sus puestos y realizaran actividades personales.

Guillén Ticona, junto a los demás efectivos, permanecerá detenido preliminarmente por siete días. Salió esposado y encapuchado tras una diligencia de siete horas, sin pronunciar palabra alguna. La intervención provocó tensión entre vecinos y revuelo por la presencia policial.

Según Lira, los cuatro suboficiales habrían pagado al comisario para evitar asistir a la dependencia y dedicarse a negocios o asuntos privados, siempre presentando documentos que justificaban su supuesta presencia en el servicio.

Las autoridades señalan que los implicados forman parte de una organización dedicada a cobrar a otros efectivos para justificar ausencias laborales

“Ellos habían concertado justamente para favorecer a efectivos policiales a dedicarse a actividades particulares en beneficio personal y no asistir a su lugar de trabajo. Y esto lo han venido haciendo durante el presente año. Al tomar conocimiento de esta situación irregular, que liga con la parte penal, porque el mayor estaba siendo beneficiado por intermedio de estos suboficiales que no iban a laborar”, señaló.

La modalidad fue identificada por Dircocor, que avanzó con la investigación tras detectar patrones irregulares durante el año. La Fiscalía solicitó detención preliminar para los cinco agentes, quienes enfrentan cargo por cohecho pasivo propio. Además, las autoridades realizaron allanamientos en los domicilios de los implicados.

El vocero policial detalló que los pagos y el esquema de ausencias se habrían prolongado desde febrero. “Es la hipótesis, por eso se ha estructurado como una organización criminal. Inmediatamente, hemos empezado con la investigación porque hay una tolerancia cero a la corrupción, tanto a la interna como de funcionarios y servidores públicos”, expresó.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, declaró que hasta la fecha se han intervenido a 950 funcionarios y servidores públicos por actos de corrupción, de los cuales 260 pertenecen a la institución. El Ministerio del Interior respaldó las acciones de Dircocor y advirtió que no protegerá a agentes que infrinjan la legalidad. “No habrá espíritu de cuerpo con quienes crucen la línea de la legalidad”, afirmó el portafolio.

La Fiscalía solicitó la detención preliminar de los cinco agentes, quienes ahora enfrentan cargos por cohecho pasivo propio

Los otros arrestados fueron identificados como Gustavo Huamán Aguilar, Rojas Salvatierra, Freddy Aquino Castillo y Carlos Quito Suárez.

Respaldado

La gestión de Guillén Ticona había sido respaldada en agosto de 2024 por el congresista Alfredo Azurín, quien se reunió como parte de su semana de representación, según una imagen difundida entonces en su cuenta de X, antes Twitter.

“Aquí se está trabajando de la mano con la comunidad a través del Programa Barrio Seguro del Ministerio del Interior en Nocheto, fortaleciendo la relación entre la comisaría y los ciudadanos, y generando un ambiente de confianza y cooperación para garantizar la seguridad de todos”, señaló el legislador en ese momento.