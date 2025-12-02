La Figura de ATV sacó los 'pasos prohibidos' y se llevó los aplausos en vivo | TikTok

Magaly Medina marcó presencia en el espectáculo por los 31 años de la agrupación de cumbia La Bella Luz. Invitada como madrina para la celebración, la conductora se sumó a la fiesta y subió al escenario cuando la orquesta inició los acordes de “Coqueta”. Pese a que había practicado la coreografía en días previos, Medina optó por dejarse llevar por el momento y adaptó sus movimientos al ritmo de la música, brindando un espectáculo genuino y espontáneo.

El público respondió con aplausos ante la actitud desenfadada de Medina, quien se mostró distendida en un entorno diferente al set televisivo. “Hice mezcla de huayno con, con chicha y cumbia. De todo un poco”, declaró sobre la improvisación en la pista. Su sinceridad continuó al admitir que el trabajo previo se esfumó ante el entusiasmo de estar ante los fans: “Me olvidé todos los pasos”, sostuvo frente a cámaras en la edición de su programa del 1 de diciembre.

Magaly Medina agradece elogios de su esposo Alfredo Zambrano tras bailar con La Bella Luz: “Eso se llama amor”

Durante la noche, Alfredo Zambrano, esposo de la conductora, se mostró orgulloso de la actuación de Medina. Frente a los reporteros, expresó: “Me encantó, mi esposa es increíble. Es mi esposa, lo máximo. La quiero mucho”. Este respaldo familiar no pasó desapercibido para los seguidores del programa, quienes comentaron el buen ánimo de la pareja y el soporte que se brindan mutuamente.

De vuelta en su espacio televisivo, Medina no evitó referirse con humor a su performance y remarcó la visión positiva de su pareja. “Según yo, estaba bailando extraordinariamente bien”, comentó entre risas al relatar la experiencia.

Luego compartió una reflexión sobre el cariño que le demuestra Zambrano, considerándolo la clave de su seguridad sobre el escenario: “Como han visto, al que sí le parece que yo bailo extraordinario es a mi esposo. A él le parece que soy la mejor bailarina de todos los tiempos. Pero bueno, eso se llama amor”.

La presencia de Magaly Medina como madrina en el aniversario de La Bella Luz sumó un momento de espontaneidad y cercanía, reflejando el entorno relajado de la celebración y mostrando otra faceta de la periodista. Sus pasos improvisados y la reacción de su esposo se convirtieron en uno de los episodios más comentados del fin de semana, evidenciando el entusiasmo del público y la complicidad de la pareja fuera de cámaras.

Magaly Medina destacó su amistad con María Pía Copello

La celebración del 31 aniversario del grupo de cumbia La Bella Luz reunió el sábado en Lima a diversas figuras del espectáculo, entre ellas Magaly Medina y María Pía Copello, quienes compartieron escenario en calidad de madrinas. Durante el evento, ambas participaron frente al público en una competencia de baile transmitida en diferentes plataformas y redes, situación que permitió que se avivara la conversación en torno a su relación de amistad.

La interacción entre Magaly Medina y María Pía Copello marcó el tono de la velada cuando, en medio de la competencia, Copello expresó descontento sobre los resultados: “A ella le han dado como ganadora en el baile en todas las redes sociales. Eso me parece muy injusto”, comentó la conductora, mientras el público respondía con entusiasmo y risas.

Magaly Medina aprovechó ese momento para lanzar un mensaje que fue interpretado por asistentes y usuarios como una indirecta hacia Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’. Medina señaló: “Entre amigas no debería haber esas cosas. Ya bastante tenemos a Peluchín”, aludiendo de manera implícita al distanciamiento y antigua amistad entre ambos presentadores de televisión.

Magaly Medina y María Pía Copello sorprendieron en el aniversario de La Bella Luz

La periodista y conductora remarcó después su vínculo personal con María Pía Copello, diferenciándolo de relaciones previas en el medio. “Hay una cosa que nosotras no tenemos y es envidia la una por la otra. Me encanta verla, para mí es como una hermana mía. Me encanta verla, sé y destaco en lo que ella es buena. La he visto crecer y me encanta. Yo sé que soy dos pies izquierdo, pero con dos pies izquierdos disfruto”, expresó Medina frente a los asistentes.