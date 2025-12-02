Entradas al Parque de las Leyendas a mitad de precio en todo diciembre para niños: así las puedes adquirir

La promoción estará vigente del 2 al 31 de diciembre y está diseñada para incentivar las visitas familiares en las celebraciones de fin de año - Créditos: Andina.

El Parque de las Leyendas anunció una atractiva promoción para las familias durante diciembre: las entradas para niños de 3 a 12 años estarán a mitad de precio en sus sedes de San Miguel y Huachipa.

La medida estará vigente desde el 2 hasta el 31 de diciembre y busca fomentar las visitas familiares en el marco de las celebraciones de fin de año.

Quienes deseen aprovechar el descuento pueden adquirir los boletos a través de distintos canales: en la plataforma digital del parque (LINK), mediante la app del zoológico o directamente en las boleterías de ambas sedes. La facilidad de compra online y presencial garantiza el acceso para diversos públicos.

El zoológico ofrecerá durante diciembre espectáculos especiales, shows temáticos y actividades culturales para el entretenimiento de niños y familias - Créditos: Parque de las Leyendas.

Este diciembre, el Parque de las Leyendas ofrecerá varios espectáculos especiales para celebrar las fiestas. Se espera una programación variada, pensada para el entretenimiento de los más pequeños y la recreación en familia.

Además de la visita a los distintos ambientes con especies animales y vegetales, los visitantes podrán disfrutar de shows temáticos y actividades culturales propias de la temporada.

La decisión de ofrecer las entradas de niños a mitad de precio responde al objetivo de hacer más accesible la experiencia del parque durante un periodo en el que muchas familias buscan opciones de ocio compartido.

Esta medida busca acercar la experiencia educativa y recreativa del parque a un mayor número de familias, promoviendo el acceso a actividades lúdicas en un entorno natural y seguro - Créditos: Andina.

El descuento representa una oportunidad relevante para aprovechar al máximo la oferta educativa y recreativa de uno de los centros turísticos más reconocidos de Lima.

Para los adultos o personas de otras edades, las tarifas se mantienen en sus precios habituales, así como las condiciones para el ingreso. Sin embargo, la promoción destinada a los niños podría incrementar notablemente la afluencia de visitantes en diciembre, facilitando que más personas accedan a actividades lúdicas y educativas en un entorno natural.

La medida que implementó el Parque de las Leyendas aplica para todo diciembre - Créditos: Andina.

Precio regulares de entradas al Parque de las Leyendas

Entrada general (para mayores de 13 años): 18 soles

Niños de 3 a 12 años: 10 soles

Adultos mayores (a partir de 60 años; aplicable todos los días, incluyendo feriados): 4 soles

Cabe resaltar que, en todos los casos, es necesario presentar el DNI para confirmar el ingreso.

Parque de las Leyendas recibe certificación

El Parque de las Leyendas recibió la certificación de carbono neutral otorgada por Green Initiative, reconocimiento que, hasta ahora, solo ostentaba Machu Picchu en Perú. El distintivo abarca tanto la sede de San Miguel, en Lima, como la sede de Huachipa. Este logro es resultado de una serie de acciones ambientales desarrolladas durante 2024.

La ceremonia de entrega se llevó a cabo el 25 de noviembre y reunió a autoridades e invitados. La acreditación de carbono neutral confirma que el Parque de las Leyendas operó durante 2024 sin dejar una huella neta de carbono. El proceso incluyó la medición y reducción de emisiones contaminantes.

Azucena Colcas, presidenta del directorio del parque, detalló que la transformación ambiental en ambas sedes se planteó como prioridad desde 2023. Entre las estrategias aplicadas figuran la arbolización, la producción de humus y compost en viveros propios, y el aumento de espacios verdes. Colcas señaló que la producción de áreas verdes es responsabilidad directa del parque y que se ajustaron a las recomendaciones hechas respecto a la capacidad para atender la alta afluencia de visitantes.