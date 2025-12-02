El exorbitante costo del look de Jefferson Farfán desconcierta a los presentadores de ‘La manada’ en vivo

Jefferson Farfán cuenta cuánto le costó su outfit. La Manada

La presencia de Jefferson Farfán en Colombia, durante una transmisión en vivo del canal de YouTube ‘Satélite+’, causó revuelo entre los seguidores del exfutbolista, como también entre los conductores de ‘La manada’, al revelar el elevado costo de su vestimenta. El exdelantero, acompañado por los influencers Gerardo Pe’, Laura Spoya y el streamer Dafonseca, sorprendió a todos mientras participaban en la popular dinámica “¿Cuánto vale tu outfit?”, durante una jornada de contenido IRL (In Real Life).

La secuencia ocurrió con Jefferson Farfán sentado junto a los conductores del espacio digital, quienes aprovecharon la visita a Colombia para interactuar fuera del estudio y compartir con sus seguidores detalles de la vida cotidiana y profesional de figuras conocidas. A pesar de lucir un estilo aparentemente sencillo, la indumentaria del exjugador llamó la atención durante la transmisión cuando se abordó el valor de las prendas que llevaba puestas.

Consultado por los presentadores, Farfán no vaciló en ofrecer detalles de su look y desglosar los precios de sus prendas. El primer dato que dejó impactados a los conductores fue el valor de su polo de la reconocida marca Christian Dior, por el cual pagó $900. La cifra generó sorpresa en el set digital, en especial para Gerardo Pe’, quien, incrédulo ante el monto, le preguntó si se trataba de dólares o soles. “Mi gorrita es de mi marca propia, ‘Mdre’, y mi polo (de la marca Christian Dior) me costó aproximadamente 900”, relató Farfán antes de precisar que el monto estaba referido en moneda estadounidense.

La atmósfera se tornó distendida cuando Dafonseca aprovechó para bromear sobre el precio del polo: “¿el polo 900? ¡Que también lo usas de toalla!”, provocando risas en todo el grupo. La referencia humorística resaltó el asombro por los altos valores del vestuario del invitado, en contraste con la simpleza que aparentaba su outfit al primer vistazo.

Durante el desarrollo de la dinámica, Jefferson Farfán sorprendió aún más al indicar el precio de su pantalón. “El pantalón me costó $2.200”, confesó el exfutbolista, intensificando aún más el asombro de los conductores de ‘La manada’. La cifra se sumó al valor declarado previamente del polo y llamó la atención sobre los gustos exclusivos y detalles de moda que suelen estar detrás de la imagen pública de las celebridades deportivas.

La conversación continuó con el detalle de otros elementos de su look. Farfán explicó que sus zapatillas blancas tenían un costo aproximado de $600. Sin embargo, en ese punto decidió finalizar la dinámica, optando por no revelar los precios de la cadena que llevaba en el cuello, su reloj ni el perfume que usaba, aludiendo al deseo de mantener cierta privacidad respecto a esas pertenencias.

Hijo de Jefferson participó en dinámica

La dinámica también incluyó a Adriano Farfán Klug, hijo de 17 años de Jefferson Farfán, quien se encontraba acompañando a su padre durante el viaje a Colombia y vestía de manera similar. Los presentadores replicaron la pregunta sobre el valor de las prendas al joven, aunque este admitió no conocer los precios de su ropa, lo que generó otro momento de distensión entre los presentes.

Las revelaciones de Jefferson Farfán fueron transmitidas a través de ‘La manada’, espacio digital que sigue sumando popularidad entre el público joven gracias a su formato informal y la presencia de figuras conocidas tanto del deporte como del entretenimiento.

El contenido del canal también mostró la cercanía entre Jefferson Farfán y su hijo, en un entorno distinto al de la cancha y alejado de las rutinas convencionales. La espontaneidad de la transmisión, junto a los valores declarados y el tono relajado de la charla, fueron recibidos con sorpresa por la audiencia digital.

