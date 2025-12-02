Perú

Así quedó el auto de Rafael Belaunde tras ataque armado de sicarios: lunas blindadas protegieron al candidato

Según información de la PNP, Belaunde Llosa usó su arma de fuego para defenderse de los delincuentes

Guardar
La policía analiza grabaciones y evidencia balística para esclarecer las causas y responsables del ataque contra el precandidato presidencial en Cañete.| Latina Noticias

El precandidato a la presidencia de libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue víctima de un ataque de sicarios en Cerro Azul, Cañete. Según señaló el candidato a la vicepresidencia del partido, Pedro Cateriano, el atentado ocurrió cuando estaba visitando terrenos de su propiedad en la zona.

Afortunadamente, Belaunde Llosa consiguió salir ileso, salvo algunas cortadas en el rostro, producto de los vidrios que estallaron tras los impactos de bala. Según informó Latina Noticias, el auto en el que iba el empresario tenía lunas blindadas, es por eso que el ataque no tuvo consecuencias fatales.

El vehículo atacado está a nombre de la inmobiliaria de Belaunde Llosa, vinculada a negocios de terrenos en Cañete. En las primeras imágenes difundidas, por los propios militantes de Libertad Popular, se ve al parabrisas del auto con tres impactos de bala en la zona del conductor.

Se manejan diversas hipótesis sobre
Se manejan diversas hipótesis sobre el ataque: crimen organizado, actividades empresariales o un mensaje violento

Alrededor de los orificios, se ve el resto de la luna rajada y algunas astillas de vidrio en la consola del auto. El comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, señaló que Belaunde Llosa se defendió y disparó contra los delincuentes que lo atacaron.

Una de las acciones inmediatas de las autoridades fue implementar el plan cerco en la zona, para lograr detener a quienes participaron en el ataque.

¿Cuáles son las primeras hipótesis sobre el atentado?

El atentado contra Rafael Belaunde Llosa en Cerro Azul ha abierto múltiples líneas de investigación, pero una de las primeras hipótesis señaladas proviene del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Juan Carlos Liendo.

Para él, el ataque responde a un patrón típico del crimen organizado: primero se busca inmovilizar al conductor para tener control total del vehículo y, luego, avanzar hacia el objetivo principal. Según la información policial preliminar, Belaunde y su chófer fueron interceptados por una moto cuyos ocupantes dispararon directamente contra el parabrisas. El propio Liendo explicó que este modus operandi es común en secuestros o atentados dirigidos.

Alcalde de Cerro Azul, José Pain, se pronuncia ante el atentado contra precandidato Rafael Belaúnde. Entregará cámaras de seguridad y brinda más detalles. | Video: Canal N

“En las fotos que yo he visto es un impacto de frente. Sobre a la altura del conductor. Normalmente, en un secuestro, en un ataque sobre una personalidad de relevancia a su vehículo, al primero que se neutraliza es al conductor, ya sea para secuestrarlo o posteriormente atentar contra la vida del real objetivo. En este caso, no hay más información”, afirmó.

Un atentado en campaña electoral

El atentado ocurre en pleno proceso electoral, lo que incrementa su gravedad. Para Liendo, el ataque refleja un contexto de criminalidad desbordada que ya ha comenzado a mezclarse con la política.

“Más allá del móvil, los hechos violentos se relacionan de alguna manera con la campaña electoral y nos muestra el alto nivel de violencia que el Estado y las fuerzas de seguridad del país no pueden enfrentar y no pueden hacer que disminuya”, advirtió.

“Dispararon directo al conductor”: así
“Dispararon directo al conductor”: así fue el atentado contra Rafael Belaúnde, según exjefe de Inteligencia. Foto: captura Canal N

El exfuncionario recordó, además, que este no es un hecho aislado. Días antes, en Piura, se perpetró un ataque contra Percy Ipanaqué, candidato a la Cámara de Diputados por Juntos por el Perú, episodio que terminó con un hombre asesinado.

“En concreto, lo que estamos viendo es un hecho de violencia sobre una persona que está postulando a la presidencia de la República. Esto no es una cosa menor”, añadió.

Temas Relacionados

Rafael Belaundeataque contra Rafael BelaundeCañeteLibertad Popularsicariosperu-politica

Más Noticias

Elecciones regionales y municipales 2026: estas son las fechas que marcarán el proceso, según el JNE

La convocatoria del Gobierno debe hacerse antes del 7 de enero. El cronograma incluye plazos para alianzas, padrones, candidatos y elecciones primarias

Elecciones regionales y municipales 2026:

Crisis en la morgue de Ica: equipos inoperativos y olores tóxicos amenazan a trabajadores y vecinos

Un operativo de la Contraloría revela que cadáveres se conservan en condiciones precarias y que el servicio arrastra retrasos críticos en pruebas forenses

Crisis en la morgue de

Canciller adelanta su exposición ante la OEA: “Lo que queremos es proteger la figura del asilo”

Hugo de Zela advirtió que no se tratará el caso específico de Betssy Chávez, quien ya fue condenada por el fallido golpe de Estado de 2022

Canciller adelanta su exposición ante

¿Cómo acceder a becas completas para estudios universitarios y técnicos en las mejores instituciones del país?

El Banco de Crédito del Perú (BCP) destaca a Becas BCP como su principal programa de responsabilidad social. Creado en 2012, tiene como objetivo facilitar el acceso a la educación superior —universitaria y técnica— a jóvenes de Lima y distintas regiones del país

¿Cómo acceder a becas completas

Lesly Shica descarta postular en las Elecciones 2026 y afirma que Dina Boluarte la vetó antes de dejar el Midis

La ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social también negó haber tenido coordinaciones con Julio Demartini, quien pertenecía al gobierno que “la vetó”

Lesly Shica descarta postular en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones regionales y municipales 2026:

Elecciones regionales y municipales 2026: estas son las fechas que marcarán el proceso, según el JNE

Canciller adelanta su exposición ante la OEA: “Lo que queremos es proteger la figura del asilo”

Lesly Shica descarta postular en las Elecciones 2026 y afirma que Dina Boluarte la vetó antes de dejar el Midis

Juez Torres Tasso no denunciará aún a la JNJ por caso Delia Espinoza pese a plazo vencido

Fiscalía inicia investigación en el Congreso por peculado: ‘trabajadores fantasma’ habrían operado para Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Jorge Luna y Ricardo Mendoza

Jorge Luna y Ricardo Mendoza se emocionan con ganador de S/ 100 000 de su nuevo programa inspirado en ‘Los juegos del calamar’

Melissa Klug se pronuncia por separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres

¿Cuánto cuesta el lujoso bolso que le dio Pamela Franco a Christian Cueva por su cumpleaños?

El Gran Combo de Puerto Rico en Lima: fecha, lugar, entradas y más de sus dos shows en Una Noche de Salsa 14

De Zaca TV al cine: Influecer Miranda Capurro protagonizará la comedia ‘Amigo por ahí no es’

DEPORTES

Perú vs Bolivia vóley: día,

Perú vs Bolivia vóley: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en los Juegos Bolivarianos 2025

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Clarivett Yllescas compartió sus expectativas sobre el Mundial de Clubes de vóley: “Nada es imposible, podemos hacer una nueva hazaña”

Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC: ¿cuánto ganará el equipo que clasifique a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El motivo por el que Piero Cari no fue convocado al Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Puede decir ‘a mí me castigan y ¿al de al lado?’"