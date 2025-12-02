Así fue la captura de ‘Loco Jeizon’: armas incautadas, buses incendiados y la sombra de ‘Los Chuckys del Rímac’

La captura de un presunto cabecilla, acusado de participar en el atentado contra buses urbanos, vuelve a instalar la alarma frente a los métodos y alianzas de bandas como ‘Los Chuckys del Rímac’, señaladas por ataques, amenazas y extorsión. | PNP

La detención en el Centro de Lima de Jeizon Joahu Pinedo Mori, conocido en el mundo delictivo como ‘Loco Jeizon’, puso nuevamente bajo la lupa el avance de las mafias en la capital peruana. La policía logró aprehenderlo poco después de un atentado contra buses urbanos; el hecho evidenció la tensa disputa que libran agrupaciones rivales por el control del transporte y otros negocios ilícitos en la ciudad.

Detrás de este operativo, las autoridades constataron la extensión del poder de organizaciones como ‘Los Chuckys del Rímac’, así como la irrupción de bandas extranjeras que, desde hace meses, compiten por el dominio de rutas y servicios. La intervención no solo permitió incautar un arma de fuego y otros objetos, sino que generó nuevas líneas de investigación sobre la estructura y alianzas de los grupos implicados, incrementando la inquietud entre residentes y trabajadores del sector.

Arresto en el centro histórico

Un equipo especializado de la Policía Nacional, adscrito a la División de Extorsiones, coordinó la captura de ‘Loco Jeizon’ en el corazón de la ciudad, luego de labores de inteligencia orientadas a frenar la ola de amenazas contra transportistas. El coronel Víctor Revoredo, jefe del área operativa, detalló que el sospechoso fue interceptado mientras circulaba en un vehículo Nissan, sin que opusiera resistencia.

Agentes de la Policía Nacional trasladan a ‘Loco Jeizon’ a la sede policial tras su captura en el centro de la ciudad. | PNP

En el procedimiento, los agentes hallaron un revólver con municiones y un teléfono móvil, que quedaron bajo custodia policial. Luego del arresto, el acusado fue llevado a las instalaciones de la Dirincri, donde será investigado por su presunta participación en ataques y extorsiones cometidos en diferentes distritos de Lima.

Incendio de unidades en San Martín de Porres

La madrugada posterior a la intervención, en el distrito de San Martín de Porres, las llamas consumieron dos buses de la empresa Estrella, que fueron incendiados en plena vía pública. Personal de vigilancia de una cochera cercana fueron las primeras personas que se percataron del incidente y alertaron a los bomberos, quienes lograron contener el fuego pero no evitaron la pérdida total de los vehículos afectados.

Fuentes allegadas a la investigación señalaron que el ataque estaría vinculado a la disputa entre agrupaciones delictivas por el cobro de cupos y el control de líneas de transporte urbano. Asimismo, se supo que miembros de bandas extranjeras, autodenominados ‘los M’ y ‘los FAPIS’, han intensificado su presencia en la zona, lo que ha generado un clima de tensión entre choferes y empresarios del sector.

Extorsionadores prenden fuego a dos buses de empresa ‘La Estrella’: conductores anuncian que no trabajarán por miedo. (Foto: Latina)

Versión del detenido y antecedentes

En el proceso de indagación, Pinedo Mori, identificado formalmente como Wilson Joao Pineda Mori, manifestó tener nacionalidad peruana y declaró desconocer los motivos de su aprehensión. Remarcó que su historia personal dista del retrato policial: aseguró trabajar como taxista y negó cualquier relación con extorsiones o crimen organizado.

A pesar de no contar con antecedentes de reclusión, sí reconoció haber sido denunciado por hurto hace algunos años, aunque, según su testimonio, nunca fue encarcelado. Consultado sobre el significado del tatuaje en su cuello, expresó que nació de su pasado como intérprete de trap y que no representa ningún mensaje ni filiación con grupos delictivos.

Investigación y contexto de inseguridad

Las pesquisas de la Policía Nacional buscan desmenuzar las conexiones de Pinedo Mori con redes delictivas que operan en diferentes puntos de Lima, especialmente en lo referente a extorsiones y atentados contra empresas de transporte. Se indaga la relación entre el arma incautada y otros hechos de violencia, así como la posible vinculación entre el detenido y otros líderes criminales activos en la capital.

El caso intensificó el despliegue policial en áreas consideradas vulnerables al accionar de mafias, en un escenario marcado por la fragmentación y rivalidad entre organizaciones con intereses en el transporte, la microextorsión y otras actividades ilícitas que afectan de manera directa a la población urbana.