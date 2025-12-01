Perú

Viajó nueve días en moto para llegar a Lima y ver campeonar a Flamengo: la extrema travesía del hincha que cruzó Sudamérica por el ‘Mengao’

Daniel Amadeu recorrió más de 6 mil kilómetros en motocicleta desde Río de Janeiro hasta Lima, enfrentando temperaturas extremas, altura y rutas peligrosas para presenciar la final de la Libertadores

Hincha del 'Mengao' tomó su moto y viajó durante 9 días para llegar y ver campeonar al Flamengo en la Copa Libertadores | Latina TV

El trayecto de Daniel Amadeu desde Río de Janeiro hasta Lima se convirtió en una travesía que desafió tanto la geografía sudamericana como los límites personales. Impulsado por su devoción al Flamengo, este aficionado emprendió un viaje de más de seis mil kilómetros en motocicleta, atravesando seis estados brasileños, zonas de altura y desiertos, con el objetivo de presenciar la final de la Copa Libertadores y alentar a su equipo en el Estadio Monumental de Ate.

La determinación de Amadeu lo llevó a dejar atrás su empresa y a su familia, motivado únicamente por la pasión que siente por el club carioca. Durante nueve días, la ruta lo expuso a cambios extremos de temperatura, desde los cuarenta grados en Brasil hasta los cuatro grados en la cordillera de los Andes. A lo largo del camino, la imagen de la Virgen de Aparecida lo acompañó como símbolo de protección y fe.

Un viaje austero y lleno de dificultades

Daniel Amadeu viajó más de 6.000 km en motocicleta desde Río de Janeiro hasta Lima para ver la final de la Libertadores.

El viaje no solo implicó un desafío físico, sino también una gestión austera de recursos. Al ser consultado sobre su alimentación durante la travesía, Amadeu respondió: “Una fruta. Sí, nada más. ¿Solo desayuno? Desayuno y jantar, anoche”, evidenciando la sencillez con la que enfrentó las dificultades del trayecto. La hazaña no pasó inadvertida en Lima, donde muchos se sorprendieron al conocer su historia y lo felicitaron por el esfuerzo realizado.

El recorrido del hombre brasileño incluyó el cruce de los temidos túneles de la carretera en Abancay, un tramo que superó con una sonrisa, según relataron quienes lo acompañaron en parte del trayecto. La llegada a la capital peruana coincidió con el ambiente festivo previo a la final, y fue en Larcomar donde sus amigos lo recibieron y celebraron su logro. Uno de ellos expresó: “Yo creo que es un reflejo de lo que nosotros los hombres podemos hacer, ¿no?”, resaltando el carácter inspirador de la travesía.

La pasión por el fútbol y el deseo de ver a Flamengo consagrarse campeón continental fueron los motores que impulsaron a Amadeu a superar el mal de altura y las diferencias climáticas. La bandera del Mengao ondeó al frente de su motocicleta durante todo el trayecto, simbolizando el vínculo inquebrantable con su equipo. Al llegar al estadio, pudo gritar el gol que le dio el tetracampeonato a Flamengo, cumpliendo así el sueño que lo había llevado a cruzar el continente.

El reto del regreso

Nueve días de viaje, atravesando seis estados de Brasil, zonas de altura, desiertos y los túneles de Abancay.

El viaje de ida no fue el único desafío que se propuso. Tras la final, Amadeu anunció su intención de romper su propio récord en el regreso, planeando completar el trayecto de vuelta en solo ocho días. Esta nueva meta refleja la determinación y el espíritu de superación que caracterizaron toda su aventura.

La historia de Daniel Amadeu se convirtió en un ejemplo de fe, fútbol y coraje para quienes lo conocieron en Lima y para la comunidad de hinchas del Flamengo. Su travesía, marcada por la resistencia física y la convicción personal, dejó una huella en quienes presenciaron su llegada y celebraron junto a él el triunfo de su equipo. “Ha viajado nueve días, pues, en moto, imagine. ¿Usted lo haría?”, fue la pregunta que resonó entre los presentes, invitando a reflexionar sobre los límites que cada persona está dispuesta a cruzar por su pasión.

Ahora, con el sueño cumplido y el recuerdo de una experiencia única, Daniel Amadeu emprendió el regreso a casa, decidido a superar su propia marca y con la satisfacción de haber acompañado a Flamengo en una de sus noches más memorables.

