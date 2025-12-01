Perú

Triple asesinato en Pisco: víctimas fueron atacadas por sicarios mientras bebían licor en la vía pública

Tres hombres fueron acribillados en el distrito de Independencia tras un ataque ejecutado por sicarios en moto. Vecinos intentaron auxiliarlos

Triple asesinato. Víctimas fueron atacadas por sicarios mientras bebían licor en la vía pública. (Foto: Megavisión Pisco)

La provincia de Pisco enfrenta otro episodio de extrema violencia tras el asesinato de tres hombres en el distrito de Independencia la noche del sábado 29 de noviembre. Según medios locales difundidos en redes sociales, las víctimas se encontraban consumiendo licor en la vía pública cuando fueron sorprendidas por sicarios que llegaron en una motocicleta y dispararon directamente contra ellas.

Los primeros avisos circularon a través de páginas que alertaron sobre un ataque armado ocurrido en plena calle. Los disparos habrían resonado en cuestión de segundos, dejando a los presentes sin posibilidad de reaccionar.

Las primeras versiones coinciden en que los atacantes actuaron de forma directa y sin mediar palabra, lo que ha generado inquietud entre los pobladores, quienes temen que hechos similares puedan repetirse en el distrito. La zona permanece bajo vigilancia mientras se realizan las primeras pesquisas policiales.

Cómo se produjo el ataque en Independencia

Según la Policía Nacional del Perú, el atacante confesó ser el autor de los disparos contra el mototaxis. El sujeto indicó que tenía problemas personales con la víctima. No obstante, las autoridades también capturaron a un menor de 14 años de edad que estaría involucrado en el crimen. (Crédito: FB/@lacombinoticias)

El tiroteo ocurrió en la tercera cuadra de la avenida Federico Huaranga, un punto transitado y rodeado de viviendas y pequeños comercios. Vecinos relataron que los agresores aparecieron a bordo de una motocicleta, se acercaron al grupo que bebía en la vereda y abrieron fuego sin detenerse. La secuencia, descrita por medios como Radio Okey y Yo Reportero Pisco, sugiere que los responsables tenían claro a quiénes buscaban.

Las detonaciones generaron momentos de caos entre quienes se encontraban cerca. Algunos transeúntes se acercaron después de los disparos para auxiliar a los heridos. Pese al aviso a las autoridades, el ataque dejó un saldo inmediato de un fallecido y dos heridos de gravedad que fueron trasladados en vehículos particulares debido a la demora de una ambulancia.

La llegada al hospital

Los reportes posteriores permitieron identificar a las víctimas del triple homicidio. Héctor Zenobio Hernández Hernández, de 32 años, murió de inmediato en el lugar debido a los impactos de bala. Los otros dos hombres, identificados como Jorge Edilberto Zambrano Huamán, de 52 años, y Edgar Ricardo Monrroy Portilla, de 37 años, fueron evacuados al Hospital San Juan de Dios.

De izquierda a derecha, Edgar Monrroy Portilla, Héctor Hernandez Hernandez y Jorge Zambrano Huamán, víctimas. (Yo Reportero Pisco/Composición Infobae)

Poco después del ingreso y pese a los esfuerzos del personal médico, ninguno logró sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas. Las autoridades continúan con el recojo de testimonios y la revisión de cámaras cercanas para establecer la secuencia exacta de los hechos.

Las víctimas tenían antecedentes

Páginas locales como Iqueño Sincero difundieron información que apunta a que dos de los fallecidos registraban antecedentes policiales previos. Según dicho medio, Edgar Ricardo Monrroy Portilla habría sido denunciado en 2021 y 2022, detenido en 2022 y figuraba como requisitoriado en 2023. En el caso de Jorge Edilberto Zambrano Huamán, se le atribuyen detenciones registradas en 2016, hasta en tres ocasiones, y una requisitoria emitida en 2021.

Si bien estos datos no esclarecen las motivaciones del ataque, forman parte de las diligencias preliminares con las que la Policía intenta reconstruir el contexto en el que ocurrió el crimen. Hasta ahora no se ha confirmado si existía algún tipo de amenaza previa o disputa que pudiera explicar el accionar de los sicarios.

La zona del ataque permaneció acordonada durante la madrugada mientras peritos recogían casquillos y verificaban la posición de los cuerpos.

