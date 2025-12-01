La noche del sábado 29 de noviembre, Magaly Medina fue una de las protagonistas del aniversario número 31 del grupo de cumbia La Bella Luz. Como madrinas del evento, Medina y María Pía Copello compartieron escenario en una celebración que reunió a públicos de distintos ámbitos en Lima.

Durante la presentación, ambas conductoras participaron en una competencia de baile, cuyo resultado ya se había anticipado en redes sociales con la difusión de videos previos de sus actuaciones.

En medio de la competencia, María Pía Copello comentó sobre la votación. “A ella le han dado como ganadora en el baile en todas las redes sociales. Eso me parece muy injusto”, expresó, mientras los asistentes reaccionaban con risas y celebraban la rivalidad amistosa del momento.

La respuesta de Magaly Medina fue inmediata y cargada de una referencia que muchos leyeron como una alusión directa a Rodrigo González. “Entre amigas no deberían haber esas cosas. Ya bastante tenemos a Peluchín”, afirmó, lo que provocó una reacción inmediata entre los espectadores y reavivó la conversación en torno al distanciamiento público entre ambos conductores.

Magaly Medina lanza indirecta a Rodrigo González y destaca su amistad con María Pía: “No nos tenemos envidia”

Más adelante, Medina profundizó en su vínculo con Copello, marcando una diferencia con relaciones pasadas. “Hay una cosa que nosotras no tenemos y es envidia la una por la otra. Me encanta verla, para mí es como una hermana mía. Me encanta verla, sé y destaco en lo que ella es buena. La he visto crecer y me encanta. Yo sé que soy dos pies izquierdo, pero con dos pies izquierdos disfruto”, aseguró.

Las declaraciones de Magaly Medina resaltaron la sintonía y la complicidad con María Pía Copello. Sus palabras también funcionaron como un mensaje indirecto hacia Rodrigo González, recordando su distanciamiento en el panorama del espectáculo peruano.

La interacción entre ambas conductoras, sumada a la referencia a “Peluchín”, se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del evento y un nuevo capítulo en la historia de desencuentros entre figuras centrales de la televisión de Perú.

Rodrigo González y Magaly Medina ya no son amigos.

¿Por qué se distanciaron Rodrigo González y Magaly Medina?

Magaly Medina y Rodrigo González, ambos referentes de la televisión peruana y figuras influyentes en el periodismo de espectáculos del país, mantuvieron durante años una relación muy cercana tanto a nivel personal como profesional. Sin embargo, la amistad y la colaboración que alguna vez los unió terminó por distanciarse profundamente debido a una serie de desacuerdos y conflictos que trascendieron el ámbito laboral.

El distanciamiento se originó principalmente por diferencias en la forma de manejar sus carreras y su presencia en los medios, así como por la manera de relacionarse con el entorno televisivo. Magaly Medina ha señalado en diversas entrevistas que el ambiente competitivo de la televisión suele modificar el carácter y el ego de las personas.

Según ella, la dinámica del canal y el crecimiento profesional de González generaron cambios en la personalidad de su ex amigo y colega, lo que dificultó que ambos continuaran compartiendo el mismo círculo cercano.

Magaly Medina y Rodrigo González eran amigos muy cercanos

Rodrigo González, conocido como “Peluchín”, ha manifestado que una de las razones clave del distanciamiento fue percibir actitudes de inseguridad en Medina, especialmente hacia otros talentos dentro de ATV, canal donde ambos trabajaron. González sostuvo que Medina temía que otros conductores obtuvieran más notoriedad o éxito, lo que generó tensiones y restricciones dentro del ambiente laboral.

Existe otro elemento personal que influyó en la ruptura: González hizo público que la relación de Magaly Medina con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, afectó la dinámica entre ambos. Esta situación habría provocado incomodidad y desacuerdos adicionales, lo que finalmente llevó a que ambos optaran por cortar todo contacto personal y profesional. Desde entonces, han preferido mantener distancia y limitar sus comentarios al respecto a momentos puntuales en los medios de comunicación.