Jesús Barco aclara sus intenciones matrimoniales con Melissa Klug: “Eso nunca ha estado en duda, quiero casarme con ella”.

Jesús Barco, futbolista peruano, sorprendió al reafirmar públicamente su intención de casarse con Melissa Klug, en medio de una reconciliación televisada que captó la atención del público y de los medios de espectáculos. La revelación se produjo durante su participación en el programa ‘Esta Noche’ con la Chola Chabuca, donde ambos sellaron su reencuentro con un beso en vivo, gesto que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y reavivó el interés sobre el futuro de la pareja. Barco declaró: “Quiero casarme con ella y quiero seguir construyendo mi familia”, dejando claro que sus planes de matrimonio siguen vigentes pese a las dificultades recientes.

Planes de matrimonio y reconstrucción familiar

Durante la entrevista, Barco abordó la pregunta sobre el matrimonio, recordando que la propuesta nunca desapareció de sus planes, aunque la llegada de su hija y diversas circunstancias los llevaron a postergar ese paso. “Eso nunca ha estado en duda. Cuando yo le pedí el matrimonio a ella, justo se dio el nacimiento de mi hija y entonces creo que ya la prioridad era primero mi hija”, explicó el futbolista. Añadió que, a pesar de las polémicas y crisis que han atravesado, mantiene firme su compromiso de formalizar la relación: “Quiero casarme con ella y quiero seguir construyendo mi familia”.

El futbolista señaló que la unión civil llegará cuando ambos hayan resuelto los asuntos pendientes que han afectado su vínculo en los últimos meses. “Las personas de mi entorno saben que soy muy familiar y yo creo que eso se va a dar. Creo que primero tenemos que solucionar las cosas que tenemos que solucionar para dar el siguiente paso, que es casarnos”, afirmó Barco. Sus declaraciones generaron revuelo en redes sociales, donde los seguidores de la pareja celebraron la posibilidad de una boda que parecía descartada.

El contexto de la reconciliación estuvo marcado por una crisis mediática que se desató tras la difusión de un video en el que Barco aparecía en una fiesta en Huánuco junto a otros futbolistas y mujeres, lo que generó una ruptura pública. Klug explicó que la falta de comunicación ya venía afectando la relación antes del escándalo, y que ambos arrastraban problemas sentimentales no resueltos. “Nosotros en este momento estamos conversando para ver cómo vamos a recuperar nuestra familia. No es que ya, vamos a volver, pero sí estamos conversando y tratando”, sostuvo la empresaria.

Durante la emisión del programa, Barco admitió sus errores y pidió disculpas públicas a Klug por el dolor causado. “Le falté a mi familia y a Melissa, lo que menos quería era causarle dolor”, reconoció el futbolista. Ambos coincidieron en que el proceso de reconciliación es gradual y que la prioridad es sanar las heridas y actuar con madurez, especialmente por el bienestar de su hija en común.

La dinámica del programa propició un momento inesperado: Klug perdió un reto y debió besar a Barco, gesto que fue interpretado por el público como la confirmación de que la reconciliación estaba en marcha.

Postura de Melissa Klug y reacciones familiares

Melissa Klug, por su parte, se mostró cautelosa respecto a la reconciliación total. Aclaró que, aunque no han retomado oficialmente la relación, existe la voluntad de reconstruir el vínculo. “No hemos vuelto, pero amor hay”, afirmó la empresaria, subrayando que el proceso es paulatino y que busca sanar las heridas antes de tomar cualquier decisión definitiva.

Klug enfatizó que la falta de comunicación fue un factor determinante en la crisis y que, aunque Barco le ha pedido disculpas tanto en privado como en público, aún no lo ha perdonado completamente. “No lo he disculpado, es una falta de respeto. Cada vez que viajaba, yo sabía que esos jugadores llevaban mujeres, no me sorprendieron esas imágenes, porque ya los conozco”, declaró. A pesar de ello, la empresaria manifestó su disposición a dialogar y a buscar ayuda profesional si es necesario: “Si se puede, no sé qué es lo que pueda pasar, poder llevar terapia de parejas porque amor hay, solamente que la comunicación y muchas cosas se están perdiendo”.

Klug también dejó claro que, independientemente del estado de la relación sentimental, ambos seguirán compartiendo como padres y familia. “Nosotros vamos a seguir compartiendo como padres, vamos a seguir saliendo, nos van a seguir viendo juntos en reuniones, cumpleaños de familiares porque es mi familia”.

El proceso de reconciliación contó con el respaldo de la familia de Barco. Durante la emisión del programa, Gloria Bozzeta, madre del futbolista, envió un mensaje de apoyo a la pareja, destacando la importancia de la unión familiar. Según El Popular, Bozzeta expresó: “Para ti, Melissa, sabes que te queremos mucho, ‘Guapita’. Gracias por el regalo más hermoso que me diste, mi nieta. Siempre habrá respeto entre nosotros y sabes el cariño que te tengo”.

Barco resaltó el papel de sus padres como ejemplo de valores y estabilidad familiar, y manifestó su deseo de replicar ese modelo en su propia vida. El beso entre Klug y Barco, transmitido en directo, tuvo un fuerte impacto en la opinión pública y en las redes sociales. El momento se volvió viral y generó una avalancha de comentarios entre los seguidores de la pareja, quienes celebraron la posibilidad de una reconciliación definitiva. Frases como “Es que es el amor de su alma” y “Era cuestión de tiempo” circularon en plataformas como TikTok y X, reflejando el interés y la expectativa que despierta la relación entre ambos personajes.