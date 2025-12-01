Ganadores de las Elecciones Primarias 2025 serán proclamados ante el JNE este domingo 15 de diciembre

(Video: RPP)

Las elecciones primarias 2025 entran a su recta final con un nuevo anuncio clave del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A pocas horas de culminada la jornada de votación realizada este domingo 30 de noviembre, su presidente, Roberto Burneo, confirmó que los resultados oficiales serán proclamados hasta el 15 de diciembre, una fecha que —aunque no figure en el cronograma formal— se ha convertido en el nuevo punto de atención para los partidos políticos y sus candidatos internos.

El proceso involucra a 39 organizaciones políticas que participaron bajo las modalidades de afiliados y delegados, dependiendo de la estructura interna de cada agrupación. La elección de este fin de semana marca el inicio del camino hacia las Elecciones Generales 2026, donde las organizaciones deberán definir no solo a sus postulantes presidenciales, sino también a quienes competirán por un escaño en el próximo Congreso.

JNE fija el 15 de diciembre como fecha clave para proclamar los resultados de las primarias

Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)

Según explicó Burneo, el JNE no interviene en el escrutinio interno realizado por cada partido, pero sí es la entidad encargada de proclamar los resultados al 100%, una tarea que deberá culminar antes del 15 de diciembre. “El jurado tiene hasta el 15 de diciembre para proclamar los resultados. Nosotros proclamamos; no hacemos escrutinio ni evaluación de lo que han hecho las organizaciones políticas. Nuestro trabajo empieza el 23 de diciembre”, detalló el titular del organismo electoral en el canal oficial del JNE.

La referencia es crucial porque el 15 de diciembre no aparece formalmente dentro del calendario electoral, aunque será el día en que se harán públicos los resultados definitivos de las primarias. Esto permitirá que, desde el 23 de diciembre, las organizaciones políticas comiencen a presentar las hojas de vida, planes de gobierno, resúmenes y documentos adicionales de sus candidatos ya electos, información que será sometida a revisión exhaustiva.

En esta primera fase, 37 partidos eligieron a sus delegados, quienes volverán a acudir a las urnas el domingo 7 de diciembre para definir a los candidatos oficiales. Las agrupaciones APRA y Renovación Popular, en cambio, optaron por la modalidad de voto directo de afiliados, un esquema que otorga un voto a cada militante registrado.

Como adelantó Burneo, entre el 23 de diciembre y el 14 de marzo se llevará a cabo una etapa de “purificación” o depuración de la lista completa de candidatos surgidos de las primarias. En ese periodo el JNE revisará el cumplimiento de requisitos, la información presentada y cualquier observación pendiente.

Una vez concluido ese procedimiento técnico y administrativo, se difundirá la lista oficial de candidatos presidenciales y congresales que participarán en las Elecciones Generales 2026, dando inicio a la fase más intensa de la campaña electoral.

Los 39 partidos y alianzas habilitados para participar en las elecciones primarias son:

Acción Popular Ahora Nación Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios, Reservistas y Obreros Alianza para el Progreso Avanza País – Partido de Integración Social Fe en el Perú Frente Popular Agrícola FIA del Perú Fuerza Popular Juntos por el Perú Libertad Popular Nuevo Perú por el Buen Vivir Partido Aprista Peruano Partido Cívico Obras Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú Partido del Buen Gobierno Partido Demócrata Unido Perú Partido Demócrata Verde Partido Democrático Somos Perú Partido Frente de la Esperanza 2021 Partido Morado Partido País para Todos Partido Patriótico del Perú Partido Político Cooperación Popular Partido Político Fuerza Moderna Partido Político Nacional Perú Libre Partido Político Perú Acción Partido Político Perú Primero Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! Partido Político Popular Voces del Pueblo Partido Político PRIN Partido Popular Cristiano – PPC Partido Político SíCreo Partido Unidad y Paz Perú Moderno Podemos Perú Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso Progresemos Renovación Popular Salvemos al Perú