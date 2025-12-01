Perú

Ganadores de las Elecciones Primarias 2025 serán proclamados ante el JNE este domingo 15 de diciembre

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, confirmó la fecha en que se anunciarán los candidatos definidos por delegados y militantes, antes del inicio del proceso de revisión de hojas de vida que arranca el 23 de este mes

(Video: RPP)

Las elecciones primarias 2025 entran a su recta final con un nuevo anuncio clave del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A pocas horas de culminada la jornada de votación realizada este domingo 30 de noviembre, su presidente, Roberto Burneo, confirmó que los resultados oficiales serán proclamados hasta el 15 de diciembre, una fecha que —aunque no figure en el cronograma formal— se ha convertido en el nuevo punto de atención para los partidos políticos y sus candidatos internos.

El proceso involucra a 39 organizaciones políticas que participaron bajo las modalidades de afiliados y delegados, dependiendo de la estructura interna de cada agrupación. La elección de este fin de semana marca el inicio del camino hacia las Elecciones Generales 2026, donde las organizaciones deberán definir no solo a sus postulantes presidenciales, sino también a quienes competirán por un escaño en el próximo Congreso.

JNE fija el 15 de diciembre como fecha clave para proclamar los resultados de las primarias

Primarias 2025: 37 partidos inscriben
Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)

Según explicó Burneo, el JNE no interviene en el escrutinio interno realizado por cada partido, pero sí es la entidad encargada de proclamar los resultados al 100%, una tarea que deberá culminar antes del 15 de diciembre. “El jurado tiene hasta el 15 de diciembre para proclamar los resultados. Nosotros proclamamos; no hacemos escrutinio ni evaluación de lo que han hecho las organizaciones políticas. Nuestro trabajo empieza el 23 de diciembre”, detalló el titular del organismo electoral en el canal oficial del JNE.

La referencia es crucial porque el 15 de diciembre no aparece formalmente dentro del calendario electoral, aunque será el día en que se harán públicos los resultados definitivos de las primarias. Esto permitirá que, desde el 23 de diciembre, las organizaciones políticas comiencen a presentar las hojas de vida, planes de gobierno, resúmenes y documentos adicionales de sus candidatos ya electos, información que será sometida a revisión exhaustiva.

En esta primera fase, 37 partidos eligieron a sus delegados, quienes volverán a acudir a las urnas el domingo 7 de diciembre para definir a los candidatos oficiales. Las agrupaciones APRA y Renovación Popular, en cambio, optaron por la modalidad de voto directo de afiliados, un esquema que otorga un voto a cada militante registrado.

Como adelantó Burneo, entre el 23 de diciembre y el 14 de marzo se llevará a cabo una etapa de “purificación” o depuración de la lista completa de candidatos surgidos de las primarias. En ese periodo el JNE revisará el cumplimiento de requisitos, la información presentada y cualquier observación pendiente.

Una vez concluido ese procedimiento técnico y administrativo, se difundirá la lista oficial de candidatos presidenciales y congresales que participarán en las Elecciones Generales 2026, dando inicio a la fase más intensa de la campaña electoral.

Los 39 partidos y alianzas habilitados para participar en las elecciones primarias son:

Así avanza el proceso hacia las elecciones del 2026 en Perú: plazos, partidos habilitados y las claves de las próximas primarias. | Latina Noticias
  1. Acción Popular
  2. Ahora Nación
  3. Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios, Reservistas y Obreros
  4. Alianza para el Progreso
  5. Avanza País – Partido de Integración Social
  6. Fe en el Perú
  7. Frente Popular Agrícola FIA del Perú
  8. Fuerza Popular
  9. Juntos por el Perú
  10. Libertad Popular
  11. Nuevo Perú por el Buen Vivir
  12. Partido Aprista Peruano
  13. Partido Cívico Obras
  14. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú
  15. Partido del Buen Gobierno
  16. Partido Demócrata Unido Perú
  17. Partido Demócrata Verde
  18. Partido Democrático Somos Perú
  19. Partido Frente de la Esperanza 2021
  20. Partido Morado
  21. Partido País para Todos
  22. Partido Patriótico del Perú
  23. Partido Político Cooperación Popular
  24. Partido Político Fuerza Moderna
  25. Partido Político Nacional Perú Libre
  26. Partido Político Perú Acción
  27. Partido Político Perú Primero
  28. Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!
  29. Partido Político Popular Voces del Pueblo
  30. Partido Político PRIN
  31. Partido Popular Cristiano – PPC
  32. Partido Político SíCreo
  33. Partido Unidad y Paz
  34. Perú Moderno
  35. Podemos Perú
  36. Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
  37. Progresemos
  38. Renovación Popular
  39. Salvemos al Perú

