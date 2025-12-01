Cuál es la canción de K-pop más reproducida en iTunes Perú hoy

El fenómeno del K-pop continúa su expansión global y su impacto en las plataformas digitales es evidente. En la más reciente actualización de iTunes, varias canciones del género han alcanzado posiciones importates, confirmando su fama. Entre los temas más reproducidos se encuentran Do It (Overdrive Version) de Stray Kids & Moonshine, un grupo que ha batido récords en varias ocasiones y que sigue emocionando a sus seguidores con sus melodías.
La influencia de estos artistas no solo se limita a Asia, sino que se crece a nivel global, conquistando audiencias en todo el mundo y consolidando al K-pop como un género musical dominante en la era digital.
Las 10 canciones más escuchadas de K-pop Perú
1. Do It (Overdrive Version)
Artista: Stray Kids & Moonshine
2. Did You See The Rainbow?
Artista: LEE JUNHO
3. Do It (Turbo Version)
Artista: Stray Kids & Omega
4. DIVINE
Artista: Stray Kids
5. LALALALA
Artista: Stray Kids
6. Golden
Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast
7. Good Goodbye
Artista: HWASA
8. SUGAR
Artista: JUNGWOO
9. Cupid (Twin Version)
Artista: FIFTY FIFTY
10.Spring Snow
Artista: 10CM
¿Cómo ha impactado el K-Pop en Perú?
El K-Pop en Perú es un fenómeno cultural y musical en crecimiento con una gran base de fanáticos jóvenes que generan millones de menciones en redes sociales, posicionando al país como uno de los más importantes en la región para este género.
Según datos de YouTube en 2024, las ciudades latinoamericanas con mayor número de vistas en videos de este género incluyen Ciudad de México, Lima (Perú), Santiago de Chile y São Paulo (Brasil).
En 2025, Stray Kids, una de las bandas más destacadas de la cuarta generación del pop coreano, realizó un concierto en el Estadio San Marcos de Lima como parte de su gira mundial "DominATE", generando gran expectativa y asistencia. Otros grupos populares que son mencionados por fans peruanos en redes sociales, incluyen Twice, Seventeen y BlackPink; aunque aún no hay confirmaciones oficiales de sus visitas a Lima.
Cómo aprender a bailar coreografías de K-pop si eres principiante
Los tutoriales de K-pop dance se han convertido en una herramienta esencial para quienes desean aprender las coreografías de sus grupos favoritos desde cero.
Plataformas como YouTube ofrecen cursos completos y gratuitos, donde instructores como Xènia enseñan pasos básicos que sirven como base para muchas coreografías populares.
Por ejemplo, en su video “Cómo bailar K-POP desde cero”, Xènia explica movimientos fundamentales que ayudan a mejorar la coordinación y el ritmo, ideales para practicar en casa o con amigos.
Además de los pasos básicos, tutoriales paso a paso facilitan la comprensión de coreografías completas de canciones famosas. En estos videos, se recomienda observar tanto las dance practices oficiales como las fancams para captar detalles y expresiones, tal como aconseja Kev Lehmann, creador de contenido especializado en k-pop:
“Para aprender mejor las coreografías, es importante fijarse en la musicalidad y en los pequeños detalles de los movimientos, no solo en repetir los pasos”.
Estos tutoriales no solo enseñan movimientos, sino que también fomentan la disciplina y la pasión por el baile, permitiendo a los principiantes avanzar progresivamente.