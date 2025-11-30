Reportan los primeros enfrentamientos entre hinchas de Flamengo y Palmeiras tras la final de la Copa Libertadores en Lima

Aficionados brasileños protagonizaron enfrentamientos y caos en las inmediaciones del Estadio Monumental tras el decisivo partido en Ate.

Los primeros enfrentamientos entre hinchas de Palmeiras y Flamengo se registraron en las inmediaciones del Estadio Monumental, en el distrito limeño de Ate, poco después de la final de la Copa Libertadores este sábado 29 de noviembre. El ambiente festivo por la consagración del equipo carioca quedó opacado por disturbios entre seguidores de ambos clubes.

Según registros audiovisuales, un grupo de barristas comenzó a agredirse físicamente en plena vía pública, entre vehículos que permanecían detenidos por el tráfico. En las imágenes difundidas por Infobae Perú se observa a las barras bravas Mancha Verde (Palmeiras) y Raca Rubro-Negra (Flamengo) intercambiando golpes y forcejeos, lo que generó tensión y caos en la zona.

El partido concluyó con la victoria de Flamengo por 1-0 sobre Palmeiras, lo que provocó que miles de hinchas comenzaran a retirarse del estadio y sus alrededores. Durante estos desplazamientos, se produjeron los incidentes y enfrentamientos, en un clima marcado por la euforia y la frustración de las hinchadas rivales.

Otro incidente en la puerta del estadio

En la puerta del estadio Monumental también se presentó un episodio de tensión tras el partido. Un hincha de Flamengo se burló de un simpatizante de Palmeiras por la derrota de su equipo, lo que derivó en una acalorada confrontación verbal y amenazas mutuas entre ambos.

La situación escaló rápidamente, por lo que fue necesaria la intervención policial para separar a los aficionados y evitar que la disputa pasara a mayores. La presencia de agentes aumentó de inmediato ante el ambiente de hostilidad que marcó el cierre de la jornada deportiva.

Miraflores fue escenario de peleas entre hinchas antes de la final

Tres días antes de la final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental, Miraflores se vio alterado por enfrentamientos entre hinchas brasileños. Los incidentes ocurrieron en la calle Berlín, una zona céntrica conocida por su actividad nocturna y alta concurrencia turística. Videos difundidos en redes sociales captaron a seguidores de Flamengo y Palmeiras involucrados en agresiones físicas y lanzamiento de objetos, generando preocupación entre residentes y comerciantes.

(Video: Latina)

La llegada masiva de aficionados al país ha incrementado la tensión en varios puntos de Lima, especialmente en Miraflores, donde los vecinos manifestaron temor ante la posibilidad de que se repitan episodios violentos. Aunque la policía intervino en los altercados previos, se percibe que la presencia de agentes resulta insuficiente frente al flujo constante de hinchas rivales. El Mincetur estimó el arribo de 50.000 turistas extranjeros solo por la final, lo que elevó el nivel de alerta en la ciudad.

El clima de inseguridad se agrava porque las barras bravas Mancha Verde (Palmeiras) y Raca Rubro-Negra (Flamengo) se encuentran hospedadas en hoteles a poca distancia entre sí en Miraflores. Esta cercanía dificulta las labores preventivas, ya que persiste el riesgo de nuevos enfrentamientos en las calles. Las autoridades activaron un operativo especial para evitar incidentes, aunque reconocen los desafíos ante el contexto de rivalidad y multitudinaria presencia de hinchas.

Así fue la final que coronó a Flamengo en Lima

Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores tras superar por 1-0 a Palmeiras en una final reñida disputada en el Estadio Monumental. El único gol del partido llegó gracias a un cabezazo de Danilo, quien además evitó una jugada de gol sobre el final que pudo igualar el marcador y llevar la definición al alargue.

Jugadores del Flamengo festejan con el trofeo tras conquistar la Copa Libertadores. Estadio Monumental, Lima, Perú. 29 de noviembre de 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

El encuentro fue cerrado, con pocas ocasiones y polémica en la primera mitad, a raíz del reclamo por la expulsión del chileno Erick Pulgar tras una dura falta sobre Bruno Fuchs.

Con esta victoria, el cuadro rubronegro suma cuatro títulos continentales (1981, 2019, 2022 y ahora 2025), igualando a River Plate y Estudiantes de La Plata, y quedando detrás de Independiente, Boca Juniors y Peñarol en el historial.