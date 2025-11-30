Paro total en la Línea 2 del Metro de Lima: ningún tren circulará el 6 de diciembre y los pasajeros deberán buscar alternativas

ATU informa demoras en el servicio de la Línea 2 del Metro de Lima, que opera entre Evitamiento y Mercado Santa Anita

El anuncio de la suspensión total del servicio en la Línea 2 del Metro de Lima marca un momento clave para descenas de usuarios que se desplazan a diario entre Ate y Santa Anita. La empresa concesionaria comunicó que el sábado 6 de diciembre ninguna unidad circulará a lo largo de las cinco estaciones que conforman la Etapa 1A, debido a trabajos de mantenimiento general programado.

El cese temporal afectará el horario habitual de operación. Durante toda la franja de servicio, desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., las puertas permanecerán cerradas para permitir labores técnicas en toda la infraestructura. La concesionaria informó que “las estaciones permanecerán cerradas durante todo el horario habitual de operación, que va de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.” y agradeció la colaboración del público.

La empresa también remarcó que cualquier novedad se difundirá mediante sus plataformas oficiales. En el comunicado se expresó que se mantiene el compromiso con la seguridad y la calidad del servicio, además de confirmar que “el servicio se reanudará con normalidad el domingo 7 de diciembre”.

Suspensión total en las cinco estaciones de la Etapa 1A

El sistema será completamente automatizado tras culminar marcha blanca que se iniciará el 21 de diciembre, de acuerdo a las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El cierre anunciado incluye todas las estaciones de la Etapa 1A de la Línea 2. Se trata de Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita. Cada una forma parte del primer tramo operativo del sistema subterráneo, puesto en marcha en diciembre de 2023.

La Etapa 1A se extiende a lo largo de cinco kilómetros y constituye la primera sección operativa del proyecto destinado a unir el este y el oeste de la capital mediante un sistema totalmente subterráneo y automatizado. Desde su apertura, la empresa reporta un flujo diario que alcanza los 50 mil pasajeros en días habituales.

El tramo entre Ate y Santa Anita cumplió un rol importante desde su ingreso en funcionamiento. La operación diaria permitió viajes directos entre zonas comerciales, residenciales y puntos de conexión con corredores viales urbanos. Las cinco estaciones figuraron como parte de un circuito básico para la movilidad local durante casi un año.

Los usuarios usuales deberán optar por rutas alternas durante la jornada, ya que el corte afecta desde la apertura hasta el cierre regular del sistema. El restablecimiento, pautado para el domingo 7 de diciembre, retomará el esquema diario conocido por los pasajeros.

El futuro de la Línea 2

Ante las obras de la Línea 2 del Metro en Lima y Callao, la ATU ha activado un plan de desvío vehicular en la avenida Guzmán Blanco has ate l 3 de diciembre, alterando las rutas de tránsito. (Andina)

La Línea 2 del Metro de Lima representa la primera infraestructura subterránea y automatizada del país y, una vez completada, unirá Ate y Callao en aproximadamente 45 minutos, optimizando la movilidad frente a los más de dos horas que demanda el transporte convencional.

El plan maestro contempla 27 estaciones a lo largo de 27 kilómetros, tramo que permitirá conectar los principales barrios ubicados en el eje este-oeste de la capital.

Entre las estaciones futuras y en construcción figuran La Alborada, Plaza Bolognesi e Insurgentes, donde las obras civiles ya superan el 90% de avance. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)junto con la concesionaria mantienen el compromiso de entregar el sistema completo en 2028.

Cualquier incidente, como la suspensión actual, retrata los desafíos inherentes a la gestión y operación de grandes proyectos de transporte urbano. Tanto el Metro de Lima Línea 2 como la ATU instan a los usuarios a consultar los portales oficiales para información sobre cronogramas, estado del servicio y ampliaciones futuras.

Estas son las estaciones que estarán disponibles

Puerto del Callao

Buenos Aires

Juan Pablo II

Insurgentes

Carmen de la Legua

Oscar Benavides

San Marcos

Elio

La Alborada

Tingo María

Parque Murillo

Plaza Bolognesi

Estación Central

Manco Cápac

Cangallo

28 de Julio

Nicolás Ayllón

Circunvalación

San Juan de Dios

Evitamiento

Óvalo Santa Anita

Colectora Industrial

Hermilio Valdizán

Mercado Santa Anita

Vista Alegre

Prolongación Javier Prado

Municipalidad de Ate