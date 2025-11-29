Perú

Once años de prisión para joven que mató a hombre durante pelea por deuda en San Martín de Porres

Ricardo Dávila (21) fue condenado a más de 11 años de cárcel tras admitir haber matado a Paul Pacheco (50) en el frontis de su vivienda, luego de un enfrentamiento motivado por una supuesta deuda

Guardar
Imagen generada por IA Gemini
Imagen generada por IA Gemini

El Ministerio Público logró una condena de 11 años y dos meses de prisión efectiva contra Ricardo Dávila, de 21 años, por el delito de homicidio calificado en perjuicio de Paul Pacheco, de 50 años, tras un conflicto relacionado con una supuesta deuda. El hecho ocurrió en el distrito limeño de San Martín de Porres, y la resolución se alcanzó mediante un proceso de conclusión anticipada.

Los hechos detrás del crimen

De acuerdo con la investigación, en junio de 2025, Dávila acudió a la vivienda de Pacheco, ubicada en la urbanización Filadelfia, con la finalidad de reclamarle el pago de una deuda. Las pesquisas sostienen que acudió armado, ya que el agraviado tenía la reputación de portar armas de fuego y ser una persona peligrosa.

Al encontrarse en el frontis del domicilio, surgió una fuerte discusión. Testigos aseguran que la víctima amenazó verbalmente a Dávila, quien, al ver que Pacheco se volteaba para ingresar a su casa, sacó una pistola y le disparó. El ataque resultó letal y el agresor se dio a la fuga.

Imagen generada por IA Gemini
Imagen generada por IA Gemini

Pruebas y elementos de convicción

El rápido accionar de los testigos fue determinante en este caso. Gracias a la identificación visual y a la información proporcionada, las autoridades lograron ubicar al responsable y solicitar su detención bajo el requerimiento de prisión preventiva, medida que se dictaminó y permitió la aprehensión de Dávila en septiembre de 2025.

Durante la audiencia de control de acusación, el equipo fiscal presentó una serie de pruebas claves: el acta de intervención policial, el protocolo de necropsia, los testimonios directos de los testigos y del propio acusado, el reconocimiento fotográfico por ficha Reniec y la pericia de balística forense. Estos elementos fundamentaron la acusación y evidenciaron de manera contundente la responsabilidad penal de Dávila en la muerte de Pacheco.

Imagen generada por IA Gemini
Imagen generada por IA Gemini

Confesión sincera y condena

Luego de conversar con su defensa técnica, el acusado aceptó los hechos y se acogió a la figura de confesión sincera, facilitando la culminación anticipada del proceso. Este mecanismo, aplicado durante la etapa de investigación preparatoria, permite al imputado reconocer su culpa y, a cambio, acceder a una reducción en la condena.

Como resultado, el Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte consiguió que el Poder Judicial dictara la sentencia de 11 años y dos meses de prisión efectiva para Dávila, sanción que debe cumplir en un penal del distrito fiscal de Lima Norte.

Impacto y mensaje institucional

La resolución de este caso representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad en casos de violencia letal, así como una muestra de la efectividad de las herramientas procesales actuales. La investigación minuciosa y la actuación rápida de la Fiscalía Penal de Lima Norte permitieron que se imponga una sanción ejemplar acorde a la gravedad de los hechos.

La actuación decidida de los testigos, la solidez de las pruebas técnicas y la utilización del acuerdo de conclusión anticipada permitieron asegurar justicia en un plazo razonable. La condena contra Ricardo Dávila sienta un precedente y reitera el compromiso del Ministerio Público con la protección de la vida y la seguridad ciudadana.

Temas Relacionados

Ricardo DávilaSan Martín de Porresperu-noticias

Más Noticias

Todo sobre el Tren Lima–Chosica: cómo será su implementación, estaciones, recorridos y paraderos clave

Antes de renunciar a la alcaldía de Lima para postular como candidato, Rafael López Aliaga gestionó la donación de trenes de la empresa Caltrain, cuyo traslado tuvo un costo aproximado de 22 millones de dólares

Todo sobre el Tren Lima–Chosica:

Perú inicia las elecciones primarias rumbo a las elecciones 2026 este domingo con un récord de 39 partidos

Los militantes deberán elegir a sus delegados este domingo 30 de noviembre. El proceso continuará el 7 de diciembre, donde se votará por los candidatos finales del partido o coalició

Perú inicia las elecciones primarias

Retiro de AFP: El significado de los estados en que puede estar tu solicitud

Infobae Perú detectó cuatro estados diferente en que puede estar tu solicitud de acceso a hasta 4 UIT (S/21.400)

Retiro de AFP: El significado

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima

Flamengo y Palmeiras estarán frente a frente para conquistar el título del torneo internacional en el estadio Monumental. Sigue toda la previa del partidazo que se vivirá en Lima

La fiesta de la final

Miraflores con basura: Así quedó el parque María Reiche tras el banderazo de hinchas de Flamengo en Lima

Envases de bebidas alcohólicas, restos de comida y carbón usado se observan en uno de los principales puntos de encuentro de la hinchada del ‘Mengao’ previo a la final de la Copa Libertadores

Miraflores con basura: Así quedó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ declara fundado habeas corpus

PJ declara fundado habeas corpus de Ollanta Humala: ¿Expresidente saldrá de prisión?

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

Ulises Villegas a prisión: ¿De qué trata el caso UDEL por el que fue condenado el alcalde de Comas?

Aníbal Torres pierde los papeles y vuelve a insultar a periodistas tras conocer su condena: “Esa porquería”

Trenes de Rafael López Aliaga “no van a funcionar nunca”, advierte exministro César Sandoval

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina rechaza rumores sobre

Magaly Medina rechaza rumores sobre Ethel Pozo y su supuesta relación con Yaco Eskenazi: “Infelices, chismes de cotorra”

Explosiva presentación de Alejandra Guzmán en ‘Yo Soy’ enciende las redes y conquista al jurado

Carlos Cacho olvida la vez que Zumba lo tumbó al piso y aparecen bailando juntos

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció con hombres de la farándula que resaltaban la belleza de Natalie Vértiz: “Qué les importa”

Shin Hyun Joon desata la locura en Lima con su llegada para el fan meeting de ‘Escalera al Cielo’

DEPORTES

Así fue la fiesta rojinegra

Así fue la fiesta rojinegra del Flamengo en Lima: hinchas tomaron parques, centros comerciales y calles previo a la final de la Copa Libertadores

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sebastián Britos increpó a periodista por su sorpresiva salida de Universitario: “¿Es joda? Me acabo de enterar”

Joven pregunta a hinchas del Flamengo sobre Alex Valera y lanzaron sorpresiva respuesta: “Solo conocemos a Paolo Guerrero”