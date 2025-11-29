Once años de prisión para joven que mató a hombre durante pelea por deuda en San Martín de Porres

Imagen generada por IA Gemini

El Ministerio Público logró una condena de 11 años y dos meses de prisión efectiva contra Ricardo Dávila, de 21 años, por el delito de homicidio calificado en perjuicio de Paul Pacheco, de 50 años, tras un conflicto relacionado con una supuesta deuda. El hecho ocurrió en el distrito limeño de San Martín de Porres, y la resolución se alcanzó mediante un proceso de conclusión anticipada.

Los hechos detrás del crimen

De acuerdo con la investigación, en junio de 2025, Dávila acudió a la vivienda de Pacheco, ubicada en la urbanización Filadelfia, con la finalidad de reclamarle el pago de una deuda. Las pesquisas sostienen que acudió armado, ya que el agraviado tenía la reputación de portar armas de fuego y ser una persona peligrosa.

Al encontrarse en el frontis del domicilio, surgió una fuerte discusión. Testigos aseguran que la víctima amenazó verbalmente a Dávila, quien, al ver que Pacheco se volteaba para ingresar a su casa, sacó una pistola y le disparó. El ataque resultó letal y el agresor se dio a la fuga.

Pruebas y elementos de convicción

El rápido accionar de los testigos fue determinante en este caso. Gracias a la identificación visual y a la información proporcionada, las autoridades lograron ubicar al responsable y solicitar su detención bajo el requerimiento de prisión preventiva, medida que se dictaminó y permitió la aprehensión de Dávila en septiembre de 2025.

Durante la audiencia de control de acusación, el equipo fiscal presentó una serie de pruebas claves: el acta de intervención policial, el protocolo de necropsia, los testimonios directos de los testigos y del propio acusado, el reconocimiento fotográfico por ficha Reniec y la pericia de balística forense. Estos elementos fundamentaron la acusación y evidenciaron de manera contundente la responsabilidad penal de Dávila en la muerte de Pacheco.

Confesión sincera y condena

Luego de conversar con su defensa técnica, el acusado aceptó los hechos y se acogió a la figura de confesión sincera, facilitando la culminación anticipada del proceso. Este mecanismo, aplicado durante la etapa de investigación preparatoria, permite al imputado reconocer su culpa y, a cambio, acceder a una reducción en la condena.

Como resultado, el Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte consiguió que el Poder Judicial dictara la sentencia de 11 años y dos meses de prisión efectiva para Dávila, sanción que debe cumplir en un penal del distrito fiscal de Lima Norte.

Impacto y mensaje institucional

La resolución de este caso representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad en casos de violencia letal, así como una muestra de la efectividad de las herramientas procesales actuales. La investigación minuciosa y la actuación rápida de la Fiscalía Penal de Lima Norte permitieron que se imponga una sanción ejemplar acorde a la gravedad de los hechos.

La actuación decidida de los testigos, la solidez de las pruebas técnicas y la utilización del acuerdo de conclusión anticipada permitieron asegurar justicia en un plazo razonable. La condena contra Ricardo Dávila sienta un precedente y reitera el compromiso del Ministerio Público con la protección de la vida y la seguridad ciudadana.