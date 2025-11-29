Miles de hinchas del Palmeiras y Flamengo cruzaron todo el Perú en bus para llegar a Lima y estar en la final de la Copa Libertadores 2025

Hinchas brasileños recorren el Perú para ver la final de la Copa Libertadores. Foto: uolesporte / tiktok

Desde hace tres días, las calles de Miraflores, en Lima, se encuentran de hinchas de Flamengo y Palmeiras que han llegado a la capital de Perú para presenciar la final de la Copa Libertadores. El domingo 30 de noviembre, ambos equipos brasileños se enfrentarán en el estadio Monumental, a las 16:00 horas.

Para llegar a la ‘ciudad de los reyes’, miles de ‘torcedores’ tuvieron que cruzar el país andino, soportando diferentes condiciones climatológicas. Periodistas del portal deportivo Uolesporte siguió el recorrido de seguidores del ‘Mengao’ a 4.870 nsnm (15.978 pies) de altura.

“Hubo gente que sintió los síntomas de la altitud, como malestar, dolor de cabeza, hubo incluso quien vomitó. Yo también sentí un poco, pero lo superamos bien. Nadie necesitó usar el cilindro de oxígeno que hay aquí en el autobús para casos más graves. Y también es un día en que nadie pudo bañarse, ni tomar desayuno. Hoy todo se hizo en el autobús, así que seguimos en la carrera para poder llegar a tiempo”, relató el reportero.

“Hace un calorón, hermano” y “está difícil respirar, está complicado“, fueron algunas de las frases que dijeron los hinchas al llegar a una zona de mucha latitud. A pesar de las dificultades, siguieron su camino para alentar a su equipo.

Centros comerciales y zonas turísticas del distrito reciben a los simpatizantes brasileños en la víspera de la final.

Cruzaron la Amazonía

Algunos hinchas, provenientes de Tabatinga y Manaos, arribaron al puerto Ganso Azul en Iquitos, donde desplegaron banderolas y corearon cánticos con los colores de sus clubes.

La travesía de este grupo representó un gran esfuerzo físico y económico, ya que cada uno gastó alrededor de 5.000 soles (1.480 dólares), solo en transporte fluvial y aéreo desde la frontera brasileña hasta Lima. Esto excluye alimentos y otros consumos. El monto supone un ahorro frente a los vuelos directos de Brasil a Lima, cuyo costo supera los 7.000 soles (2.087 dólares).

En Iquitos, los aficionados abordaron vuelos hacia Lima con la intención de acompañar a sus equipos en los días previos a la final. La ruta incluyó varias horas en bote, sin comunicación por radio ni radares durante el trayecto.

Banderines y camisetas del Flamengo invaden Miraflores en una previa que enciende la ciudad.

Lima vuelve a ser sede de la final

La capital peruana vuelve a ser escenario de una final de la Copa Libertadores. Fue elegida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por su infraestructura, logística y capacidad de albergar visitantes internacionales. De esta manera, la ciudad se prepara para una jornada marcada por el fútbol y la convivencia de hinchadas rivales en un ambiente de fiesta.

“Definitivamente, Lima es una ciudad atractiva para cualquier turista. Ustedes tienen una ciudad maravillosa y un montón de cosas, entre ellas la gastronomía. Lima queda ante los ojos del mundo; nosotros tenemos vendida esta final de Libertadores a más de 196 países”, explicó Juan Emilio Rosa, director comercial de Conmebol, a RPP.

“Independientemente de esto, nosotros tenemos un acuerdo que permite que el partido sea transmitido en vuelos comerciales y también en cruceros. A nosotros nos enorgullece mucho decir que, en la final de las Libertadores, prácticamente no hay un rincón del mundo donde no se pueda ver. Entonces, definitivamente posiciona al Perú y en este caso a la ciudad de Lima ante el ojo del mundo, lo cual contribuye enormemente”, añadió.