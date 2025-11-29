Perú

Miles de hinchas del Palmeiras y Flamengo cruzaron todo el Perú en bus para llegar a Lima y estar en la final de la Copa Libertadores 2025

La larga travesía no impidió que los seguidores de los equipos brasileños crucen hasta la Amazonía para apoyar a sus equipos este sábado 30 de noviembre

Guardar
Hinchas brasileños recorren el Perú
Hinchas brasileños recorren el Perú para ver la final de la Copa Libertadores. Foto: uolesporte / tiktok

Desde hace tres días, las calles de Miraflores, en Lima, se encuentran de hinchas de Flamengo y Palmeiras que han llegado a la capital de Perú para presenciar la final de la Copa Libertadores. El domingo 30 de noviembre, ambos equipos brasileños se enfrentarán en el estadio Monumental, a las 16:00 horas.

Para llegar a la ‘ciudad de los reyes’, miles de ‘torcedores’ tuvieron que cruzar el país andino, soportando diferentes condiciones climatológicas. Periodistas del portal deportivo Uolesporte siguió el recorrido de seguidores del ‘Mengao’ a 4.870 nsnm (15.978 pies) de altura.

“Hubo gente que sintió los síntomas de la altitud, como malestar, dolor de cabeza, hubo incluso quien vomitó. Yo también sentí un poco, pero lo superamos bien. Nadie necesitó usar el cilindro de oxígeno que hay aquí en el autobús para casos más graves. Y también es un día en que nadie pudo bañarse, ni tomar desayuno. Hoy todo se hizo en el autobús, así que seguimos en la carrera para poder llegar a tiempo”, relató el reportero.

“Hace un calorón, hermano” y “está difícil respirar, está complicado“, fueron algunas de las frases que dijeron los hinchas al llegar a una zona de mucha latitud. A pesar de las dificultades, siguieron su camino para alentar a su equipo.

Centros comerciales y zonas turísticas
Centros comerciales y zonas turísticas del distrito reciben a los simpatizantes brasileños en la víspera de la final.

Cruzaron la Amazonía

Algunos hinchas, provenientes de Tabatinga y Manaos, arribaron al puerto Ganso Azul en Iquitos, donde desplegaron banderolas y corearon cánticos con los colores de sus clubes.

La travesía de este grupo representó un gran esfuerzo físico y económico, ya que cada uno gastó alrededor de 5.000 soles (1.480 dólares), solo en transporte fluvial y aéreo desde la frontera brasileña hasta Lima. Esto excluye alimentos y otros consumos. El monto supone un ahorro frente a los vuelos directos de Brasil a Lima, cuyo costo supera los 7.000 soles (2.087 dólares).

En Iquitos, los aficionados abordaron vuelos hacia Lima con la intención de acompañar a sus equipos en los días previos a la final. La ruta incluyó varias horas en bote, sin comunicación por radio ni radares durante el trayecto.

Banderines y camisetas del Flamengo
Banderines y camisetas del Flamengo invaden Miraflores en una previa que enciende la ciudad.

Lima vuelve a ser sede de la final

La capital peruana vuelve a ser escenario de una final de la Copa Libertadores. Fue elegida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por su infraestructura, logística y capacidad de albergar visitantes internacionales. De esta manera, la ciudad se prepara para una jornada marcada por el fútbol y la convivencia de hinchadas rivales en un ambiente de fiesta.

“Definitivamente, Lima es una ciudad atractiva para cualquier turista. Ustedes tienen una ciudad maravillosa y un montón de cosas, entre ellas la gastronomía. Lima queda ante los ojos del mundo; nosotros tenemos vendida esta final de Libertadores a más de 196 países”, explicó Juan Emilio Rosa, director comercial de Conmebol, a RPP.

“Independientemente de esto, nosotros tenemos un acuerdo que permite que el partido sea transmitido en vuelos comerciales y también en cruceros. A nosotros nos enorgullece mucho decir que, en la final de las Libertadores, prácticamente no hay un rincón del mundo donde no se pueda ver. Entonces, definitivamente posiciona al Perú y en este caso a la ciudad de Lima ante el ojo del mundo, lo cual contribuye enormemente”, añadió.

Temas Relacionados

FlamengoPalmeirasCopa LibertadoresEstadio Monumentalperu-noticias

Más Noticias

Explosiva presentación de Alejandra Guzmán en ‘Yo Soy’ enciende las redes y conquista al jurado

La imitadora se ganó la aprobación del jurado y quedó entre los favoritos de la noche gracias a su potente despliegue corporal y a la emoción genuina que transmitió durante su homenaje

Explosiva presentación de Alejandra Guzmán

Flamengo vs. Palmeiras: recomendaciones clave para limeños que no irán al Monumental

Lima se ha convertido en el escenario de dos eventos deportivos internacionales. Revisa cuáles son las zonas de la ciudad que tendrán restricciones de tránsito

Flamengo vs. Palmeiras: recomendaciones clave

Pensión 65 seguirá siendo de S/350 para los adultos mayores beneficiarios en 2026

El Presupuesto Público del 2026 fue aprobado en el Pleno del Congreso y se confirma la entrega de una subvención adicional para los adultos mayores del programa del Midis

Pensión 65 seguirá siendo de

‘Zorrito Run Run’: condenan a responsables de filtrar y vender datos del Reniec a través de redes sociales

El Poder Judicial impuso seis años y cinco meses de prisión a dos sujetos que lograron tener información personal de más de 23.000 ciudadanos peruanos. Además, deberán pagar una reparación civil

‘Zorrito Run Run’: condenan a

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

El anunciado ‘Tren de Porky’ tenía planificado unir los distritos de Lima Este con el Callao y en su primera etapa llegar hasta la Estación Desamparados

El tren de López Aliaga
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El tren de López Aliaga

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

Ulises Villegas a prisión: ¿De qué trata el caso UDEL por el que fue condenado el alcalde de Comas?

Aníbal Torres pierde los papeles y vuelve a insultar a periodistas tras conocer su condena: “Esa porquería”

Trenes de Rafael López Aliaga “no van a funcionar nunca”, advierte exministro César Sandoval

Un abrazo entre Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres: el gesto por el que los jueces determinaron la condena

ENTRETENIMIENTO

Explosiva presentación de Alejandra Guzmán

Explosiva presentación de Alejandra Guzmán en ‘Yo Soy’ enciende las redes y conquista al jurado

Carlos Cacho olvida la vez que Zumba lo tumbó al piso y aparecen bailando juntos

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció con hombres de la farándula que resaltaban la belleza de Natalie Vértiz: “Qué les importa”

Shin Hyun Joon desata la locura en Lima con su llegada para el fan meeting de ‘Escalera al Cielo’

Gisela Valcárcel anuncia el nuevo cargo de Armando Tafur, exproductor de ‘América Hoy’: “Se vienen cositas buenas”

DEPORTES

La fiesta de la final

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima

Joven pregunta a hinchas del Flamengo sobre Alex Valera y lanzaron sorpresiva respuesta: “Solo conocemos a Paolo Guerrero”

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Así luce el Estadio Monumental previo a la final de la Copa Libertadores 2025

Flamengo vs Palmeiras: distritos donde instalarán pantalla gigante para ver la final de la Copa Libertadores en Lima