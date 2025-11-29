Perú

Les salvó la vida: Niño de 6 años dona sus órganos y le devuelve la esperanza a otros seis menores

El gesto solidario de una familia en Lima permitió que seis niños reciban nuevos órganos y tejidos, en un operativo coordinado por EsSalud, que impulsa la donación y el trasplante a nivel nacional

(Foto: Minsa)
(Foto: Minsa)

En un hospital del Seguro Social de Salud (EsSalud) de Lima, los padres de un niño fallecido aceptaron donar los órganos y tejidos de su hijo, lo que posibilitó que seis menores que aguardaban un trasplante obtuvieran una nueva oportunidad.

Según informó EsSalud, la cadena médica incluyó cirujanos, intensivistas, enfermeras y coordinadores, quienes realizaron el proceso bajo estrictos protocolos.

Gracias a este procedimiento, un niño recibió un corazón, otro un hígado, dos pequeños accedieron a riñones nuevos y dos más superaron la ceguera con el trasplante de córneas.

Para cada uno de estos pacientes pediátricos, la donación representó no solo un procedimiento médico, sino el acceso a una calidad de vida que antes era inalcanzable.

El trabajo estuvo respaldado por el Sistema Informático de Procura y Trasplante (SIPROT), que permite gestionar la asignación y el seguimiento de órganos y tejidos desde el registro hasta la operación.

En declaraciones difundidas por la institución, el presidente ejecutivo de EsSaludSegundo Acho Mego, y la gerente de Procura y Trasplante, Mary Díaz Gálvez, resaltaron el impacto positivo generado por la familia donante y el esfuerzo colectivo de los equipos médicos que hicieron posible la intervención. Ambos funcionarios subrayaron la importancia de mantener la cultura de donación en la sociedad peruana.

(Foto: EsSalud)
(Foto: EsSalud)

Panorama nacional y campañas de sensibilización

En el marco del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, celebrado cada 23 de mayo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que 3.261 ciudadanos rectificaron su voluntad para donar órganos en su Documento Nacional de Identidad (DNI) tras la aprobación de la Ley N.° 32237, que establece la gratuidad del trámite para quienes deciden ser donantes.

Esta medida busca hacer más accesible la manifestación de la voluntad de donar y promover una respuesta positiva ante la lista de espera de pacientes.

A nivel nacional, un total de 3.707.296 adultos han manifestado su intención de donar órganos y tejidos, mientras que más de 20 millones optaron por no ser donantes.

Lima encabeza la lista de regiones con mayor cifra de donantes, seguida de La LibertadArequipa y Callao. Por otro lado, AmazonasHuancavelica y Pasco muestran cifras más bajas, lo que evidencia una disparidad regional asociada a factores culturales y de información.

La sensibilización se extiende también a comunidades peruanas en el extranjero. El Reniec registra más de 324,000 peruanos en el exterior que manifestaron su voluntad de donar, principalmente en América Latina y Europa, pero también en AsiaOceanía y África.

El órgano más trasplantado en Perú

Durante 2025, el trasplante de riñón se posicionó como el procedimiento de órganos más realizado en el país, alcanzando 112 intervenciones, la mayor parte de ellas a partir de donantes cadavéricos.

La cifra refleja el peso de lainsuficiencia renal crónicacomo uno de los principales desafíos sanitarios, una condición vinculada a patologías como diabetes, hipertensión, glomerulonefritis y enfermedades hereditarias.

El segundo órgano con mayor lista de espera para trasplante es la córnea, con más de 5.000 personas registradas en todo el país.

Para la solución de estos casos, 25 hospitales cuentan con acreditación oficial para trasplante corneal, entre ellos el Instituto Nacional de Oftalmología en Lima y Piura, el Hospital María Auxiliadora y diversas clínicas del sector privado y de EsSalud.

