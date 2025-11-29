Crujidos en el cuerpo: ¿Cuándo los ruidos en las articulaciones son inofensivos y cuándo indican un problema?

Balwin Angelino, médico traumatólogo, responde | Video: Canal N

Los crujidos en el cuerpo, frecuentes al mover articulaciones, suelen generar dudas y preocupación en quienes los experimentan. Para entender su origen y cuándo deben alertar, Baldwin Angelino Espinoza, médico traumatólogo peruano, explicó en Canal N las causas detrás de estos sonidos.

Según el especialista, los crujidos aparecen principalmente por un fenómeno físico denominado cavitación: “Es la presencia de burbujas de aire que colapsan al movilizar de forma forzada una articulación”, señaló el especialista. Otra razón frecuente es el desplazamiento de ligamentos o tendones sobre superficies adyacentes a las articulaciones.

¿Es normal que el cuerpo truene?

Aunque muchas personas escuchan estos sonidos al levantarse de la cama, girar la cabeza o estirar los brazos, el doctor Angelino aclara que no es habitual, pero sí suele ser benigno. “Gran parte de estos movimientos no representan un problema, sobre todo en articulaciones grandes como la rodilla, la columna cervical o la mano”, explicó.

Cuando estos ruidos se acompañan de dolor, limitación o sensación de inestabilidad, es necesario una valoración clínica exhaustiva. “Se realiza todo un protocolo de estudio según la sospecha, que puede incluir radiografías, ecografías o resonancias para detectar lesiones como artrosis o inflamaciones”, mencionó.

Especialista explica las razones de los crujidos habituales en el cuerpo y si estos indican algún problema de salud osteomuscular | Foto composición: Infobae Perú

¿Sacarse ‘conejos’ de los nudillos afecta las articulaciones?

La preocupación por “sacarse un conejo”, “sonarse” o “tronarse” los nudillos forma parte de los mitos populares, pero el especialista aclaró que no causa desgaste ni afecta las articulaciones. “No se genera fricción ni contacto directo, por lo que no debería producir ningún tipo de incomodidad”, sostuvo.

¿Por qué se generan los crujidos?

El sedentarismo es uno de los factores principales que influye en la aparición de estos sonidos, junto con el sobrepeso y la falta de ejercicio. Las personas que permanecen sentadas por periodos prolongados tienen mayor riesgo de rigidez y molestias articulares, por lo que se recomienda realizar pausas activas cada cuarenta y cinco minutos. “La actividad física controlada y progresiva, como natación, bicicleta o trote moderado, es beneficiosa para las articulaciones”, enfatizó el traumatólogo.

En cuanto a la restricción de deportes o movimientos, Baldwin Angelino aseguró que, mientras los sonidos sean benignos y no haya molestias, “no hay por qué limitar ningún tipo de actividad”. Solo si el dolor o la limitación persisten, debe evaluarse el caso y restringir las prácticas de alto impacto, particularmente si afecta a zonas sensibles como las rodillas.

Para quienes presentan sonidos articulares acompañados de dolor o limitaciones, lo recomendable es acudir a especialidades como traumatología, reumatología o fisioterapia para su apropiado diagnóstico y tratamiento.

El especialista concluyó con dos mensajes clave: gran parte de estos sonidos son benignos, siempre que no impliquen molestias; y fomentar la actividad física regular es esencial para la salud osteomuscular. “El desplazamiento frecuente, incluso caminar, es lo más importante para mantener articulaciones sanas”, indicó el traumatólogo.

¿Qué enfermedades detecta un traumatólogo?

Un traumatólogo es el médico especializado en el diagnóstico, tratamiento y prevención de lesiones y enfermedades que afectan el sistema musculoesquelético, compuesto por huesos, músculos, articulaciones, ligamentos y tendones. Entre las patologías más frecuentes que atiende se encuentran fracturas, esguinces, luxaciones, tendinitis, artrosis y desviaciones de la columna vertebral, como escoliosis, cifosis y lordosis.

Las enfermedades traumáticas se producen por eventos súbitos, como un golpe, caída, accidente de tránsito, actividad deportiva o una agresión física. Este tipo de lesiones varía en gravedad, desde contusiones y esguinces leves, hasta fracturas complejas, hemorragias internas, traumatismos craneoencefálicos o lesiones en la médula espinal. La atención inmediata y especializada puede marcar la diferencia en la evolución del paciente.