Una torre moderna y tecnología de última generación: así lucirá el nuevo Hospital II Chocope en La Libertad

El proyecto, con una inversión superior a S/411 millones, beneficiará a más de 199 mil asegurados y dotará al hospital de una estructura moderna de siete pisos y un sótano - Créditos: Essalud.

El Seguro Social de Salud (Essalud) ha formalizado el inicio de un ambicioso proyecto para mejorar el Hospital II Chocope en La Libertad, una de las iniciativas más destacadas de infraestructura hospitalaria en la región.

La ejecución de la obra comenzará en mayo de 2026 y se extenderá durante 900 días calendario, un cronograma que marca el compromiso de brindar servicios de salud renovados a la comunidad.

El renovado Hospital II Chocope dispondrá de un amplio catálogo de servicios de alta complejidad. Entre ellos destacan unidades de diagnóstico por imágenes (radiología, ecografía, mamografía, densitometría ósea y tomografía), un servicio de emergencia capaz de atender múltiples especialidades con seis áreas diferenciadas y 25 camas de observación, así como cuatro salas de operaciones completamente equipadas.

En el ámbito de hospitalización, se habilitarán áreas para medicina general, cirugía, ginecología, obstetricia y pediatría, además de una central de esterilización, banco de sangre tipo I, servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal, farmacia, rehabilitación, nutrición, patología clínica y anatomía patológica.

El hospital ofrecerá también más de 35 consultorios externos para especialidades médicas, quirúrgicas, pediátricas, gineco-obstétricas, junto con módulos específicos para atención de TBC y VIH, asegurando una cobertura completa y especializada.

EsSalud aseguró la continuidad de los servicios de salud durante la construcción mediante el funcionamiento de una infraestructura temporal, evitando interrupciones para los pacientes - Créditos: Essalud.

El presidente ejecutivo de la entidad, Segundo Acho Mego, subrayó que este esfuerzo representa una solución concreta a una deuda mantenida durante años con la población de la zona norte del país.

“Nuestra misión es garantizar infraestructura moderna, servicios oportunos y atención digna para cada asegurado. Esta obra salda una deuda histórica con la región”, afirmó el funcionario, resaltando la importancia de la obra para el bienestar colectivo.

La inversión para el desarrollo del nuevo establecimiento supera los S/ 411 millones, y permitirá beneficiar de forma directa a cerca de 199.348 asegurados en toda el área de influencia.

El plan contempla la demolición del antiguo edificio y la construcción de una moderna torre de siete pisos y un sótano, dotando a la provincia de una institución renovada tanto en equipamiento como en capacidad operativa.

Para evitar la interrupción de los servicios de salud durante el proceso de edificación, EsSalud dispuso la implementación de una infraestructura temporal en el Centro Médico Casa Grande.

La remodelación del hospital responde a la estrategia de modernización de la red hospitalaria nacional y busca saldar una deuda histórica con la región, optimizando la calidad de los servicios médicos y la dignidad en la atención - Créditos: Essalud.

El terreno asignado al proyecto tiene una extensión de 16.961,60 m², y la edificación total superará los 45.024,25 m² de área construida, lo que posiciona a esta obra como una de las más grandes impulsadas por Essalud en el departamento.

Actualmente, el expediente técnico para la obra principal ya presenta un 90 % de avance y está en proceso de actualización bajo la modalidad de Llave en Mano, lo que asegura la integración de construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento en una sola etapa.

Según el Dr. Acho, la transformación del Hospital II Chocope está alineada con los ejes estratégicos de la actual administración: modernizar la red hospitalaria, reforzar la sostenibilidad financiera y elevar la capacidad de respuesta asistencial. “Este hospital no es solo concreto y equipos. Es futuro, dignidad y esperanza para cientos de miles de familias. No solo construimos hospitales, construimos esperanza”, concluyó.

La puesta en marcha de este proyecto abrirá una nueva etapa en la atención sanitaria del norte peruano, optimizará la calidad de los servicios médicos y reducirá brechas históricas para los asegurados de La Libertad.