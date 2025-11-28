Perú

Trabajador perdió la vida al ser aplastado por un pesado bloque de vidrio durante jornada de descarga en Huancayo

La familia de la víctima solicita justicia y demanda que los responsables respondan ante la ley, denunciando que la descarga del material se realizó sin medidas de seguridad ni procedimientos adecuados

El obrero quedó atrapado debajo de un camión, tras caerle bloques de vidrio.

John Carlos Guerra Cóndor, un joven de 25 años, perdió la vida al quedar atrapado bajo una plancha con bloques de vidrio durante una operación de descarga en el centro de Huancayo. El accidente, ocurrido en la intersección de los jirones Angaraes y Moquegua, puso en evidencia la falta de condiciones mínimas de seguridad en el lugar.

Familiares y testigos denunciaron la existencia de negligencias en los procedimientos y reclamaron la intervención inmediata de las autoridades para esclarecer los hechos. El fallecimiento de Guerra Cóndor dejó a la comunidad consternada y elevó las demandas por mejores garantías para los trabajadores del sector.

Las acciones de rescate y las primeras investigaciones apuntan a la inexistencia de protocolos adecuados para la manipulación de cargas pesadas, según relataron los especialistas que participaron en la emergencia.

Un trabajador perdió la vida
Un trabajador perdió la vida al ser aplastado por una plancha de vidrio durante la descarga en una vidriera del centro de Huancayo.

Descarga de vidrio terminó en accidente fatal

El accidente se produjo en el momento en que Guerra Cóndor y sus compañeros descargaban pesadas láminas de vidrio de un camión en una vidriera ubicada en pleno centro de Huancayo. Al intentar retirar la primera plancha del lado opuesto del vehículo, la estructura cedió y aproximadamente cinco toneladas de vidrio se desplomaron, dejando al joven atrapado sin posibilidad de reacción.

Según el subteniente Dante Méndez, de la compañía de Bomberos, la situación resultó especialmente compleja por el peso y la fragilidad del material. Al llegar, los rescatistas intentaron establecer contacto con la víctima: “Cuando llegamos, lo primero que se hizo fue introducir a la parte afectada al compañero con el equipo estructural para buscar entablar conversación con la persona. El resultado fue negativo. Ya no respondía. Ese fue el primer trabajo: buscar la comunicación directa para darle soporte emocional, pero no manifestaba ningún signo”, afirmó Méndez en diálogo con RPP Noticias.

Personal de Sunafil acudió al
Personal de Sunafil acudió al lugar tras el incidente para supervisar las condiciones laborales y abrir investigaciones.

La operación de rescate debió realizarse con apoyo de maquinaria pesada, dada la magnitud de la carga desplazada. Bomberos, personal de Serenazgo y la Policía Nacional participaron en las maniobras, pero no lograron salvar la vida de la víctima. Un aspecto crítico fue la falta de operatividad de la línea de emergencia 116, que retrasó la llegada de los bomberos, según confirmaron integrantes de la institución.

La conmoción en la zona fue inmediata: comerciantes y transeúntes quedaron impactados por lo repentino y devastador del accidente. El cuerpo de Guerra Cóndor permaneció en el lugar hasta la llegada de la fiscal, más de dos horas después del suceso.

Familia denuncia ausencia de medidas de seguridad en la descarga

Las circunstancias del accidente generaron indignación entre los familiares de la víctima, quienes responsabilizaron directamente al dueño de la vidriera y al conductor del camión por la ausencia de equipos y procedimientos destinados a proteger la vida de los trabajadores.

Denis Guerra, hermano del fallecido, reclamó justicia y exigió que los responsables enfrenten las consecuencias legales: “Lo único que pido es que el señor se haga responsable de su negligencia, porque no decide ni siquiera brindar seguridad para descargar ese vidrio. Yo pido que se tomen medidas. El vidrio se baja sin lazos de seguridad, con personas ajenas, sin un procedimiento que cuide la integridad”, expresó Denis.

Los familiares del obrero señalaron que la carga no tenía los lazos de seguridad.

Según los trabajadores, el material era descargado con apoyos improvisados y sin accesorios que pudieran garantizar la estabilidad de las planchas. La práctica de movilizar cargas pesadas de ese modo era habitual, pese a los riesgos implicados.

Familiares y testigos también señalaron que los propietarios acostumbraban a eludir la provisión de equipos adecuados bajo justificaciones económicas, trasladando toda la responsabilidad al personal. Este patrón, denunciaron, favoreció un ambiente de inseguridad y facilitó la tragedia.

El propietario de la vidriera, Juan Carlos Góngora, fue detenido de forma preventiva mientras avanza la investigación a cargo de la Policía y la Fiscalía.

Intervención de Sunafil y la Municipalidad de Huancayo tras el accidente

Luego del incidente, agentes de Sunafil y de la Municipalidad de Huancayo acudieron al taller para fiscalizar el cumplimiento de las normativas laborales y verificar si existían condiciones apropiadas para la manipulación de materiales peligrosos. Las autoridades revisaron los protocolos internos del establecimiento y entrevistaron al personal con el fin de determinar posibles incumplimientos.

El accidente evidenció la ausencia
El accidente evidenció la ausencia de protocolos de seguridad y generó alarma entre comerciantes y transeúntes.

La Fiscalía dispuso el levantamiento del cuerpo y abrió una investigación que busca establecer si el accidente fue consecuencia directa de la falta de medidas de seguridad, negligencia empresarial o errores durante la operación de descarga.

El cuerpo de John Carlos Guerra Cóndor fue trasladado a la morgue de Hualguas tras la llegada de la fiscal, más de dos horas después del accidente, de acuerdo con RPP Noticias. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en este trágico suceso.

