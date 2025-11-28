Perú

PNP recupera mercadería robada valorizada en S/ 264 mil: intervinieron a 6 personas dentro de predio invadido en SMP

En una rápida operación en San Martín de Porres, agentes de la PNP recuperaron bienes valuados en S/ 264.000 y detuvieron a seis personas implicadas en el robo de un camión cargado de audífonos, apenas días después de que la mercadería fuera sustraída en el Callao

Seis personas fueron detenidas tras una intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) en un predio invadido en la urbanización Las Begonias, San Martín de Porres. Los detenidos se encontraban rodeados por cajas con equipos de audífonos importados, una mercadería valorizada en S/ 264.000, la cual fue robada días atrás durante un asalto a mano armada.

Según informó el coronel Edwin Méndez Quilca, jefe encargado de la División de Robos de la PNP, el crimen ocurrió en la provincia del Callao, cuando “ladrones armados interceptaron el vehículo al salir de la aduana”. Los delincuentes se apoderaron del camión repleto de audífonos de litio gracias a la sorpresa y la violencia.

Localización del botín y operativo en Las Begonias

La rápida recuperación de la mercancía fue posible debido al sistema de rastreo GPS instalado en el vehículo. “Por el GPS del vehículo hemos venido por la zona y se ha logrado ubicar este local donde se halló a seis personas y diversas cajas”, afirmó Méndez Quilca, destacando la colaboración entre la División de Robos y agentes de Inteligencia.

El predio donde se encontró la mercadería había sido invadido desde hace un año, según denunció su dueño ante las autoridades. “Llamé al fiscal que está a cargo de mi caso, pero solo me recomendaron ir a ver de qué se trataba. Al llegar, encontré que la propiedad estaba tomada por personas de mal vivir”, relató el propietario.

Durante la intervención, los agentes comprobaron que los seis sujetos permanecían enmarrocados y rodeados de la mercadería robada. El local improvisado funcionaba como punto de acopio para los bienes sustraídos.

Satisfacción de la empresa afectada y hallazgos adicionales

La representante legal de la empresa importadora expresó su satisfacción con la eficacia policial: "Ha sido en tiempo récord, ha sido bastante rápido“, aseguró tras finalizar el operativo. Evitó brindar mayores declaraciones por recomendaciones legales, pero recalcó el alivio tras la pronta recuperación de la mercadería, que será devuelta en los próximos días.

Además de los cientos de cajas de audífonos, en el mismo predio la policía halló una camioneta con reporte de robo de agosto de este año y otro camión. Ambos vehículos fueron trasladados junto con la mercadería a la sede de la DIRINCRIM para las diligencias correspondientes.

Investigación en curso y devolución de bienes

La mercadería incautada permanecerá en custodia policial mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades señalaron que el valor total de lo recuperado asciende a más de S/ 264.000 y que la coordinación entre tecnología, inteligencia y reacción policial fue clave para resolver el caso en tiempo récord.

Por ahora, los seis detenidos se encuentran a disposición del Ministerio Público, enfrentando acusaciones por robo agravado y receptación, mientras la Policía Nacional continúa con las diligencias para determinar si existen más implicados y cómo opera la presunta banda delictiva vinculada al robo.

La devolución de los productos a sus propietarios está programada para los próximos días, una vez que se concluyan las pericias correspondientes y se cumplan los procedimientos legales de rigor.

