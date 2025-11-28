Perú

¿Buscas trabajo?: Más de 8.100 vacantes disponibles en ferias de empleo en seis regiones del país

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) activa ferias laborales en diferentes zonas del territorio nacional, brindando acceso gratuito a oportunidades de empleo formal y servicios de empleabilidad para todos los perfiles profesionales

Guardar
Feria de empleo en distritos
Feria de empleo en distritos de Lima.

Miles de personas en busca de empleo podrán acceder a nuevas oportunidades laborales a través de las ferias organizadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en alianza con empresas privadas y públicas.

Las actividades se realizarán este viernes 28 de noviembre y se extenderán hasta el domingo 30 en algunas regiones, permitiendo el acceso a más de 8.100 puestos de trabajo en seis departamentos del Perú.

El anuncio fue realizado por el titular de la cartera, Óscar Fernández Cáceres, quien recalcó la importancia de acercar el mercado laboral a quienes enfrentan barreras para insertarse en el mundo del trabajo formal.

La iniciativa liderada por el MTPE tiene como objetivo principal conectar a jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad con empresas que requieren mano de obra calificada y no calificada.

Los servicios ofrecidos por las ferias laborales son gratuitos, permitiendo que los interesados accedan a un abanico de opciones y perfiles profesionales sin costo alguno.

Un grupo de postulantes peruanos
Un grupo de postulantes peruanos participan de una de las ferias laborales que organiza el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en conjunto con el sector privado. (Andina)

Trujillo

En Trujillo, más de 150 empresas privadas se unen a la iniciativa estatal para ofrecer más de 4.000 vacantes. La Feria del Empleo se llevará a cabo en el Complejo Chan Chan (Av. América Sur 1753) entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., facilitando el encuentro entre empleadores y postulantes.

Lima Provincias

En Lima Provincias se realizará la Feria Laboral “Viernes de Chamba” en la Plaza Imperial (Calle 2 de Mayo con Jr. Jorge Chávez – Cañete), espacio en el que se ofrecerán 3.000 puestos de trabajo para recolectores de alcachofa, polinizadores, operarios agrícolas y otros perfiles vinculados al sector. El evento estará disponible desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Ica

Por su parte, la región Ica será escenario de una jornada similar en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Catalina Buendía de Pecho, donde los asistentes podrán postular a 300 vacantes en áreas como electricidad, administración y análisis.

Las entrevistas se realizarán entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m. en la Av. Túpac Amaru s/n, urbanización La Palma Grande. Además, Grocio Prado albergará una Maratón del Empleo en la Plaza de Armas, ofreciendo 200 oportunidades laborales de 8:00 a. m. a 12:30 p. m.

Un numeroso grupo de postulantes
Un numeroso grupo de postulantes peruanos participan de una de las ferias laborales que organiza el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (MTPE)

Cajamarca

En Cajamarca, la Feria Regional Laboral pondrá a disposición 300 vacantes mientras que los asistentes también podrán informarse sobre formalización de negocios en la Feria Formalízate Ahora. Ambas actividades se desarrollarán en la explanada de la Universidad Nacional de Cajamarca de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

Ucayali

El evento en Ucayali se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre en el Estadio Aliardo Soria Pérez (Av. Alfonso Ugarte 849, Pucallpa), con la participación de más de 50 empresas privadas que ofrecerán 300 vacantes laborales.

Las empresas públicas brindarán servicios de empleabilidad para complementar la experiencia de los participantes. El horario será de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Junín

En Junín, empresas regionales acompañarán una nueva edición de la Maratón del Empleo, sumando más opciones para distintos perfiles profesionales.

Temas Relacionados

EmpleoTrabajoOferta laboralMTPEMinisterio de Trabajoperu-noticias

Más Noticias

Cadete confunde una granada con una piedra, pierde una mano y la visión por la explosión; 20 años después triunfa en EE.UU.: “Me resistí a morir”

Carlos Serván se convirtió en mentor y líder de organizaciones de personas ciegas en EE.UU., impulsando políticas públicas y apoyando a jóvenes con discapacidad visual

Cadete confunde una granada con

Transportaban más de 2 toneladas de cocaína en altamar: falsos pescadores extranjeros reciben 15 años de cárcel en Perú

Los seis implicados, cinco ecuatorianos y un colombiano, fueron capturados frente a los puertos de Paita y Talara con un cargamento de 2.653 kilos de droga escondida en las bodegas de dos embarcaciones pesqueras

Transportaban más de 2 toneladas

Informalidad laboral alcanza al 71% de la población ocupada en Perú y especialistas alertan impacto económico

Expertos reunidos en un foro de la Cámara de Comercio de Lima alertaron que la alta informalidad ya no es un fenómeno temporal, sino un problema estructural que frena la productividad, amplía la desigualdad y facilita el avance de actividades ilegales como la minería y el comercio sin regulación

Informalidad laboral alcanza al 71%

Jackson Mora denuncia violento desalojo en su casa de Surco: “Entraron con armas y amenazaron a mi familia”

Videos muestran cámaras destruidas, pertenencias tiradas en la calle y denuncias de objetos desaparecidos en medio de la disputa con Roberto Romaña

Jackson Mora denuncia violento desalojo

La Tinka hoy 26 de noviembre: revisa aquí los resultados del sorteo y comprueba tu jugada ganadora

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

La Tinka hoy 26 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Héctor Acuña revela la última

Héctor Acuña revela la última conversación con su hermano prófugo, Óscar Acuña: “Estamos en mal camino”

Guido Bellido plantea debatir en el Congreso la amnistía a Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros, condenados por golpe de Estado

Trenes de Rafael López Aliaga “no van a funcionar nunca”, advierte exministro César Sandoval

Dina Boluarte pide pensión vitalicia, escolta y vehículo oficial: Congreso definirá su solicitud en la primera semana de diciembre

Condena a Betssy Chávez provoca aumento de resguardo policial en la Embajada de México

ENTRETENIMIENTO

Jackson Mora denuncia violento desalojo

Jackson Mora denuncia violento desalojo en su casa de Surco: “Entraron con armas y amenazaron a mi familia”

Mackeily Luján de ‘La Bella Luz’ confirma romance con cantante de ‘La Gran Orquesta’: “Sí, es verdad”

Miguel Rubio revela detalles de la denuncia contra Dayanita y afirma que no es la primera agresión: “Tengo pruebas”

Ibai Llanos visita Ventanilla y queda sorprendido con el setup de un streamer peruano: “Tu historia merece ser compartida”

Grupo Frontera llegará por primera vez al Perú: fecha, lugar y precio de entradas para su concierto

DEPORTES

Carlos Desio, dolido por deslealtad

Carlos Desio, dolido por deslealtad de Cienciano en Liga 1 2025: “Puse la cara por el club; hicimos resurgir a Christian Cueva”

Juan Pablo Varillas consolida un cierre de temporada positivo con el pase a los cuartos de final en el Challenger de Bogotá

Hernán Barcos inició negociaciones con Sport Boys tras salida de Alianza Lima: el ídolo íntimo evalúa jugar en el Callao

El enigmático mensaje de Carlos Zambrano en medio de la cuestionada salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

Olva Latino se refuerza antes de enfrentar a Universitario: contrata a campeona de España y Francia que jugó junto a Maeva y Clarivett