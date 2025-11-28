¿Buscas trabajo?: Más de 8.100 vacantes disponibles en ferias de empleo en seis regiones del país

Feria de empleo en distritos de Lima.

Miles de personas en busca de empleo podrán acceder a nuevas oportunidades laborales a través de las ferias organizadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en alianza con empresas privadas y públicas.

Las actividades se realizarán este viernes 28 de noviembre y se extenderán hasta el domingo 30 en algunas regiones, permitiendo el acceso a más de 8.100 puestos de trabajo en seis departamentos del Perú.

El anuncio fue realizado por el titular de la cartera, Óscar Fernández Cáceres, quien recalcó la importancia de acercar el mercado laboral a quienes enfrentan barreras para insertarse en el mundo del trabajo formal.

La iniciativa liderada por el MTPE tiene como objetivo principal conectar a jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad con empresas que requieren mano de obra calificada y no calificada.

Los servicios ofrecidos por las ferias laborales son gratuitos, permitiendo que los interesados accedan a un abanico de opciones y perfiles profesionales sin costo alguno.

Un grupo de postulantes peruanos participan de una de las ferias laborales que organiza el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en conjunto con el sector privado. (Andina)

Trujillo

En Trujillo, más de 150 empresas privadas se unen a la iniciativa estatal para ofrecer más de 4.000 vacantes. La Feria del Empleo se llevará a cabo en el Complejo Chan Chan (Av. América Sur 1753) entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., facilitando el encuentro entre empleadores y postulantes.

Lima Provincias

En Lima Provincias se realizará la Feria Laboral “Viernes de Chamba” en la Plaza Imperial (Calle 2 de Mayo con Jr. Jorge Chávez – Cañete), espacio en el que se ofrecerán 3.000 puestos de trabajo para recolectores de alcachofa, polinizadores, operarios agrícolas y otros perfiles vinculados al sector. El evento estará disponible desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Ica

Por su parte, la región Ica será escenario de una jornada similar en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Catalina Buendía de Pecho, donde los asistentes podrán postular a 300 vacantes en áreas como electricidad, administración y análisis.

Las entrevistas se realizarán entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m. en la Av. Túpac Amaru s/n, urbanización La Palma Grande. Además, Grocio Prado albergará una Maratón del Empleo en la Plaza de Armas, ofreciendo 200 oportunidades laborales de 8:00 a. m. a 12:30 p. m.

Un numeroso grupo de postulantes peruanos participan de una de las ferias laborales que organiza el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (MTPE)

Cajamarca

En Cajamarca, la Feria Regional Laboral pondrá a disposición 300 vacantes mientras que los asistentes también podrán informarse sobre formalización de negocios en la Feria Formalízate Ahora. Ambas actividades se desarrollarán en la explanada de la Universidad Nacional de Cajamarca de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

Ucayali

El evento en Ucayali se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre en el Estadio Aliardo Soria Pérez (Av. Alfonso Ugarte 849, Pucallpa), con la participación de más de 50 empresas privadas que ofrecerán 300 vacantes laborales.

Las empresas públicas brindarán servicios de empleabilidad para complementar la experiencia de los participantes. El horario será de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Junín

En Junín, empresas regionales acompañarán una nueva edición de la Maratón del Empleo, sumando más opciones para distintos perfiles profesionales.