Rudy Gavidia responde a Jackson Mora y niega uso de armas en desalojo: “Hemos abierto la puerta con llave, todo fue pacífico”

El expeleador y señalado líder del desalojo defiende la legalidad del procedimiento, asegurando que la intervención se realizó sin violencia y contradiciendo las versiones de los desalojados

Jackson Mora, reconocido peleador y exesposo de Tilsa Lozano, denunció el desalojo violento de su vivienda en Surco, hecho que atribuye a su exsocio Roberto de Romaña. Según Mora, el operativo se realizó mientras él se encontraba fuera del país y estuvo marcado por la presencia de personas armadas, amenazas y la expulsión forzada de familiares y peleadores que residían en el inmueble.

El conflicto por la vivienda, que Mora habita desde hace 18 años, escaló cuando, en la madrugada del último miércoles, un grupo de desconocidos irrumpió en la propiedad. Mora sostiene que nunca recibió una notificación formal ni una carta notarial que justificara el desalojo y anunció que tomará acciones legales contra los responsables.

“Los voy a denunciar y lo que han cometido ellos es usurpación agravada, es un delito grave”, declaró Mora a Magaly Tv La Firme. El peleador enfatizó que los individuos que ingresaron al domicilio “entraron con armas, con gente que no sé quiénes son, sin un mandato judicial. Que rompan tu casa sin un mandato judicial es un delito”.

Testimonios de familiares y peleadores sobre el desalojo

La hermana de Mora, Noelia Mora, relató los momentos de terror que vivió su hijo de 14 años durante el desalojo. Según su testimonio, la trabajadora que cuida al menor la llamó a las 5:30 de la mañana para alertarla de la irrupción. “Han entrado delincuentes a la casa. La señora que cuida a mi hijo me llamó a las 5:30 de la mañana y me contó que habían entrado con armas”, narró Noelia Mora.

La hermana del peleador detalló que los sujetos intentaron amedrentar a su hijo apuntándolo con un arma y lo identificaron como familiar de Mora: “Han apuntado a mi hijo, le han dicho ‘Ah, tú eres el sobrino de Jackson Mora’. La señora se asustó, mi hijo es menor de edad, tiene 14 años y se abrazó con ella”.

Noelia Mora agregó que la trabajadora solo atinó a proteger al adolescente: “Ella lo único que atinó a decir fue ‘por favor, no lo toquen, es mi hijo, no lo toquen’ y a empujones los han sacado, han destrozado mi casa, han roto todo, o sea, no es la forma”. La familia denunció que los desconocidos cortaron la luz del inmueble, manipularon las cámaras de seguridad y se llevaron pertenencias personales, incluyendo una cámara, una laptop y ropa.

Los peleadores que residían en la casa también ofrecieron su versión. Waldir Sánchez, uno de los deportistas desalojados, describió la situación: “Estábamos durmiendo cuando empieza a sonar todo, mis compañeros nos bajamos de la cama, llamamos al 105. Amenazaron a la gente que vive adentro, nos encañonaron a todos y nos sacaron. Nosotros somos peleadores, pudimos haber peleado pero no lo hicimos porque estábamos encañonados. Han venido con sus matones...”.

Los residentes aseguraron que no opusieron resistencia por temor a las armas de fuego y denunciaron la pérdida de documentos y objetos personales.

Líder del desalojo desmiente versiones de familiares y allegados a Jackson Mora

Frente a las acusaciones, Rudy Gavidia, expeleador de Mora y señalado como líder del desalojo, negó rotundamente el uso de armas y defendió la legalidad del procedimiento. “No nos hemos metido, nosotros hemos abierto la puerta con llave y hemos sacado a los chicos. Jackson tiene abandonada la casa. No ha habido armas, todo ha sido pacíficamente, todos los que estamos acá somos deportistas”, declaró Gavidia. Esta versión contrasta con los testimonios de los desalojados, quienes insisten en que fueron amenazados y expulsados bajo coacción.

El litigio por la propiedad del inmueble se mantiene entre Mora y De Romaña. Giancarlo Saucedo, representante de De Romaña, ha solicitado públicamente en varias ocasiones que Mora abandone la vivienda, sin obtener respuesta favorable. Durante el operativo, Saucedo permaneció varias horas en la comisaría de Surco junto a abogados de ambas partes, mientras el grupo que ejecutó el desalojo resguardaba la casa.

