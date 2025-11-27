Perú

Resultados del Gana Diario de este 26 de noviembre de 2025: números ganadores del último sorteo

Gana Diario lleva a cabo un sorteo al día a las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Guardar
El premio mayor de gana
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada miércoles, La Tinka difundió los resultados del último sorteo de Gana Diario. Descubra si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: miércoles 26 de noviembre de 2025.

Número del sorteo: 4412

Resultados: 22 24 18 20 19

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario realiza un sorteo todos los días, de lunes a domingo.

Los números ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Es importante señalar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

¿Cómo se juega Gana Diario?

Como cada miércoles, se llevó
Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo de la Gana Diario (Pixabay)

Para jugar en el sorteo de Gana Diario se tiene que ingresar a su portal de internet, donde se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es escoger cinco números de una lista que va del 1 al 35, con los cuales se organizará la combinación.

Se puede escoger cualquier número para armar la apuesta, pero si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar”, con ella el sistema la escogerá de forma aleatoria.

Si por algún motivo, al elegir la combinación hay un error, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya armado la jugada, se da clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmar la adquisición y listo.

Para hacerte con el premio mayor de Gana Diario, se debe de obtener los seis aciertos de la jugada ganadora. Sin embargo, se logra una recompensa si la apuesta coincide con al menos dos de los números del sorteo.

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles, mientas las recompensas de quienes acertaron de tres a cinco números va de los cinco a los 500 soles y si son dos aciertos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año tras año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

Gana DiarioGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Resultados de la Tinka de este miércoles 26 de noviembre: números ganadores del último sorteo

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados de la Tinka de

Magaly Medina amenaza a Sofía Franco y anuncia posible demanda por ‘difamación grave’: “Anda buscando tus pruebas”

La conductora de Magaly TV La Firme lapida a la rubia conductora por hablar sin pruebas del ampay de Analía Jiménez y Jean Paul Gabuteau

Magaly Medina amenaza a Sofía

Cuáles son los vuelos retrasados en el Aeropuerto Internacional de Lima de hoy noviembre 27 de noviembre

El aeropuerto internacional de Lima es uno de los más transitados del país y es uno de los pilares estratégicos para el turismo en la ciudad

Cuáles son los vuelos retrasados

¿Cuál es la diferencia entre un sexólogo y un terapeuta sexual?

Comprender la diferencia te permitirá buscar el apoyo correcto y mejorar tu salud sexual con información confiable y acompañamiento especializado

¿Cuál es la diferencia entre

Natalie Vértiz celebra junto a su nana: “Visa aprobada para mi Boufi. Habemus vacaciones”

La exmiss Perú compartió su emoción en redes sociales tras la aprobación de la visa de Rosmery Coveñas, con quien planea un viaje de vacaciones fuera del país con toda la familia

Natalie Vértiz celebra junto a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra ingresó al penal

Martín Vizcarra ingresó al penal de Barbadillo tras ser condenado a 14 años por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra irá a Barbadillo: así es la “cárcel de los expresidentes” que lo recibirá como su quinto inquilino

Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión: así fue la lectura de sentencia y su traslado al penal Barbadillo

Martín Vizcarra lanza video tras condena de 14 años de prisión: “Ellos deberían estar presos y están gozando del dinero robado”

Perú Primero considera injusta la condena a Martín Vizcarra y su secretario lo compara con Martin Luther King y Nelson Mandela

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina amenaza a Sofía

Magaly Medina amenaza a Sofía Franco y anuncia posible demanda por ‘difamación grave’: “Anda buscando tus pruebas”

Natalie Vértiz celebra junto a su nana: “Visa aprobada para mi Boufi. Habemus vacaciones”

Tilsa Lozano explota contra Silvia Cornejo: “Ella sabe que Jean Paul tiene una doble vida, una vida paralela”

Dayanita y Miguel Rubio terminaron en comisaría: cantante la acusa de agresión y destrozos tras ruptura

Dua Lipa y Mauricio Mesones cantan ‘Cariñito’ en vivo y fans celebran eufóricos en el Estadio San Marcos

DEPORTES

Esposa de Hernán Barcos rompió

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”

Club de Liga 1 que salvó el descenso sueña con Christian Cueva para el 2026: “Hay conversaciones”

Hernán Barcos libre en el mercado: ¿qué probabilidades existen de que llegue a Sporting Cristal, Cusco FC o LDU?

Jefferson Farfán hizo inesperada confesión de Paolo Guerrero y advirtió: “Quiere seguir jugando hasta los 50″

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: el ‘Pirata’ se marcha del club después de un lustro por decisión institucional