Empleo sin límite de edad: conoce las estrategías y claves para conseguir trabajo después de los 50 años

Mayores de 50 y búsqueda de empleo: estas son las claves para una recolocación efectiva. (Foto: Agencia Andina)

En un mercado laboral cada vez más competitivo, los profesionales mayores de 50 años enfrentan retos adicionales al intentar reinsertarse en un empleo dependiente. Procesos de selección más exigentes, menor oferta de posiciones senior y una creciente competitividad hacen que esta etapa profesional demande planificación y una propuesta de valor sólida. Sin embargo, especialistas coinciden en que, con la preparación adecuada, es completamente posible acceder a nuevas oportunidades laborales.

Andrés Borasino, coach ejecutivo y consultor de LHH DBM Perú, señaló que la recolocación laboral en este grupo etario presenta desafíos específicos, pero también resaltó que existen herramientas y estrategias concretas que pueden aumentar significativamente las posibilidades de éxito.

Reinserción laboral después de los 50: claves para enfrentar un mercado más competitivo. (Foto: Agencia Andina)

Mercado laboral para mayores de 50 años

Borasino explicó que uno de los principales obstáculos es la menor disponibilidad de puestos senior. A ello se suma la baja rotación en estos cargos y la tendencia de las empresas a promover internamente antes de contratar nuevos perfiles, lo que reduce las oportunidades externas para profesionales experimentados.

No obstante, el especialista subrayó que estas dificultades no imposibilitan la reinserción laboral. Por el contrario, afirmó que, con una estrategia clara y una evaluación honesta de las propias capacidades, los profesionales mayores pueden destacar y posicionarse adecuadamente en el mercado.

Retos y estrategias para conseguir trabajo después de los 50, según expertos en empleabilidad. (Foto: Difusión)

Estrategias para potenciar

Los especialistas recomiendan que el primer paso para quienes buscan reinsertarse laboralmente después de los 50 años es definir de manera precisa qué pueden ofrecer al mercado. Esto implica elaborar un inventario de experiencia, habilidades, conocimientos y logros que sustenten una oferta de valor sólida.

Asimismo, es fundamental que el currículum esté alineado al objetivo profesional. Se sugiere enfocarlo en resultados y especialidades desarrolladas, evitando información irrelevante y adaptándolo a la posición deseada.

Retos y estrategias para conseguir trabajo después de los 50, según expertos en empleabilidad. (Foto: Difusión)

Recomendaciones de especialistas

A partir de ello, se plantean siete acciones estratégicas para fortalecer el proceso de búsqueda laboral:

Definir la oferta de valor , detallando experiencia, competencias y logros.

Alinear el currículum al objetivo , centrado en resultados y especialidad.

Elegir empresas objetivo , priorizando medianas y pequeñas donde la experiencia senior tenga mayor impacto.

Activar la red de contactos , comunicando claramente el perfil y los objetivos profesionales.

Actualizarse tecnológicamente , revisando conocimientos en TI o IA y obteniendo certificaciones vigentes.

Potenciar la presencia en redes profesionales , especialmente en LinkedIn, para reforzar la marca personal.

Mantener paciencia y perseverancia, ya que los procesos pueden ser más prolongados en cargos senior.

Mayores de 50 y búsqueda de empleo: estas son las claves para una recolocación efectiva. (Foto: Difusión)

Finalmente, Borasino recomendó aplicar una analogía deportiva: así como los atletas de élite se transforman en entrenadores, asesores o consultores tras culminar su etapa competitiva, los profesionales mayores de 50 años pueden explorar roles alternativos donde su experiencia acumulada se convierta en su mayor ventaja. Esta diversificación, señaló, puede abrir oportunidades que no dependen únicamente de posiciones tradicionales de alta rotación.

¿Cuántos peruanos mayores de 50 años trabaja?

En el Perú, la tasa de desempleo para mayores de 50 años no se reporta de forma independiente, pero los datos recientes permiten dimensionar su presencia en el mercado laboral. Se estima que 4.9 millones de personas de este grupo forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que significa que están trabajando o buscando empleo. Esta cifra refleja la magnitud de una población que continúa participando activamente en la economía, aunque sin un indicador oficial que precise su nivel de desempleo específico.

Reinserción laboral después de los 50: claves para enfrentar un mercado más competitivo. (Foto: Agencia Andina)

Un factor determinante en la situación laboral de este grupo etario es la informalidad. Según las estimaciones disponibles, el 75% de los mayores de 50 años trabaja en condiciones informales, lo que implica menor acceso a beneficios laborales, seguridad social y estabilidad en los ingresos. Para contextualizar el panorama general, la tasa de desempleo nacional durante el primer trimestre de 2025 se ubicó en 5.5%, un referente útil ante la ausencia de un desglose propio para este segmento de trabajadores.

Además, un grupo importante de personas mayores de 50 años se encuentra fuera del mercado laboral. De acuerdo con los registros recientes, alrededor de 2.2 millones han pasado a la inactividad, es decir, no trabajan ni buscan empleo. Las razones más comunes incluyen dedicarse a quehaceres del hogar, enfrentar problemas de salud o haber ingresado a la etapa de jubilación.