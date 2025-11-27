Concierto de Dua Lipa vendió más que el de Shakira en el rubro de merchandising, alimentos y bebidas: registró S/ 554 mil

Aunque el margen fue mínimo, el resultado ubicó al show de Dua Lipa como el que generó mayores ingresos por compras y consumo ligados a conciertos en la capital. Foto: composición Infobae Perú/Instagram/Dua Lipa/Shakira

El concierto de Dua Lipa en el Estadio San Marcos no solo congregó a miles de fanáticos, sino que también dejó cifras significativas en ventas comerciales. De acuerdo con información oficial, la comercialización de bebidas, alimentos y productos de merchandising superó los S/ 554 mil, tras un operativo de control ejecutado por la Sunat en los puntos de venta habilitados dentro del recinto.

Este resultado incluso superó lo registrado días antes durante el espectáculo de Shakira en el Estadio Nacional, donde los ingresos totales en los mismos rubros alcanzaron S/ 549.135. La diferencia, aunque ajustada, confirma que el evento de la artista británica lideró en recaudación por consumo y ventas asociadas a espectáculos masivos en Lima.

Fiscalización en el concierto de Dua Lipa por parte de la Sunat

Durante el recital de Dua Lipa, la Sunat desplegó a 30 inspectores tributarios que supervisaron a los 30 establecimientos autorizados para operar dentro del estadio. Las acciones incluyeron la verificación de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y la correcta emisión de comprobantes de pago. Del total de puestos, 23 correspondían a bebidas y alimentos, mientras que 7 estaban destinados a la venta de merchandising.

Las ventas de bebidas y alimentos durante el concierto de Dua Lipa totalizaron S/ 410.113. En este grupo se incluyeron productos como cerveza, gaseosas, agua, cócteles, hamburguesas, choripanes y popcorn. Por su parte, los locales de merchandising, que ofrecían ropa y accesorios, generaron S/ 144.680. En conjunto, ambos rubros sumaron S/ 554.793.

Durante su gira actual, Dua Lipa está cantando temas de los países a los que visita. Foto: Glamour

Comparación con el concierto de Shakira

En el espectáculo de Shakira, la fiscalización abarcó 44 puntos de venta: 28 de bebidas, 11 de alimentos y 5 de merchandising. En ese evento, las bebidas aportaron S/ 437.583, los alimentos S/ 90.862 y el merchandising S/ 20.690, sumando un total de S/ 549.135. Aunque las bebidas tuvieron mayor peso en este concierto, el monto global fue ligeramente inferior al registrado en el show de Dua Lipa.

Ambas intervenciones se realizaron bajo el mecanismo de Verificación Inicial del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (VICOT), con el fin de detectar negocios no inscritos, actividades no declaradas y datos desactualizados de los contribuyentes. Además, estas acciones permiten estimar el volumen real de las operaciones comerciales durante eventos masivos y promueven la formalización de la economía.

La Sunat reiteró la importancia de que el público exija su comprobante de pago en cada compra que realice dentro de estos espectáculos. Esta práctica contribuye a que los ingresos sean debidamente declarados y a que los impuestos correspondientes sean efectivamente recaudados por el Estado.

Dua Lipa cantó canción peruana durante su concierto en Lima

La noche del 25 de noviembre de 2025, durante su presentación en el Estadio San Marcos de Lima, la artista británica Dua Lipa sorprendió al público al entregar un homenaje a la música peruana: interpretó la cumbia Cariñito acompañada del músico nacional Mauricio Mesones.

Dua Lipa rindió tributo a la música peruana al cantar Cariñito junto a Mauricio Mesones. Foto: YouTube

El momento generó una explosión de emoción: con aplausos, cantos y bailarines, la velada se transformó en una celebración de identidad. Los asistentes se unieron en un coro colectivo, y muchos celebraron en redes sociales lo que describieron como un “acto de cariño hacia el Perú”.

Dua Lipa —quien viene incluyendo en su gira Radical Optimism Tour reinterpretaciones musicales de los países que visita— había ensayado la canción antes del show, lo que generó altas expectativas y un ambiente de fiesta desde antes del inicio del concierto.

Al terminar la interpretación de “Cariñito”, la artista agradeció en español a sus fans limeños, manifestó su entusiasmo por estar en Perú y prometió que esta visita sería la primera de muchas.