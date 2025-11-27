Perú

Atentado en Trujillo: casa atacada por tercera vez pese a denuncias de extorsión y pedido de S/ 50 mil

La vivienda, dedicada al alquiler de departamentos, fue atacada por tercera vez pese a que sus dueños habían denunciado amenazas

Guardar
Detonan artefacto explosivo en el frontis de una vivienda en Trujillo | Video: Exitosa Noticias

Un nuevo atentado con explosivos volvió a estremecer la cuadra 7 del jirón Atlántida, en el distrito de La Esperanza, Trujillo, en La Libertad, donde una vivienda de cuatro pisos —dedicada al alquiler de departamentos— fue atacada por tercera vez, pese a encontrarse la provincia bajo estado de emergencia.

Según el reporte de Exitosa Noticias, los propietarios habían denunciado reiteradas amenazas de extorsionadores que les exigen el pago de S/ 50.000. La detonación, registrada alrededor de las 8:00 p.m., destruyó por completo la puerta principal de madera. La familia, sin más opción, colocó los restos de la estructura para poder pasar la noche dentro del inmueble, cuya puerta quedó torcida y debilitada.

El estallido dejó esparcidos en la calle fragmentos de madera, astillas y partes metálicas de la estructura. Dos viviendas colindantes también resultaron afectadas: las lunas superiores de las puertas quedaron completamente rotas. Una de ellas pertenece a la hermana del propietario, quien —pese a no tener vínculo con las amenazas— terminó perjudicada por la explosión.

Vecinos relataron que el estruendo se escuchó a varias cuadras, provocando pánico generalizado. Muchos permanecieron encerrados por temor a una segunda detonación. Una mujer que se encontraba dentro de la casa atacada sufrió una descompensación y fue trasladada de emergencia al hospital más cercano.

Una explosión registrada en el
Una explosión registrada en el Jr. Atlántida, en La Esperanza, Trujillo, provocó importantes daños materiales | Foto captura: Exitosa Noticias

Pese a la gravedad del hecho, no se observó presencia policial en la zona al momento de la cobertura. Los residentes denunciaron que cuentan con imágenes de una cámara de seguridad de la vivienda contigua, donde se ve a un sujeto merodeando minutos antes del ataque. Sin embargo, afirman que la Policía Nacional (PNP) aún no ha identificado ni detenido al responsable.

La familia afectada exige acciones urgentes ante el riesgo de nuevos atentados. Los vecinos coinciden: la violencia, dicen, ya no distingue objetivos, y la sensación de indefensión aumenta incluso bajo estado de emergencia.

Atentado en El Recreo

Hace una semana, la PNP confirmó la investigación de un atentado con explosivos ocurrido en la cuadra 3 de la calle Cuba, en la urbanización El Recreo, a escasas cuadras del centro histórico. El incidente tuvo lugar durante la noche, en una obra destinada a la edificación de un inmueble.

Imágenes registradas por una cámara de videovigilancia muestran a un hombre vestido con una polera negra, quien llegó al lugar en bicicleta y lanzó una bolsa que contenía el presunto artefacto explosivo.

Según la secuencia captada, la detonación se produjo pocos segundos después de que el sujeto abandonara la bolsa, generando un estruendo que fue percibido a varios kilómetros a la redonda.

Canales de ayuda

La región de La Libertad ha sido escenario de varios atentados con explosivos en 2025, resaltando el grave problema de inseguridad.

Entre los hechos más recientes se encuentra el ataque contra el Ministerio Público de Trujillo en enero, cuando dos personas dejaron una caja con explosivos frente a la sede, generando daños e hiriendo a transeúntes.

En febrero, se reportaron cuatro explosiones en una sola noche dirigidas a empresarios y comerciantes. El 14 de agosto, una detonación en la avenida Perú afectó a 180 viviendas y provocó cinco heridos.

Un mes después, una explosión en la calle Lizarsaburo dejó otros once lesionados leves y daños en 30 casas. Según la PNP, durante los primeros meses de 2025 se reportaron más de 75 ataques con explosivos, la mayoría relacionados con extorsión.

Para denunciar robos u otros delitos, la Policía Nacional ha recordado que la Central de Emergencias 105 atiende las 24 horas, además de líneas de WhatsApp y la opción de presentar denuncias en las comisarías distritales.

Las autoridades llaman a la ciudadanía a colaborar frente a cualquier indicio que permita frenar este tipo de atentados y fortalecer la seguridad en una ciudad golpeada por hechos similares en los últimos años.

