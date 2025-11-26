Perú

Joven estudiante pierde semanas de avance en su tesis tras el robo de su laptop mientras atendía su panadería en Tarapoto

Según la agraviada, los sujetos habrían merodeado el local por casi una semana, aguardando el momento preciso para llevarse la computadora portátil que usaba para estudiar sin ser descubiertos

Los sujetos estuvieron vigilando la panadería por días antes de llevarse el equipo donde la víctima guardaba su proyecto de tesis. Fuente: Latina Noticias

En La Banda de Shilcayo, Tarapoto, lo que parecía ser una jornada cotidiana dentro de una panadería acabó en desesperación para su dueña, una joven universitaria y emprendedora. Dos individuos que fingieron ser clientes sustrajeron su laptop, donde guardaba tanto el desarrollo de su tesis como información académica vital para sus estudios.

El robo ocurrió en pleno horario comercial. En medio de la llegada de clientes y el movimiento característico de la hora, los ladrones aprovecharon una distracción para actuar con rapidez y precisión. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron todos los movimientos de los implicados, lo que posteriormente permitió reconstruir cómo se produjo el hurto.

La víctima narró que no imaginó que alguien pudiera haber observado la panadería durante días. Al analizar las grabaciones, notó que uno de los sujetos ya había ingresado antes, lo que refuerza la hipótesis de que los delincuentes sabían exactamente dónde se encontraba la laptop y eligieron el momento más conveniente para llevarla sin levantar sospechas.

Según la afectada, las señales indican que los ladrones habían estudiado el funcionamiento del negocio durante cerca de una semana. Explicó que la laptop permanecía en el mismo sitio, cerca de la caja, y que los sujetos probablemente observaron esa rutina antes de decidir el momento del robo. La ejecución del hurto revela que fue planificado con antelación.

Joven dueña del negocio perdió su tesis y documentos laborales tras el robo captado por las cámaras de seguridad. Foto: Composición Infobae Perú

De acuerdo con el reporte de Latina, las cámaras muestran a dos hombres con polos negros que entran al local aparentando ser clientes. Uno se acerca al mostrador y finge interesarse en la oferta, mientras el otro permanece unos pasos atrás, atento a las acciones de las trabajadoras. Esa coordinación permitió crear una distracción breve, pero suficiente para que uno de ellos se hiciera con la laptop sin ser advertido.

“Como ha visto que mis trabajadoras estaban ocupadas, jaló la laptop de la caja aprovechando que estaban distraídas”, afirmó la emprendedora en diálogo con Latina.

La propietaria recordó que el ladrón actuó de manera disimulada y consiguió llevarse el equipo justo cuando las empleadas estaban ocupadas. En tan solo unos segundos, ocultó la laptop entre sus pertenencias y salió del lugar con su cómplice. Nadie en la panadería notó lo ocurrido hasta que revisaron las imágenes, donde quedó demostrado que los delincuentes sabían con precisión qué buscar.

Perdió su tesis universitaria y teme no recuperar semanas de trabajo

La pérdida de la laptop afectó especialmente a la joven, ya que almacenaba el proyecto de su tesis universitaria y no contaba con un respaldo reciente. Además, el dispositivo contenía información laboral imprescindible para la administración de la panadería.

En declaraciones a Latina, la propietaria expresó su preocupación por las repercusiones académicas. Subrayó que su mayor interés es recuperar el equipo, más por el valor de la información que por el económico. “Todo lo que es del proyecto de mi tesis estaba allí”, aseguró, al solicitar que cualquier persona que reconozca a los responsables informe a las autoridades o se acerque al local.

Los ladrones ingresaron como clientes y sustrajeron el equipo con información académica clave para la propietaria. Foto: Composición Infobae Perú

La joven mencionó que uno de los delincuentes ya había ingresado días antes con actitud sospechosa, lo que refuerza la idea de un robo premeditado. Este detalle la llevó a lamentar que los delincuentes se aprovecharan de la rutina y del esfuerzo diario de quienes laboran en el establecimiento, llevándose un equipo esencial tanto para sus estudios como para el sustento del negocio.

Víctima busca apoyo para identificar a los ladrones

Luego de revisar las grabaciones, la dueña acudió a la comisaría a interponer la denuncia y entregar toda la evidencia audiovisual para colaborar en la identificación de los responsables. La Policía ya analiza los videos y recopila información para localizar a los autores del hurto y recuperar la laptop sustraída.

La afectada hizo un llamado a la comunidad para que, si alguien reconoce a los sujetos captados en las grabaciones, proporcione información a las autoridades. Indicó que cualquier dato puede acelerar el proceso de identificación, ya que los delincuentes actuaron con total seguridad y podrían volver a cometer robos en la zona.

Los sujetos estuvieron vigilando la panadería por días antes de llevarse el equipo donde la víctima guardaba su proyecto de tesis. Foto: Composición Infobae Perú

“Si alguna persona lo reconoce, que venga a la panadería, así podré acercarme acá en la comisaría”, instó.

Mientras avanza la investigación, comerciantes y vecinos han expresado su solidaridad con la joven y su preocupación por la frecuencia de robos bajo esta modalidad. La propietaria espera que la difusión de las imágenes y el respaldo ciudadano permitan recuperar su laptop y continuar con su proyecto universitario sin más contratiempos.

