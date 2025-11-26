Perú

¿El pez chico se come al grande? Intermax usará infraestructura de Entel para ampliar servicios móviles en Perú: los detalles

La decisión de Osiptel se produce luego de que Intermax no lograra acuerdo directo con Entel, estableciendo condiciones obligatorias para ambas partes y marcando un precedente en la industria móvil

OSIPTEL interviene para destrabar acuerdo
OSIPTEL interviene para destrabar acuerdo entre Intermax y Entel. ¿Qué tanta era su participación?

El Consejo Directivo de OSIPTEL aprobó el mandato de acceso para Operador Móvil Virtual (OMV) entre Intermax S.A.C. y Entel Perú S.A., medida que busca fortalecer la competencia y dinamizar el mercado de servicios móviles en Perú.

La decisión, confirmada este miércoles y publicada en el diario oficial El Peruano, establece las condiciones para que Intermax S.A.C. utilice la infraestructura de Entel Perú S.A. (OMR) y preste servicios públicos móviles como operador virtual. Según informó El Peruano, las condiciones del mandato son de cumplimiento obligatorio para ambas partes y entran en vigor un día después de su publicación.

OSIPTEL aprueba acceso de Intermax a red de Entel Perú

El proceso responde a la solicitud presentada por Intermax S.A.C. después de no haber alcanzado un acuerdo en las negociaciones con Entel. La normativa peruana faculta a OSIPTEL para intervenir tras 60 días de negociaciones infructuosas entre un OMV y un OMR, posibilidad concretada con la Resolución Nº 000117-2025-CD/OSIPTEL. La entidad aprobó el proyecto de mandato, recibió observaciones de ambas empresas e incluyó ampliaciones de plazo antes de oficializar la decisión.

OSIPTEL indicó que el mandato establece requisitos generales, técnicos y económicos para regular el acceso de Intermax S.A.C. a la red de Entel Perú S.A. y detalla los procedimientos de interconexión y operación de redes. El documento completo de las condiciones se encuentra en el Anexo del Informe Nº 000247-2025-DPRC/OSIPTEL. La intervención del regulador mantiene el objetivo de diversificar y ampliar el mercado de servicios móviles, en línea con antecedentes previos en los que se emitieron mandatos similares cuando las partes no alcanzaron acuerdos en los plazos legales.

Intermax S.A.C. podrá operar como OMV tras intervención de OSIPTEL

La aprobación llega varios años después de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú otorgara a Intermax S.A.C. la concesión por 20 años para operar como OMV, tal como figura en la Resolución Ministerial N°1192-2019-MTC/01.03. La medida apuntó desde un inicio a fortalecer la competencia y fomentar la entrada de nuevos operadores, abriendo oportunidades para la expansión del mercado.

En relación con el avance del sector, OSIPTEL reportó que al cierre de 2024 existían 42,70 millones de líneas en el mercado móvil peruano, registro que implica un crecimiento de 3,28% respecto a diciembre de 2023.

Su participación es marginal. Según datos oficiales difundidos por el regulador, operadores móviles virtuales como Dolphin Mobile, Flash Servicios, Guinea Mobile, Suma Móvil, Intermax y Dolphin Telecom reunieron en conjunto el 0,28% del mercado. Este segmento, aunque pequeño, es vigilado como motor potencial de dinamismo en la industria.

Finaliza designación de vocales en tribunal de OSIPTEL tras resolución

En otra resolución, el mismo compendio normativo incluye la finalización de la designación de vocales del Tribunal de Solución de Reclamos de Usuarios (Trasu) de OSIPTEL, después de que se resolvieran satisfactoriamente los recursos de apelación y queja en los procedimientos de reclamos.

Nueve servidores públicos, entre ellos Alexandra Selena Cuya Manco, Cristhian Paúl Dediós Ubillús y Maritza Rocío Vásquez Caicedo Airas, concluyeron su etapa en el tribunal, y la entidad agradeció por los servicios prestados.

