Perú

Banda ‘Los Patecos’ amenaza a director del penal de Chimbote por traslado de reos: “Ni tu presidente José Jerí te salvará”

Cuatro sujetos armados advirtieron que matarían al director Jorge Fernández Vilela si continúa con los traslados. La denuncia ya está en la Fiscalía del Santa

Guardar
Los ‘Patecos’ difunden video con amenazas y exigen detener traslados de internos desde el penal de Chimbote. (Facebook)

La difusión de un video en redes sociales encendió la alarma entre autoridades del sistema penitenciario. En las imágenes aparecen cuatro sujetos encapuchados, vestidos con chalecos naranjas y portando armas cortas y largas. Uno de ellos lee un mensaje dirigido al director del penal de Cambio Puente, Jorge Fernández Vilela, y menciona también al presidente de la República, José Jerí.

El contenido del video plantea una amenaza explícita para impedir el traslado de internos desde el penal de Chimbote hacia otros establecimientos. La advertencia se presenta en medio de operativos del Ejecutivo y del INPE destinados a mover reclusos considerados de alta peligrosidad.

En medio de ese contexto, Fernández Vilela reportó amenazas directas contra su vida y la de su familia. El domingo, durante su permanencia en Lima, recibió el video mencionado junto con mensajes enviados por WhatsApp. El contenido apunta a impedir el traslado de cuatro internos que, según los agresores, tendrían vínculos con la presunta organización criminal ‘Los Patecos’.

El mensaje, difundido en video
El mensaje, difundido en video y WhatsApp, exige detener el movimiento de internos. Los agresores mencionan al presidente José Jerí y aseguran tener identificada a la familia del funcionario. (Composición: Infobae)

Las advertencias llamaron la atención inmediata de las autoridades locales. La denuncia llegó al Depincri Chimbote y luego a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa. Además, el funcionario solicitó garantías personales ante la Subprefectura Provincial debido a los riesgos señalados en las comunicaciones recibidas.

Video y amenaza directa

En el material difundido, uno de los sujetos pronuncia: “Jorge Fernández Vilela, director del penal de Chimbote, mira conch*****. Tú trasladas a ‘moche’, ‘loro’ a otro penal y te mueres. Ni tu presidente José Jerí te va a salvar. Atentamente Los Patecos”. Tras la lectura, los cuatro encapuchados accionan sus armas en un gesto de advertencia.

El contenido del video coincide con los mensajes remitidos al teléfono del funcionario. En uno de ellos se escucha: “Mira, todo el que entra se alinea con la banda adentro, ya me enteré que quieres hacer disturbios, lanchar a la batería, acá te están hablando Los Patecos. Todos saben de nosotros, compare, tienes que dar protección y alinearte más bien con la banda”.

Traslado de internos y acciones recientes

Los 17 reclusos fueron distribuidos
Los 17 reclusos fueron distribuidos entre penales de Cochamarca, Chimbote, Huaraz y Cañete.

El Ejecutivo y el INPE ejecutan operativos orientados a disminuir el hacinamiento y reforzar la seguridad en los penales. Dentro de estas acciones figura el traslado de 45 reclusos de Miguel Castro Castro y Ancón 1 hacia el nuevo pabellón de Régimen Cerrado Especial Etapa A, un espacio habilitado para 160 internos relacionados con delitos como extorsión, secuestro y sicariato.

La situación escaló cuando los agresores enviaron fotografías de los familiares de Fernández Vilela. Aseguraron tenerlos identificados, lo que incrementó la preocupación respecto a la capacidad operativa de la presunta banda dentro y fuera del penal. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.

Líneas de emergencia

El Gobierno lanzó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Esta línea está interconectada con la Central de Emergencias 105, y permitirá a los ciudadanos aportar pruebas como audios y videos.

También tienes las opciones de llamar a los siguientes números:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106
  • Hospital Nacional de Emergencias: 113.

Temas Relacionados

ChimboteINPEsicariatoperu-noticias

Más Noticias

¿Dólar se disparó a S/4,45? Google mostró valor incorrecto del tipo de cambio y alarmó a peruanos

No, el precio del dólar no ha subido en Perú. Como ha pasado en veces anteriores, Google ha ‘indexado’ un valor incorrecto

¿Dólar se disparó a S/4,45?

Los Chankas perfilan plantel: cerraron la renovación de once futbolistas para encarar la Liga 1 2026

El club símbolo de Andahuaylas ha dado inicio a la operación retención. Un importante contingente, liderado por Franco Torres, seguirá en la estructura deportiva para el año venidero

Los Chankas perfilan plantel: cerraron

Presupuesto del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior para 2026 es de S/ 755 millones y así impulsar la inversión turística en Perú

El Mincetur presentó ante el Congreso un presupuesto orientado a fortalecer las exportaciones, acelerar inversiones turísticas e impulsar programas clave para consolidar la competitividad del Perú en los mercados internacionales

Presupuesto del Ministerio de Turismo

Aixa Vigil confesó su hinchaje por Universitario y justificó su discreción en Alianza Lima: “Fui respetuosa con el tema”

La exfigura ‘blanquiazul’ reveló abiertamente su afinidad por la ‘U’ y contó por qué evitó decirlo mientras defendía la camiseta íntima

Aixa Vigil confesó su hinchaje

Gamarra refuerza seguridad para Navidad 2025: Este es el operativo especial de la PNP

El emporio textil espera hasta un millón de visitantes diarios y ventas récord durante diciembre, mientras la Policía Nacional implementa vigilancia reforzada, control de vendedores y campañas preventivas junto a la Municipalidad de La Victoria

Gamarra refuerza seguridad para Navidad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo inhabilitado por 10

Pedro Castillo inhabilitado por 10 años: Comisión Permanente aprueba por mayoría informe contra el vacado expresidente

Presentan habeas corpus preventivo para impedir ingreso de fuerzas del orden a la embajada de México para arrestar a Betssy Chávez

“Quienes ven una condena contra Martín Vizcarra, no han leído el expediente”: Abogado acusa a la Fiscalía de blindar a colaboradores y adelanta acciones legales

¿Dina Boluarte puede volver a la Presidencia? Estos son los escenarios de la demanda de amparo contra su vacancia

Jueces acusan a la JNJ de usar la ley para intimidar a magistrado que ordenó la reposición de Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug se emociona en

Melissa Klug se emociona en la graduación de su hija Melissa Lobatón: “Mi corazón estalla de orgullo”

Jefferson Farfán desmiente rivalidad con Mario Irivarren y explica su recordada llamada: “Fue un malentendido”

Magaly Medina aconseja a Silvia Cornejo tras ampay de Jean Paul Gabuteau: “Analía Jiménez parece ser el amor de su vida”

Silvia Cornejo toma drástica decisión tras ampay de Jean Paul Gabuteau con Analía Jiménez

Rodrigo González ‘Peluchín’ minimiza a Gerardo Pe en polémica por bots: “No debería hablar, no tiene conocimiento”

DEPORTES

Los Chankas perfilan plantel: cerraron

Los Chankas perfilan plantel: cerraron la renovación de once futbolistas para encarar la Liga 1 2026

Aixa Vigil confesó su hinchaje por Universitario y justificó su discreción en Alianza Lima: “Fui respetuosa con el tema”

Vamos Peerless estalla contra la FPV por cambios irregulares y deuda acumulada: “Hace 5 años no recibimos ni un centavo”

Los tres futbolistas de Alianza Lima que quedan descartados para la Liga 1 2026 al no entrar en los planes de Néstor Gorosito

Hernán Barcos confesó que evita hablar de su continuidad en Alianza Lima con Néstor Gorosito: “Es incómodo para los dos”