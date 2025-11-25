Yiddá Eslava revela que lanzará otra película pese a poca audiencia en ‘La Habitación Negra’

La exchica reality no se rinde y asegura que sigue trabajando en el cine peruano. Sorprendió al confesar que ya tiene el guion listo. | TikTok/Ciudadpe

La reciente experiencia de Yiddá Eslava con “La Habitación negra” no fue la más favorable en taquilla, pero la actriz y creadora de contenido no se detiene. En una entrevista concedida a Ciudad Pe, Eslava anunció que ya tiene listo el guion de su próxima película y planea volver a la cartelera peruana con una historia basada en su propia vida.

La artista explicó que este nuevo proyecto se enfoca en su vida sentimental y sus relaciones amorosas pasadas. El guion ya está escrito y fue resultado de un proceso que comenzó cuando aún era pareja de Julián Zucchi, padre de sus hijos.

Eslava relató que la idea surgió incluso antes de la separación, enfrentando comentarios y dudas sobre su decisión. “Tengo otra película que no es una comedia romántica, es por eso son mis ex’s. La gente dice: ‘ay habla del ex’. Sí, todos tenemos ex’s”, afirmó.

El contenido del filme no se limita a la ficción. En la misma entrevista, Eslava detalló que su próxima película nació primero como un libro, escrito a partir de conversaciones directas con sus exparejas. “Lo que pasa es que es un libro, yo escribí un libro estando con Julián, es más, la gente se mataba de risa como es posible que me haya reunido con mis exs enamorado, que me haya tomado un café para hablar de nuestras relaciones para poder escribir el libro, siendo lo más sincera posible, lo más respetuosa”, contó la productora.

El guion está finalizado y, según Eslava, fue elaborado con mucho esmero. Dejó en claro que Julián Zucchi no formará parte del relato. “Está el guion hecho, recontra sacramentado, maravilloso, una delicia de guion. Es de Julián para atrás, Julián no está”, sostuvo.

Críticas y reacciones en redes tras su anuncio

Luego del escaso respaldo que obtuvo “La Habitación negra” en cines, la idea de una nueva película por parte de Yiddá Eslava provocó reacciones inmediatas en redes sociales. Varios usuarios compartieron mensajes irónicos tras conocer el anuncio.

“¿Otra vez nos va a gritar para ir a ver su película?”, comentó un usuario, mientras que otro señaló: “Un libro donde es la protagonista y su película es en base a su vida, qué mejor protagonista que ella misma seguramente”. El fastidio se repitió en otros mensajes: “Otra vez tú, hasta en mis sueños te veo”, “Se resiste a volver a armar vasitos”, “¿Cuántas películas más?”, “No otra no... no se aprende con los errores, ya no hagas otra”, “No nos llames, nosotros te llamamos”.

A pesar de los cuestionamientos, Eslava insiste en desarrollar su carrera cinematográfica y reafirma su interés por llevar historias personales a la pantalla grande.

¿Cómo le fue a ‘La Habitación Negra’ en el cine?

El estreno de ‘La habitación negra’ en el circuito de salas peruanas reunió 2.200 espectadores en su primer día, ocupando el séptimo puesto en audiencia nacional durante esa jornada. La película, protagonizada por Yiddá Eslava y dirigida por Pedro Flores Maldonado, se centra en una influencer secuestrada que enfrenta retos extremos frente a una audiencia anónima a través de una transmisión en vivo. El filme formó parte de la cartelera comercial desde el 30 de octubre de 2025.

La asistencia estuvo por debajo de las expectativas previas al lanzamiento, pese a la presencia de figuras conocidas como Pietro Sibille y Mayra Couto. La baja concurrencia llevó a la productora y protagonista a solicitar apoyo del público en redes sociales, buscando incrementar la presencia en salas y extender la vida útil del largometraje. Eslava señaló que los resultados en taquilla reflejan dificultades estructurales, como la falta de presupuesto y las limitaciones para conseguir financiamiento publicitario, factores atribuidos a la elección del género de suspenso psicológico y su escasa frecuencia en el mercado local.

Yidda Eslava justifica debilidades de su película: “Es por falta de presupuesto”