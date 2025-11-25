Perú

¿Turismo en jaque?: Empresas exigen suspender cobro de TUUA a conexiones en el Aeropuerto Jorge Chávez

Gremios del sector advierten que la nueva tarifa de uso aeroportuario elevada para pasajeros en tránsito internacional amenaza la competitividad y el atractivo de Lima como principal hub del país

Guardar
El aeropuerto Jorge Chávez, el
El aeropuerto Jorge Chávez, el anterior, ya recibía más personas, que salían de o llegaban a Perú, que antes de la pandemia. - Crédito Andina/Oscar Farje

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez implementará desde el 7 de diciembre el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia, dirigida a los pasajeros que realicen conexiones internacionales.

La medida, aprobada por la Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y respaldada en el contrato de concesión con Lima Airport Partners (LAP), ha provocado discrepancias entre las autoridades, el operador y el sector turístico.

La TUUA de conexión internacional será de US$10,05 más IGV, mientras que para las conexiones nacionales —actualmente suspendidas— se propuso una tarifa de US$6,32 más IGV.

LAP sostiene que el cobro responde a los servicios proporcionados a quienes transitan sin salir del terminal, y dispuso mecanismos alternativos para facilitar el pago: una plataforma digital previa al viaje, agentes autorizados equipados con POS y módulos de atención dentro del aeropuerto.

La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, remarcó que la tarifa está validada por expertos y se ajusta a lo pactado contractualmente con el operador.

Indicó que esta recaudación no implicará doble cobro y que su cálculo fue revisado con el aval de un Consejo Directivo y una universidad internacional. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) continúa negociando la aplicación de la tarifa para tránsitos nacionales.

El proceso ha generado tensiones con las líneas aéreas, que advirtieron sobre el posible encarecimiento de los boletos y la pérdida de competitividad de Lima como hub en rutas internacionales, en comparación con terminales como São Paulo, donde la tarifa es menor.

MTC - aeropuerto Jorge Chavez
MTC - aeropuerto Jorge Chavez

Empresas de turismo rechazan la TUUA

La decisión de aplicar la TUUA a vuelos de conexión suscitó un pronunciamiento conjunto de gremios como CANATURCARETURAPTAE y APOTUR, quienes exigieron suspender de inmediato la tarifa para pasajeros en tránsito internacional.

Las asociaciones subrayaron en un comunicado que la medida, impulsada por Ositrán y LAP, podría afectar la imagen del país y restar atractivo a Lima respecto a otros aeropuertos de Sudamérica.

Las empresas argumentaron que la tarifa impactaría negativamente en la competitividad del sector turístico y elevaría los costos de viaje precisamente en un contexto donde la confianza y previsibilidad resultan claves para la recuperación, la inversión y el empleo.

Alertaron sobre el riesgo de desincentivar el flujo de turistas y pasajeros que eligen conectar en Perú, citando comparaciones con otros hubs regionales donde el cobro por conexiones resulta bastante menor.

A través de un comunicado, los gremios solicitaron una revisión urgente de la TUUA en estrecha coordinación tanto con el concesionario como con el Ejecutivo, exhortando al presidente José Jerí a ordenar la suspensión temporal y buscar soluciones consensuadas que respeten los compromisos previos del contrato de concesión.

El sector privado planteó que la entrada en vigencia de la tarifa podría generar confusión y problemas operativos, especialmente para los pasajeros con boletos comprados antes del anuncio. También pidieron que las mesas de diálogo continúen activas y que se priorice la transparencia en la información a usuarios y empresas.

Asociaciones como la AETAI explicaron que el exceso de costos logísticos y la incertidumbre ahuyentan nuevas inversiones y limitan rutas internacionales que pasan por Lima.

