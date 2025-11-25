Joven de 21 años termina en UCI tras lipotransferencia en VES: bacteria desconocida pone en riesgo su vida

Joven terminó en UCI tras someterse a una lipotransferencia en un centro estético de Villa El Salvador sin autorización. Foto: Latina

La historia de Ángela Chuquisuta, una joven de apenas 21 años, refleja el lado más peligroso de los procedimientos estéticos clandestinos. Lo que comenzó como una búsqueda por cambiar su aspecto, terminó en una batalla por su vida: hoy permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rebagliati, luego de haber contraído una bacteria que desencadenó una infección generalizada tras someterse a una lipotransferencia realizada por una mujer sin título médico en Villa El Salvador, según un informe de Latina Noticias.

El 7 de noviembre, Ángela acudió donde Yaris Saavedra Torres, una supuesta cosmiatra recomendada de manera casual en un evento social. La intervención —un procedimiento invasivo que solo puede realizar un cirujano plástico en un quirófano— se llevó a cabo en condiciones completamente irregulares.No fue en una clínica ni en un consultorio: fue en una casa común, con una camilla improvisada y sin ningún tipo de esterilización o equipamiento médico.

La joven tomó la decisión sola. Cuando su familia la vio por primera vez tras la intervención, ya portaba faja, vendajes y múltiples perforaciones. Nadie en su entorno sabía que se sometería a un procedimiento tan riesgoso.

Los síntomas se agravaron y la “cosmiatra” decía que era normal

A los dos días, Ángela ya presentaba fiebre. Al comunicarse con Saavedra, esta insistió en que “era normal” y que la hinchazón era parte del proceso. Durante 13 días, Ángela soportó dolor intenso, heridas abiertas y un avance acelerado de la infección. Sus piernas comenzaron a tornarse moradas y supuraban material purulento. La gravedad era evidente, pero la falsa especialista siguió minimizando los síntomas.

Cuando la situación se volvió insostenible, la familia la trasladó de emergencia a distintos centros de salud.

Según lo referido en el citado medio, primero acudieron al Hospital de Emergencias, donde —según relataron— no fue atendida por falta de especialistas. Luego fueron al Hospital Rebagliati, donde les advirtieron que el costo de la atención podría alcanzar los 50 a 60 mil soles, cifras imposibles para la familia. Intentaron también en el Hospital Loayza, pero tampoco fue recibida.

Desesperados, regresaron al Rebagliati, donde finalmente fue admitida ante el riesgo inminente de muerte. Desde entonces ha sido sometida a tres cirugías y los médicos continúan intentando hallar la bacteria que está invadiendo su cuerpo. Ante la expansión de la infección, se evalúa una cuarta intervención y un nuevo entubamiento.

“Mi hermana ya no aguanta los cortes, llora, dice que ya no quiere vivir”, contó entre lágrimas Pamela, su hermana, a Latina Noticias.

Pamela Chiquizata, hermana de la agraviada. Foto: Latina

La falsa cosmiatra sigue atendiendo pese a la denuncia

A pesar de la gravedad del caso, el centro estético de Yaris Saavedra Torres sigue funcionando con normalidad. La familia la denunció en la comisaría de Pachacámac, pero les informaron que el proceso podría demorar entre ocho y diez días.

Incluso, Saavedra ha intentado contactarse nuevamente con Ángela para “llegar a un arreglo”, según denunció la familia. El establecimiento continúa ofreciendo servicios estéticos mientras una de sus clientas lucha por su vida.

Una proforma difundida por la familia muestra que la supuesta cosmiatra cobró 4.200 soles por la intervención, más pagos opcionales adicionales. Nada se realizó en un quirófano. Nada a cargo de un médico.

Una vida en riesgo

Los médicos aún no logran identificar el tipo de bacteria que se diseminó en su organismo. La infección avanza y ha comprometido varios tejidos, obligando a cirugías sucesivas para evitar un desenlace fatal.

La familia pide justicia y que las autoridades intervengan de inmediato el local de Saavedra para evitar que más personas resulten heridas, señalan al programa.