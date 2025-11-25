Perú

Joven de 21 años termina en UCI tras lipotransferencia en VES: bacteria desconocida pone en riesgo su vida

Ángela acudió a una supuesta cosmiatra recomendada en una fiesta y fue intervenida en una casa sin autorización ni condiciones médicas. Hoy lucha por sobrevivir tras múltiples cirugías y una infección severa que aún no logra ser controlada

Guardar
Joven terminó en UCI tras
Joven terminó en UCI tras someterse a una lipotransferencia en un centro estético de Villa El Salvador sin autorización. Foto: Latina

La historia de Ángela Chuquisuta, una joven de apenas 21 años, refleja el lado más peligroso de los procedimientos estéticos clandestinos. Lo que comenzó como una búsqueda por cambiar su aspecto, terminó en una batalla por su vida: hoy permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rebagliati, luego de haber contraído una bacteria que desencadenó una infección generalizada tras someterse a una lipotransferencia realizada por una mujer sin título médico en Villa El Salvador, según un informe de Latina Noticias.

El 7 de noviembre, Ángela acudió donde Yaris Saavedra Torres, una supuesta cosmiatra recomendada de manera casual en un evento social. La intervención —un procedimiento invasivo que solo puede realizar un cirujano plástico en un quirófano— se llevó a cabo en condiciones completamente irregulares.No fue en una clínica ni en un consultorio: fue en una casa común, con una camilla improvisada y sin ningún tipo de esterilización o equipamiento médico.

La joven tomó la decisión sola. Cuando su familia la vio por primera vez tras la intervención, ya portaba faja, vendajes y múltiples perforaciones. Nadie en su entorno sabía que se sometería a un procedimiento tan riesgoso.

Los síntomas se agravaron y la “cosmiatra” decía que era normal

A los dos días, Ángela ya presentaba fiebre. Al comunicarse con Saavedra, esta insistió en que “era normal” y que la hinchazón era parte del proceso. Durante 13 días, Ángela soportó dolor intenso, heridas abiertas y un avance acelerado de la infección. Sus piernas comenzaron a tornarse moradas y supuraban material purulento. La gravedad era evidente, pero la falsa especialista siguió minimizando los síntomas.

Cuando la situación se volvió insostenible, la familia la trasladó de emergencia a distintos centros de salud.

Según lo referido en el citado medio, primero acudieron al Hospital de Emergencias, donde —según relataron— no fue atendida por falta de especialistas. Luego fueron al Hospital Rebagliati, donde les advirtieron que el costo de la atención podría alcanzar los 50 a 60 mil soles, cifras imposibles para la familia. Intentaron también en el Hospital Loayza, pero tampoco fue recibida.

Desesperados, regresaron al Rebagliati, donde finalmente fue admitida ante el riesgo inminente de muerte. Desde entonces ha sido sometida a tres cirugías y los médicos continúan intentando hallar la bacteria que está invadiendo su cuerpo. Ante la expansión de la infección, se evalúa una cuarta intervención y un nuevo entubamiento.

“Mi hermana ya no aguanta los cortes, llora, dice que ya no quiere vivir”, contó entre lágrimas Pamela, su hermana, a Latina Noticias.

Pamela Chiquizata, hermana de la
Pamela Chiquizata, hermana de la agraviada. Foto: Latina

La falsa cosmiatra sigue atendiendo pese a la denuncia

A pesar de la gravedad del caso, el centro estético de Yaris Saavedra Torres sigue funcionando con normalidad. La familia la denunció en la comisaría de Pachacámac, pero les informaron que el proceso podría demorar entre ocho y diez días.

Incluso, Saavedra ha intentado contactarse nuevamente con Ángela para “llegar a un arreglo”, según denunció la familia. El establecimiento continúa ofreciendo servicios estéticos mientras una de sus clientas lucha por su vida.

Una proforma difundida por la familia muestra que la supuesta cosmiatra cobró 4.200 soles por la intervención, más pagos opcionales adicionales. Nada se realizó en un quirófano. Nada a cargo de un médico.

Una vida en riesgo

Los médicos aún no logran identificar el tipo de bacteria que se diseminó en su organismo. La infección avanza y ha comprometido varios tejidos, obligando a cirugías sucesivas para evitar un desenlace fatal.

La familia pide justicia y que las autoridades intervengan de inmediato el local de Saavedra para evitar que más personas resulten heridas, señalan al programa.

Temas Relacionados

Villa El Salvadorcirugías estéticasperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones e indisciplinas: “No es una multa”

Reimond Manco reveló una información en torno a una decisión que tomaría la directiva del club ‘blanquiazul’ con el ‘Kaiser’ respecto a diversos inconvenientes

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula

Producción de palta se disparó en 112,9% y alcanzó las 72.492 toneladas

El fuerte repunte del cultivo respondió a un auge de la demanda internacional y a condiciones térmicas que favorecieron el desarrollo de las plantaciones, con La Libertad, Lima e Ica como los principales motores del crecimiento

Producción de palta se disparó

Kion: cuáles son los dolores corporales que alivia esta planta medicinal

Las raíces del kion contienen compuestos activos, como los gingeroles y shogaoles, que tienen efectos antiinflamatorios, antioxidantes y analgésicos

Kion: cuáles son los dolores

Cascos Azules peruanos impulsan atención sanitaria y jornadas recreativas en África Central

Un contingente de 220 integrantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea del Perú brindó servicios médicos y actividades a niños en la República Centroafricana, como parte de la misión de la ONU

Cascos Azules peruanos impulsan atención

Magaly Medina pone en duda el rol empresarial de Said Palao y revela cuánto gana en televisión

La conductora de espectáculos sorprendió al público al asegurar que el sueldo del chico reality no sería suficiente para el estilo de vida que comparte con su esposa Alejandra Baigorria

Magaly Medina pone en duda
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jueces acusan a la JNJ

Jueces acusan a la JNJ de usar la ley para intimidar a magistrado que ordenó la reposición de Delia Espinoza

PJ declara improcedente pedido de Delia Espinoza y otorga “por última vez” dos días más a la JNJ para reponerla

Delia Espinoza denuncia “venganza política” y acusa al Congreso de imponer una “dictadura parlamentaria”

Dina Boluarte recibe llamado de atención de juez: “No soy juez, soy presidente de sala, no soy señora, soy señor”

Delia Espinoza a un paso de la inhabilitación: Comisión Permanente aprueba sanción que le prohíbe ejercer la función pública por 10 años

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina pone en duda

Magaly Medina pone en duda el rol empresarial de Said Palao y revela cuánto gana en televisión

Dua Lipa cantará hoy “Cariñito” en su concierto en el Estadio San Marcos de Lima

Paco Bazán y Susana Alvarado reaparecen juntos tras denuncia de expareja del conductor: “La tormenta pasará”

Documental ‘De Chiclayo al Vaticano: El camino del Papa León XIV’ hace historia al ganar el Premio Martín Fierro Latino 2025

Familia de Paco Bazán rechaza a su novia Susana Alvarado, según Daniela Cilloniz: “No la quieren para nada”

DEPORTES

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones e indisciplinas: “No es una multa”

Pista atlética de la Videna está inconclusa pese al inicio de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Clarivett Yllescas sí estará en el Mundial de Clubes 2025: Alianza Lima presentó su lista oficial con 15 jugadoras

Carlos Bustos se muestra de acuerdo con la extensión de contrato de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Se podría tentar un año más de trabajo”

Williams Riveros se diferencia de Carlos Zambrano en directa comparación: “Lo respeto, pero yo soy tricampeón”