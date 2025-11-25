Perú

Familiares piden ayuda para cocinero de chifa atacado a balazos en San Luis: bala le traspasó el rostro

Johnny Córdova, de 20 años, recibió un balazo en la mandíbula que terminó desfigurándole el rostro. Su familia pide ayuda para costear la operación que podría salvarle la vida

Piden ayuda para cocinero atacado a balazos por extorsionadores en San Luis | Video: América Noticias

Un ataque armado dejó gravemente herido a Johnny Córdova Córdova, un joven cocinero de 20 años, cuando se encontraba laborando en un conocido chifa de Lima. Debido al ataque extorsivo, la víctima requiere de una intervención quirúrgica costosa que su familiar no puede cubrir.

Según las imágenes de seguridad, eran las 8:33 a. m. del 19 de noviembre cuando un sujeto vestidos de negro ingresó al establecimiento ubicado en la avenida Canadá, en el distrito limeño de San Luis. El encapuchado corrió directo a la cocina y abrió fuego contra Johnny, que estaba casi de espaldas.

“Solo escuché un disparo”, contó el hermano del cocinero, quien llegó al lugar inmediatamente tras recibir la noticia. “Se me partió el corazón de ver a mi hermano así”, señaló.

Johnny recibió un balazo en la mandíbula; la bala ingresó y salió por el pómulo izquierdo, causando graves daños en su rostro. Actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y requiere una operación urgente, cuyos altos costos exceden las posibilidades económicas de su familia. Los familiares hacen un llamado a la solidaridad para poder costear la intervención que podría salvarle la vida. El contacto proporcionado por su hermano es Elvira Córdova, al número 901 127 055.

Un joven trabajador resultó gravemente
Un joven trabajador resultó gravemente herido tras ser baleado por un encapuchado en el restaurante Sazón Peruano de San Luis | Foto captura: PNP

El ataque ha generado conmoción entre los vecinos y comerciantes de la zona. Hasta el momento, las autoridades investigan si el sicario se equivocó de persona o de local, ya que los encargados del chifa aseguran que nunca recibieron amenazas ni mensajes de extorsión previos. Sin embargo, otros dueños de restaurantes de la avenida Canadá reportaron recibir un mensaje intimidatorio después del incidente:

“Esto es un comunicado para todos los negocios de la avenida Canadá y Aviación. A partir de ahora, se les va a brindar la seguridad de la zona. Le damos 24 horas para reportarse y poder llegar a un diálogo. De lo contrario, terminarán mal el 2025. Atentamente, Los Malditos de la Zona.”

El hermano de Johnny hace un llamado a las autoridades y a la comunidad: que se haga justicia, se capture a los responsables y, sobre todo, que se brinde ayuda para que su hermano continúe luchando por su vida.

Extorsionadores se equivocan y queman vehículo de pastelero

En la zona del Ermitaño, en el distrito limeño de Independencia, un maestro pastelero fue víctima de un atentado cuando su vehículo fue incendiado por dos sujetos que grabaron el hecho en video. La grabación, que circula en redes, muestra a uno de los encapuchados rompiendo la luna del auto y arrojando un artefacto al interior, mientras su cómplice documenta el incendio.

Según los agraviados, no se habían recibido amenazas previas. “No, nunca me han amenazado”, indicó el pastelero, quien trabaja de manera independiente y asegura que su vehículo no tiene relación con actividades de taxi colectivo, como mencionaron los delincuentes en el mensaje que acompañó el video.

Un familiar del afectado explicó que su pariente “trabaja tranquilo, tiene su negocito y se dedica a eso, no hace colectivo ni se mete con nadie”. A pesar de esto, recordó que el año pasado los vehículos de su familia también fueron blanco de atentados vinculados a extorsiones a comerciantes de la zona.

El hecho ha generado preocupación entre los vecinos, quienes temen que grupos delictivos comiencen a exigir pagos a pequeños negocios o ataquen sus propiedades. La policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del incendio, que hasta ahora se presume podría tratarse de una confusión.

