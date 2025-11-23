Perú

Presidente José Jerí concedió su primera entrevista televisiva a Beto Ortiz: se grabó en Palacio y se emitirá esta noche

El anuncio desató comentarios divididos en redes: entre expectativa por el contenido y críticas por tratarse de una entrevista grabada

El periodista difundió una foto
El periodista difundió una foto del encuentro en el Salón Grau. El especial se transmitirá a las 10 p.m. y marca la primera entrevista del mandatario en TV. (Beto Ortiz)

El anuncio del periodista Beto Ortiz despertó expectativa desde su publicación. Su mensaje en redes sociales informó que “esta noche a las 10, exclusivo, en un programa especial de Panamericana, el presidente de la República, José Jerí, recibe en Palacio al periodista Beto Ortiz para su primera entrevista en televisión”. Con ese aviso, el comunicador confirmó que obtuvo un encuentro que varios medios buscaban desde el inicio del actual gobierno.

El conductor difundió una fotografía que mostró al mandatario y al periodista en una pose cordial dentro del Salón Grau. La imagen evidenció un ambiente distendido durante la grabación. Según su mensaje, la conversación se realizó en la sede presidencial y formó parte de un programa preparado de manera exclusiva a las 22:00 horas.

La publicación de este domingo precisó que la entrevista ya se grabó y que el material se presentará en la franja central de la noche. El propio Ortiz sostuvo que el especial marca un momento importante en la apertura mediática del presidente Jerí, quien suele responder preguntas en sus apariciones públicas.

El encuentro en Palacio

El Salón Grau se convirtió en el escenario de un diálogo que busca ofrecer respuestas directas sobre los primeros meses de gestión. La fotografía difundida por el propio periodista reforzó la idea de una conversación extensa, realizada con tiempo suficiente para cubrir distintos temas. Según el comunicado en redes, “esta noche a las 10:00 p.m.”, el contenido saldrá íntegro en el programa especial.

El periodista destacó que el presidente recibió a la producción sin restricciones de acceso. La cita formó parte de una coordinación realizada con poca anticipación, aunque con la disposición necesaria por parte del jefe de Estado, según describió el propio Ortiz en su mensaje público.

Reacciones en redes

Instantes después de la publicación, usuarios comentaron el anuncio. Las preguntas surgieron en distintos tonos: “¿Habrá segmento de preguntas difíciles o es solo un trámite protocolario?”, escribió un internauta. Otros expresaron dudas sobre el enfoque: “¿Será serio? ¿Será formal? ¿Será light? ¿Será publicidad?”.

También se leyó una crítica sobre el formato: “Lástima que la entrevista es grabada y no en vivo”.

Noticia en desarrollo...

