Perú

Ministerio de Economía y Finanzas presentará 9 reformas al Congreso: ¿Cuáles son?

El MEF detallará ante el Parlamento un conjunto de cambios tributarios, aduaneros y de inversión que buscan reforzar la recaudación, modernizar los controles y destrabar proyectos clave para el desarrollo del país

Exposición se dará el 24
Exposición se dará el 24 de noviembre. Foto: difusión

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) expondrá este lunes 24 de noviembre ante el Congreso un conjunto de nueve reformas consideradas esenciales para reforzar la recaudación, ordenar procesos aduaneros y destrabar inversiones. Estas iniciativas forman parte del pedido de delegación de facultades presentado por el Ejecutivo.

El paquete, que se integra en una propuesta mayor de 58 medidas, busca asegurar un crecimiento sostenido mediante ajustes normativos que permitan un sistema tributario más eficiente, aduanas más ágiles y un entorno más confiable para ejecutar proyectos públicos y privados.

Reformas tributarias para mejorar la recaudación

El MEF plantea cambios de fondo al Código Tributario y a los regímenes de percepciones y detracciones. El objetivo es promover pagos oportunos, reducir la morosidad y corregir fallas que hoy limitan la recaudación. Entre los cambios figura la aplicación de tasas de interés diferenciadas para sancionar con mayor rigor a quienes incumplen sus obligaciones.

También se busca otorgar a la Sunat un acceso más eficiente a los fondos de detracciones cuando existan deudas tributarias pendientes, con el fin de cerrar brechas de pago y fortalecer el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias.

Se plantea que la Sunat
Se plantea que la Sunat pueda utilizar de manera más ágil los recursos acumulados en las detracciones cuando el contribuyente mantenga obligaciones tributarias impagas. Foto: Andina

Actualización de sanciones penales tributarias y cambios en el sistema aduanero

Otra de las propuestas es modernizar la Ley Penal Tributaria para enfrentar nuevas modalidades de fraude vinculadas a la digitalización. Se incluirían sanciones específicas para quienes falsifiquen constancias de detracción o manipulen comprobantes electrónicos de forma ilícita.

En materia aduanera, el MEF plantea la creación de un procedimiento especial de control para actuar rápidamente ante señales de subvaluación o fraude en importaciones. Asimismo, se propone modificar la Ley General de Aduanas para reemplazar el comiso automático por multas proporcionales cuando se detecte mercancía no declarada en tránsito, reduciendo así afectaciones a terceros y costos logísticos.

Medidas para agilizar la inversión pública y privada

Uno de los ejes centrales del paquete es un mecanismo que facilite la disponibilidad de terrenos para obras de infraestructura, permitiendo liberar áreas clave para carreteras, hospitales y proyectos APP. Con ello se prevé acortar plazos y optimizar costos.

El ministerio también plantea una reorganización interna de ProInversión, de su Consejo Directivo y de sus comités, junto con precisiones sobre el papel de la Contraloría en la supervisión de Asociaciones Público-Privadas, para ofrecer mayor claridad normativa y un marco más seguro para los inversionistas.

El MEF propone reestructurar la
El MEF propone reestructurar la organización y el funcionamiento interno de ProInversión. Foto: difusión

Acceso controlado a datos de Migraciones

Entre las medidas también figura una propuesta para mejorar la seguridad financiera. Esta permitiría que, bajo supervisión, las entidades financieras accedan a datos de identificación de personas extranjeras registrados en Migraciones, únicamente para prevenir fraudes, suplantaciones y facilitar la inclusión financiera en condiciones seguras.

Respecto a este conjunto de reformas, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, afirmó: “Estamos proponiendo un paquete de reformas que mejora la recaudación sin subir impuestos, combate la evasión y acelera inversiones. Nuestro compromiso es claro: reglas justas, instituciones modernas y un Estado que responde con eficiencia para generar bienestar en todo el país”.

